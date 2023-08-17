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В Крыму готовятся ужесточить требования к владельцам собак
В Крыму готовятся ужесточить требования к владельцам собак - РИА Новости Крым, 17.08.2023
В Крыму готовятся ужесточить требования к владельцам собак
В Крыму намерены установить штрафы за нарушение правил содержания, в том числе выгула собак, за нарушение которых предполагается штраф от 1 до 3 тысяч рублей... РИА Новости Крым, 17.08.2023
2023-08-17T13:31
2023-08-17T13:31
2023-08-17T13:34
новости крыма
государственный совет рк (госсовет)
общество
животные
собаки
госкомитет ветеринарии республики крым
анастасия лисовская-чудинович
кодекс об административных правонарушениях
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В Крыму намерены установить штрафы за нарушение правил содержания, в том числе выгула собак, за нарушение которых предполагается штраф от 1 до 3 тысяч рублей. Ожидается, что соответствующий документ Госсовет Крыма примет 1 сентября. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым "Животное – не игрушка, а ответственность. Новое в законе" заявила первый заместитель председателя Государственного комитета ветеринарии Республики Крым Анастасия Лисовская-Чудинович.По словам Лисовской-Чудинович, госкомитетом ветеринарии принят правовой акт – "Дополнительные требования к содержанию животных", который касается, в частности, правил выгула животных: обязательно наличие поводка и намордника для собак, высота которых в холке выше 35 см. Представитель комитета выразила надежду, что этот документ "депутаты Государственного совета поддержат 1 сентября, и удастся внести изменения в закон об административных правонарушениях в Республике Крым".Она также отметила, что в Кодексе РФ об административных правонарушениях и в последних изменениях в закон "Об ответственном обращении с животными" появилась новая норма, согласно которой владелец собаки или человек, который ее выгуливал, должен быть оштрафован на еще большую сумму (от 3 до 5 тыс. рублей), если во время такой прогулки был нанесен какой-либо вред жизни и здоровью человека, и даже привлечен к уголовной ответственности, если после инцидента наступили более тяжкие последствия. Полномочиями по фиксированию нарушений будут наделяться инспектора от ветеринарии, а также правоохранители, в кооперации с которыми работает ведомство, отметила она.По мнению Лисовской-Чудинович, ответственность за содержание владельцами домашних животных следует ужесточать еще больше на федеральном уровне. В частности, обязать граждан регистрировать и чипировать своих животных, тогда как пока это делается на добровольных началах, отметила она. Прокуратура в отсутствие федеральной нормы считает ее обременительной, и она не подлежит согласованию. А так по чипу можно было бы определить владельца – от потеряшек до собственности нерадивых владельцев, поделилась ожиданиями Лисовская-Чудинович.Она также рассказала о своей инициативе, с которой, по ее словам, намерена выступить заседании профильного комитета.Ранее Госдума утвердила поправки в закон "Об ответственно обращении с животными", согласно которому регионы получили право самостоятельно выбирать методы обращения с бездомными животными. Читайте также на РИА Новости Крым:Большие штрафы: что изменит новый закон о животных Госдума утвердила поправки в закон об обращении с бездомными животными В Крыму мужчина застрелил соседку из-за ее шумной собаки
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новости крыма, государственный совет рк (госсовет), общество, животные, собаки, госкомитет ветеринарии республики крым , анастасия лисовская-чудинович, кодекс об административных правонарушениях
В Крыму готовятся ужесточить требования к владельцам собак
Штрафы за нарушение правил выгула животных в Крыму составят 1–3 тыс. рублей
13:31 17.08.2023 (обновлено: 13:34 17.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В Крыму намерены установить штрафы за нарушение правил содержания, в том числе выгула собак, за нарушение которых предполагается штраф от 1 до 3 тысяч рублей. Ожидается, что соответствующий документ Госсовет Крыма примет 1 сентября. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым "Животное – не игрушка, а ответственность. Новое в законе" заявила первый заместитель председателя Государственного комитета ветеринарии Республики Крым Анастасия Лисовская-Чудинович.
По словам Лисовской-Чудинович, госкомитетом ветеринарии принят правовой акт – "Дополнительные требования к содержанию животных", который касается, в частности, правил выгула животных: обязательно наличие поводка и намордника для собак, высота которых в холке выше 35 см. Представитель комитета выразила надежду, что этот документ "депутаты Государственного совета поддержат 1 сентября, и удастся внести изменения в закон об административных правонарушениях в Республике Крым".
"Мы впервые вводим административную ответственность за нарушение правил содержания животных на территории Крыма... Если будут выявляться факты (нарушений), гражданин будет привлекаться к ответственности в виде штрафа на сумму от 1 тысячи до 3 тысяч рублей", – сказала Лисовская-Чудинович.
Она также отметила, что в Кодексе РФ об административных правонарушениях и в последних изменениях в закон "Об ответственном обращении с животными" появилась новая норма, согласно которой владелец собаки или человек, который ее выгуливал, должен быть оштрафован на еще большую сумму (от 3 до 5 тыс. рублей), если во время такой прогулки был нанесен какой-либо вред жизни и здоровью человека, и даже привлечен к уголовной ответственности, если после инцидента наступили более тяжкие последствия.
Полномочиями по фиксированию нарушений будут наделяться инспектора от ветеринарии, а также правоохранители, в кооперации с которыми работает ведомство, отметила она.
По мнению Лисовской-Чудинович, ответственность за содержание владельцами домашних животных следует ужесточать еще больше на федеральном уровне. В частности, обязать граждан регистрировать и чипировать своих животных, тогда как пока это делается на добровольных началах, отметила она.
"Чипирование и регистрация – это то, что нам необходимо. Потому что это краеугольный камень всей той работы, которую мы с коллегами проводим в части наведения порядка, чтобы на наших улицах как можно меньше было несчастных животных. К сожалению, нашими крымскими законами и нормативными правовыми актами комитета мы эту норму внести не можем, как бы не пытались," – сказала эксперт.
Прокуратура в отсутствие федеральной нормы считает ее обременительной, и она не подлежит согласованию. А так по чипу можно было бы определить владельца – от потеряшек до собственности нерадивых владельцев, поделилась ожиданиями Лисовская-Чудинович.
Она также рассказала о своей инициативе, с которой, по ее словам, намерена выступить заседании профильного комитета.
"Может быть, в какой-то момент давать объявление, что все собаки, которые определенное время находятся на территории населенного пункта, признаются безнадзорными, и все подлежат отлову. И потом каждый, кто придет за этой собакой, должен будет заплатить деньги за отлов, содержание, штраф", – предложила представитель госкомитета ветеринарии.
Ранее Госдума утвердила
поправки в закон "Об ответственно обращении с животными", согласно которому регионы получили право самостоятельно выбирать методы обращения с бездомными животными.
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