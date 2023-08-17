https://crimea.ria.ru/20230817/v-krymu-gotovyatsya-uzhestochit-trebovaniya-k-vladeltsam-sobak-1130783338.html

В Крыму готовятся ужесточить требования к владельцам собак

В Крыму готовятся ужесточить требования к владельцам собак - РИА Новости Крым, 17.08.2023

В Крыму готовятся ужесточить требования к владельцам собак

В Крыму намерены установить штрафы за нарушение правил содержания, в том числе выгула собак, за нарушение которых предполагается штраф от 1 до 3 тысяч рублей... РИА Новости Крым, 17.08.2023

2023-08-17T13:31

2023-08-17T13:31

2023-08-17T13:34

новости крыма

государственный совет рк (госсовет)

общество

животные

собаки

госкомитет ветеринарии республики крым

анастасия лисовская-чудинович

кодекс об административных правонарушениях

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В Крыму намерены установить штрафы за нарушение правил содержания, в том числе выгула собак, за нарушение которых предполагается штраф от 1 до 3 тысяч рублей. Ожидается, что соответствующий документ Госсовет Крыма примет 1 сентября. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым "Животное – не игрушка, а ответственность. Новое в законе" заявила первый заместитель председателя Государственного комитета ветеринарии Республики Крым Анастасия Лисовская-Чудинович.По словам Лисовской-Чудинович, госкомитетом ветеринарии принят правовой акт – "Дополнительные требования к содержанию животных", который касается, в частности, правил выгула животных: обязательно наличие поводка и намордника для собак, высота которых в холке выше 35 см. Представитель комитета выразила надежду, что этот документ "депутаты Государственного совета поддержат 1 сентября, и удастся внести изменения в закон об административных правонарушениях в Республике Крым".Она также отметила, что в Кодексе РФ об административных правонарушениях и в последних изменениях в закон "Об ответственном обращении с животными" появилась новая норма, согласно которой владелец собаки или человек, который ее выгуливал, должен быть оштрафован на еще большую сумму (от 3 до 5 тыс. рублей), если во время такой прогулки был нанесен какой-либо вред жизни и здоровью человека, и даже привлечен к уголовной ответственности, если после инцидента наступили более тяжкие последствия. Полномочиями по фиксированию нарушений будут наделяться инспектора от ветеринарии, а также правоохранители, в кооперации с которыми работает ведомство, отметила она.По мнению Лисовской-Чудинович, ответственность за содержание владельцами домашних животных следует ужесточать еще больше на федеральном уровне. В частности, обязать граждан регистрировать и чипировать своих животных, тогда как пока это делается на добровольных началах, отметила она. Прокуратура в отсутствие федеральной нормы считает ее обременительной, и она не подлежит согласованию. А так по чипу можно было бы определить владельца – от потеряшек до собственности нерадивых владельцев, поделилась ожиданиями Лисовская-Чудинович.Она также рассказала о своей инициативе, с которой, по ее словам, намерена выступить заседании профильного комитета.Ранее Госдума утвердила поправки в закон "Об ответственно обращении с животными", согласно которому регионы получили право самостоятельно выбирать методы обращения с бездомными животными. Читайте также на РИА Новости Крым:Большие штрафы: что изменит новый закон о животных Госдума утвердила поправки в закон об обращении с бездомными животными В Крыму мужчина застрелил соседку из-за ее шумной собаки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, государственный совет рк (госсовет), общество, животные, собаки, госкомитет ветеринарии республики крым , анастасия лисовская-чудинович, кодекс об административных правонарушениях