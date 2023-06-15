Рейтинг@Mail.ru
Большие штрафы: что изменит новый закон о животных - РИА Новости Крым, 15.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20230615/bolshie-shtrafy-chto-izmenit-novyy-zakon-o-zhivotnykh-1129388486.html
Большие штрафы: что изменит новый закон о животных
Большие штрафы: что изменит новый закон о животных - РИА Новости Крым, 15.06.2023
Большие штрафы: что изменит новый закон о животных
Увеличение штрафов за выброшенных питомцев только частично решает проблему бездомных животных, чтобы закон заработал в полную силу, необходима обязательная... РИА Новости Крым, 15.06.2023
2023-06-15T18:37
2023-06-15T18:37
радио "спутник в крыму"
закон об ответственном обращении с животными
животные
закон и право
новости
общество
мнения
татьяна большакова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/09/1129289810_0:131:1280:851_1920x0_80_0_0_8866a1ef9ec872a4902316adf359c364.jpg
Зоозащитник Большакова оценила поправки к закону о животных
Зоозащитник Большакова оценила поправки к закону о животных
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Увеличение штрафов за выброшенных питомцев только частично решает проблему бездомных животных, чтобы закон заработал в полную силу, необходима обязательная регистрация кошек и собак. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила волонтер Татьяна Большакова.Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, содержащий поправки в КоАП, которые вводят штрафы до 200 тысяч рублей за нарушения норм обращения с животными и до 30 тысяч рублей за выброшенных животных. Добавить механизмы"В 2018 году был принят закон, регулирующий взаимоотношения людей и животных в РФ, но не было принято необходимых подзаконных актов. Например, было обозначено нарушение, но не прописаны штрафные санкции. Теперь за неисполнение закона обозначены четкие штрафы", - поясняет Большакова суть поправок.При этом, по ее словам, механизм привлечения к ответственности так и не появился. Полноценно закон сможет заработать только тогда, когда у владельцев животных появится обязанность официально регистрировать своих животных, иначе невозможно доказать, кому принадлежит конкретная собака или кошка. Кроме того, необходима структура, которая будет разбирать случаи нарушений - пока такой нет.Упростить путиДля того, чтобы сами владельцы активнее регистрировали животных, по мнению Большаковой, необходимо упростить процедуру чипирования, ввести систему "единого окна", например на базе ветклиник. Также процесс должен быть доступным с точки зрения оплаты."Тысяча рублей - это сегодняшняя коммерческая стоимость чипа в ветклиниках. Это существенная сумма, нужен какой-то государственный механизм: бесплатные программы, скидки", - продолжает волонтер.Кроме того, в стране необходимо создавать единую федеральную базу чипированных животных. Сейчас есть несколько баз в регионах, но это не позволяет идентифицировать животное, если оно потерялось за пределами домашнего региона, например, при выезде семьи с питомцем на курорт."Конечно, в данном вопросе также необходима пропаганда, разъяснительная работа с людьми. Сейчас люди не осведомлены достаточно и часто даже не знают правила содержания домашних животных", - констатировала эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Что делать при нападении агрессивных собак: четкие рекомендации кинологаДруг как проблема: можно ли в Крыму отдохнуть с собакойЭвтаназии не будет: что меняется в законе о животных
https://crimea.ria.ru/20230408/pozhiznennye-priyuty-dlya-zhivotnykh-v-rossii-v-krymu-otsenili-ideyu-1128028745.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/09/1129289810_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_8df822dcec2b0aaf635da8ff726ec5a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
закон об ответственном обращении с животными, животные, закон и право, новости, общество, мнения, татьяна большакова
Большие штрафы: что изменит новый закон о животных

Зоозащитник Большакова оценила поправки к закону о животных

18:37 15.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Виктор ВербичСобака, лежащая с раскрытой пастью
Собака, лежащая с раскрытой пастью - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости Крым . Виктор Вербич
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Увеличение штрафов за выброшенных питомцев только частично решает проблему бездомных животных, чтобы закон заработал в полную силу, необходима обязательная регистрация кошек и собак. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила волонтер Татьяна Большакова.
Зоозащитник Большакова оценила поправки к закону о животных
18:37
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, содержащий поправки в КоАП, которые вводят штрафы до 200 тысяч рублей за нарушения норм обращения с животными и до 30 тысяч рублей за выброшенных животных.

Добавить механизмы

"В 2018 году был принят закон, регулирующий взаимоотношения людей и животных в РФ, но не было принято необходимых подзаконных актов. Например, было обозначено нарушение, но не прописаны штрафные санкции. Теперь за неисполнение закона обозначены четкие штрафы", - поясняет Большакова суть поправок.
При этом, по ее словам, механизм привлечения к ответственности так и не появился. Полноценно закон сможет заработать только тогда, когда у владельцев животных появится обязанность официально регистрировать своих животных, иначе невозможно доказать, кому принадлежит конкретная собака или кошка. Кроме того, необходима структура, которая будет разбирать случаи нарушений - пока такой нет.

Упростить пути

Для того, чтобы сами владельцы активнее регистрировали животных, по мнению Большаковой, необходимо упростить процедуру чипирования, ввести систему "единого окна", например на базе ветклиник. Также процесс должен быть доступным с точки зрения оплаты.
"Тысяча рублей - это сегодняшняя коммерческая стоимость чипа в ветклиниках. Это существенная сумма, нужен какой-то государственный механизм: бесплатные программы, скидки", - продолжает волонтер.
Кроме того, в стране необходимо создавать единую федеральную базу чипированных животных. Сейчас есть несколько баз в регионах, но это не позволяет идентифицировать животное, если оно потерялось за пределами домашнего региона, например, при выезде семьи с питомцем на курорт.
"Конечно, в данном вопросе также необходима пропаганда, разъяснительная работа с людьми. Сейчас люди не осведомлены достаточно и часто даже не знают правила содержания домашних животных", - констатировала эксперт.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что делать при нападении агрессивных собак: четкие рекомендации кинолога
Друг как проблема: можно ли в Крыму отдохнуть с собакой
Эвтаназии не будет: что меняется в законе о животных
Приют животных
8 апреля, 08:36Радио "Спутник в Крыму"
Пожизненные приюты для животных в России: в Крыму оценили идею
 
Радио "Спутник в Крыму"Закон об ответственном обращении с животнымиЖивотныеЗакон и правоНовостиОбществоМненияТатьяна Большакова
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:04Украсть Айвазовского: в Крыму оценили новые идеи киевского режима
18:55Кольцо вокруг Азовского моря: когда появится новая автодорога
18:37Большие штрафы: что изменит новый закон о животных
18:09Гранты на развитие пляжей: в Крыму стартовал конкурс для инвесторов
17:57РНКБ выделит 120 млрд рублей "СКГ "Парк" на строительство "Крым Наш Парк"
17:44РНКБ и "Черноморнефтегаз" подписали соглашение о проектах по добыче газа
17:31В Севастополе начался купальный сезон – пляжи готовы не все
16:59Мор рыбы и обмеление: когда восстановится Каховское водохранилище
16:49Десантные корабли ЧФ отработали групповые стрельбы по противнику в море
16:37Сможет ли Крым привлечь 800 млрд рублей инвестиций до 2025 года – власти
16:25Как ЧП на Каховской ГЭС отразится на Крыме
16:12РНКБ подписал на ПМЭФ соглашения с девелоперами на 115 млрд рублей
16:04ВС РФ отбили пять украинских атак в ДНР и уничтожили склады ВСУ
15:58РНКБ подписал соглашение о создании туркластера на 110 млрд рублей
15:52"На алтари возносятся подонки": Захарова о музее Мазепы в Киевской Лавре
15:38Запад предал Россию из-за Крыма и теперь поплатится – Захарова
15:05"Украинизация" Айвазовского: в Крыму ответили на инициативу США и Киева
14:48Океанариум, колесо обозрения и музей: в Крыму построят туристический парк
14:35Очень тяжелые: врач оценил состояние раненых на Арабатской стрелке детей
14:12ВС России ударили ракетами по местам производства украинских БПЛА
Лента новостейМолния