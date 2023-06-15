https://crimea.ria.ru/20230615/bolshie-shtrafy-chto-izmenit-novyy-zakon-o-zhivotnykh-1129388486.html

Большие штрафы: что изменит новый закон о животных

Большие штрафы: что изменит новый закон о животных - РИА Новости Крым, 15.06.2023

Большие штрафы: что изменит новый закон о животных

Увеличение штрафов за выброшенных питомцев только частично решает проблему бездомных животных, чтобы закон заработал в полную силу, необходима обязательная... РИА Новости Крым, 15.06.2023

2023-06-15T18:37

2023-06-15T18:37

2023-06-15T18:37

радио "спутник в крыму"

закон об ответственном обращении с животными

животные

закон и право

новости

общество

мнения

татьяна большакова

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Зоозащитник Большакова оценила поправки к закону о животных Зоозащитник Большакова оценила поправки к закону о животных audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Увеличение штрафов за выброшенных питомцев только частично решает проблему бездомных животных, чтобы закон заработал в полную силу, необходима обязательная регистрация кошек и собак. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила волонтер Татьяна Большакова.Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, содержащий поправки в КоАП, которые вводят штрафы до 200 тысяч рублей за нарушения норм обращения с животными и до 30 тысяч рублей за выброшенных животных. Добавить механизмы"В 2018 году был принят закон, регулирующий взаимоотношения людей и животных в РФ, но не было принято необходимых подзаконных актов. Например, было обозначено нарушение, но не прописаны штрафные санкции. Теперь за неисполнение закона обозначены четкие штрафы", - поясняет Большакова суть поправок.При этом, по ее словам, механизм привлечения к ответственности так и не появился. Полноценно закон сможет заработать только тогда, когда у владельцев животных появится обязанность официально регистрировать своих животных, иначе невозможно доказать, кому принадлежит конкретная собака или кошка. Кроме того, необходима структура, которая будет разбирать случаи нарушений - пока такой нет.Упростить путиДля того, чтобы сами владельцы активнее регистрировали животных, по мнению Большаковой, необходимо упростить процедуру чипирования, ввести систему "единого окна", например на базе ветклиник. Также процесс должен быть доступным с точки зрения оплаты."Тысяча рублей - это сегодняшняя коммерческая стоимость чипа в ветклиниках. Это существенная сумма, нужен какой-то государственный механизм: бесплатные программы, скидки", - продолжает волонтер.Кроме того, в стране необходимо создавать единую федеральную базу чипированных животных. Сейчас есть несколько баз в регионах, но это не позволяет идентифицировать животное, если оно потерялось за пределами домашнего региона, например, при выезде семьи с питомцем на курорт."Конечно, в данном вопросе также необходима пропаганда, разъяснительная работа с людьми. Сейчас люди не осведомлены достаточно и часто даже не знают правила содержания домашних животных", - констатировала эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Что делать при нападении агрессивных собак: четкие рекомендации кинологаДруг как проблема: можно ли в Крыму отдохнуть с собакойЭвтаназии не будет: что меняется в законе о животных

https://crimea.ria.ru/20230408/pozhiznennye-priyuty-dlya-zhivotnykh-v-rossii-v-krymu-otsenili-ideyu-1128028745.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закон об ответственном обращении с животными, животные, закон и право, новости, общество, мнения, татьяна большакова