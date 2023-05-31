https://crimea.ria.ru/20230531/chto-delat-pri-napadenii-agressivnykh-sobak-chetkie-rekomendatsii-kinologa-1129085890.html

Что делать при нападении агрессивных собак: четкие рекомендации кинолога

Что делать при нападении агрессивных собак: четкие рекомендации кинолога - РИА Новости Крым, 31.05.2023

Что делать при нападении агрессивных собак: четкие рекомендации кинолога

При встрече на улице с агрессивной собакой нужно или продемонстрировать нейтральное поведение и "застыть столбом", или проявить готовность драться – грозно... РИА Новости Крым, 31.05.2023

2023-05-31T08:45

2023-05-31T08:45

2023-05-31T08:45

радио "спутник в крыму"

собаки

животные

крым

олеся борисенко

симферополь

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общество

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. При встрече на улице с агрессивной собакой нужно или продемонстрировать нейтральное поведение и "застыть столбом", или проявить готовность драться – грозно рычать на собаку, не бояться ее и чувствовать в себе силы дать отпор. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала кинолог, руководитель Всероссийского общество ответственных собаководов Олеся Борисенко.От стаи нужно держаться подальше"Кинологи в большинстве случаев сходятся во мнении, что стай на улице быть не должно. Потому что любая стая, если в ней появится зачинщик, новая собака, например, которые решила "пересмотреть порядки", может взбудоражить всю свору "включить" ее в другом режиме", - говорит Борисенко.В случае, если человек точно знает, где обитает стая собак, нужно постараться в этом месте в одиночку не находиться. Более того, для детей этот район должен стать "красной зоной", предупреждает она. И напоминает, что от нападения собак в большинстве случаев страдают женщины, пожилые люди и дети. Объясняется это тем, что обычно стаи собак "оценивают" того, кто перед ними.Чего нельзя делать при встрече со своройПри встрече со сворой собак нужно постараться сохранять спокойствие, не нервничать и не бояться.Более того, если человек начинает резко убегать с криками, то для собаки это тоже сигнал, "включается добычный инстинкт". А если повалили на землю и стали трепать – все, это добыча, предупреждает кинолог."Нельзя смотреть собаке глаза, когда вы смотрите животному в глаза, вы провоцируете его на поединок, потому что на языке собак – прямой взгляд в глаза – это вызов", - говорит Борисенко.Что делать при встрече с агрессивной собакой"Если решили уйти от столкновения с собакой, нужно прикинуться столбом - молчаливым объектом, который собаке не интересен и просто добиться того, что у нее упадет уровень возбуждения и уровень интереса, и она отойдет", - поясняет Борисенко.При нападении собаки, нужно постараться не упасть на землю, чтобы не быть ниже животного. Удержать равновесие поможет опора.По ее словам, в это время лучше смотреть куда-то в облака, будто в сторону, но при этом держать собак в поле зрения."Важно собраться. Руки по швам, ноги вместе – так вы становитесь объектом, которой неудобно кусать. Кусают чаще всего за выступающие части тела – кисти рук, ноги", - объясняет эксперт.Вызвать собаку на бойБывают ситуации, когда можно не застывать столбом, не останавливаться, а продолжать движение, но при этом делать вид, что собак нет, что они вам безразличны. Однако это работает только в том случае, если вы их не боитесь, если готовы с ними драться, говорит Борисенко.Но если становится страшно, если собаки не отступают, а норовят ухватить за пятку, нужно остановиться, напоминает эксперт.Территориальная агрессияПо ее словам, часто приходится сталкиваться именно с территориальной агрессией, когда животное ту или иную территорию, на которой оно живет и кормится, считает своей и защищает ее. Ведь собака - существо территориальное.Ранее сообщалось, в Симферополе зафиксировано сразу два случая нападения собак на горожан. Животные имели все признаки домашних, а на одном из них был дорогой ошейник и поводок. В обоих случаях чипов на животных не обнаружено.Уменьшить численность бездомных животных поможет массовое чипирование, организация приютов, разъяснительная работа с населением и действенная система контроля за исполнением закона "Об ответственном обращении с животными".Читайте также на РИА Новости Крым:Друг как проблема: можно ли в Крыму отдохнуть с собакойЭвтаназии не будет: что меняется в законе о животныхС верным другом на броне: как собака воюет в расчете "Урагана"

https://crimea.ria.ru/20230530/kak-izbezhat-napadeniya-sobak--sovety-kinologa-1129071868.html

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