https://crimea.ria.ru/20230531/chto-delat-pri-napadenii-agressivnykh-sobak-chetkie-rekomendatsii-kinologa-1129085890.html
Что делать при нападении агрессивных собак: четкие рекомендации кинолога
Что делать при нападении агрессивных собак: четкие рекомендации кинолога - РИА Новости Крым, 31.05.2023
Что делать при нападении агрессивных собак: четкие рекомендации кинолога
При встрече на улице с агрессивной собакой нужно или продемонстрировать нейтральное поведение и "застыть столбом", или проявить готовность драться – грозно... РИА Новости Крым, 31.05.2023
2023-05-31T08:45
2023-05-31T08:45
2023-05-31T08:45
радио "спутник в крыму"
собаки
животные
крым
олеся борисенко
симферополь
новости
общество
совет эксперта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110067/95/1100679596_0:364:2994:2048_1920x0_80_0_0_d01dcbbbb3ba564598e5ec9329931392.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. При встрече на улице с агрессивной собакой нужно или продемонстрировать нейтральное поведение и "застыть столбом", или проявить готовность драться – грозно рычать на собаку, не бояться ее и чувствовать в себе силы дать отпор. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала кинолог, руководитель Всероссийского общество ответственных собаководов Олеся Борисенко.От стаи нужно держаться подальше"Кинологи в большинстве случаев сходятся во мнении, что стай на улице быть не должно. Потому что любая стая, если в ней появится зачинщик, новая собака, например, которые решила "пересмотреть порядки", может взбудоражить всю свору "включить" ее в другом режиме", - говорит Борисенко.В случае, если человек точно знает, где обитает стая собак, нужно постараться в этом месте в одиночку не находиться. Более того, для детей этот район должен стать "красной зоной", предупреждает она. И напоминает, что от нападения собак в большинстве случаев страдают женщины, пожилые люди и дети. Объясняется это тем, что обычно стаи собак "оценивают" того, кто перед ними.Чего нельзя делать при встрече со своройПри встрече со сворой собак нужно постараться сохранять спокойствие, не нервничать и не бояться.Более того, если человек начинает резко убегать с криками, то для собаки это тоже сигнал, "включается добычный инстинкт". А если повалили на землю и стали трепать – все, это добыча, предупреждает кинолог."Нельзя смотреть собаке глаза, когда вы смотрите животному в глаза, вы провоцируете его на поединок, потому что на языке собак – прямой взгляд в глаза – это вызов", - говорит Борисенко.Что делать при встрече с агрессивной собакой"Если решили уйти от столкновения с собакой, нужно прикинуться столбом - молчаливым объектом, который собаке не интересен и просто добиться того, что у нее упадет уровень возбуждения и уровень интереса, и она отойдет", - поясняет Борисенко.При нападении собаки, нужно постараться не упасть на землю, чтобы не быть ниже животного. Удержать равновесие поможет опора.По ее словам, в это время лучше смотреть куда-то в облака, будто в сторону, но при этом держать собак в поле зрения."Важно собраться. Руки по швам, ноги вместе – так вы становитесь объектом, которой неудобно кусать. Кусают чаще всего за выступающие части тела – кисти рук, ноги", - объясняет эксперт.Вызвать собаку на бойБывают ситуации, когда можно не застывать столбом, не останавливаться, а продолжать движение, но при этом делать вид, что собак нет, что они вам безразличны. Однако это работает только в том случае, если вы их не боитесь, если готовы с ними драться, говорит Борисенко.Но если становится страшно, если собаки не отступают, а норовят ухватить за пятку, нужно остановиться, напоминает эксперт.Территориальная агрессияПо ее словам, часто приходится сталкиваться именно с территориальной агрессией, когда животное ту или иную территорию, на которой оно живет и кормится, считает своей и защищает ее. Ведь собака - существо территориальное.Ранее сообщалось, в Симферополе зафиксировано сразу два случая нападения собак на горожан. Животные имели все признаки домашних, а на одном из них был дорогой ошейник и поводок. В обоих случаях чипов на животных не обнаружено.Уменьшить численность бездомных животных поможет массовое чипирование, организация приютов, разъяснительная работа с населением и действенная система контроля за исполнением закона "Об ответственном обращении с животными".Читайте также на РИА Новости Крым:Друг как проблема: можно ли в Крыму отдохнуть с собакойЭвтаназии не будет: что меняется в законе о животныхС верным другом на броне: как собака воюет в расчете "Урагана"
https://crimea.ria.ru/20230530/kak-izbezhat-napadeniya-sobak--sovety-kinologa-1129071868.html
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110067/95/1100679596_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_a86070e8fafc62859708783bf38e24cc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
собаки, животные, крым, олеся борисенко, симферополь, новости, общество, совет эксперта
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым.
При встрече на улице с агрессивной собакой нужно или продемонстрировать нейтральное поведение и "застыть столбом", или проявить готовность драться – грозно рычать на собаку, не бояться ее и чувствовать в себе силы дать отпор. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала кинолог, руководитель Всероссийского общество ответственных собаководов Олеся Борисенко.
От стаи нужно держаться подальше
"Кинологи в большинстве случаев сходятся во мнении, что стай на улице быть не должно. Потому что любая стая, если в ней появится зачинщик, новая собака, например, которые решила "пересмотреть порядки", может взбудоражить всю свору "включить" ее в другом режиме", - говорит Борисенко.
В случае, если человек точно знает, где обитает стая собак, нужно постараться в этом месте в одиночку не находиться. Более того, для детей этот район должен стать "красной зоной", предупреждает она. И напоминает, что от нападения собак в большинстве случаев страдают женщины, пожилые люди и дети. Объясняется это тем, что обычно стаи собак "оценивают" того, кто перед ними.
"Собака не будет нападать на оппонента, хищника, который в разы больше, сильнее и опаснее, потому что она сама может пострадать от схватки", - говорит кинолог. И предупреждает: при встрече со стаей собак категорически нельзя демонстрировать поведение жертвы. Агрессор – нападает, жертва – убегает.
Чего нельзя делать при встрече со сворой
При встрече со сворой собак нужно постараться сохранять спокойствие, не нервничать и не бояться.
"Нельзя визжать, махать руками, совершать некие хаотичные движения. Потому что тогда у собаки включается инстинкт, она думает: "ага, это моя добыча", - говорит Борисенко.
Более того, если человек начинает резко убегать с криками, то для собаки это тоже сигнал, "включается добычный инстинкт". А если повалили на землю и стали трепать – все, это добыча, предупреждает кинолог.
"Нельзя смотреть собаке глаза, когда вы смотрите животному в глаза, вы провоцируете его на поединок, потому что на языке собак – прямой взгляд в глаза – это вызов", - говорит Борисенко.
Что делать при встрече с агрессивной собакой
"Если решили уйти от столкновения с собакой, нужно прикинуться столбом - молчаливым объектом, который собаке не интересен и просто добиться того, что у нее упадет уровень возбуждения и уровень интереса, и она отойдет", - поясняет Борисенко.
При нападении собаки, нужно постараться не упасть на землю, чтобы не быть ниже животного. Удержать равновесие поможет опора.
"Если вы видите мусорный бак, дерево или забор, прислонитесь к нему спиной, станьте больше за счет этого. Вы не должны упасть, не должны поворачиваться спиной и не должны убегать. Это главное. Вы должны показывать, что готовы атаковать", - дает рекомендации кинолог.
По ее словам, в это время лучше смотреть куда-то в облака, будто в сторону, но при этом держать собак в поле зрения.
"Важно собраться. Руки по швам, ноги вместе – так вы становитесь объектом, которой неудобно кусать. Кусают чаще всего за выступающие части тела – кисти рук, ноги", - объясняет эксперт.
Вызвать собаку на бой
Бывают ситуации, когда можно не застывать столбом, не останавливаться, а продолжать движение, но при этом делать вид, что собак нет, что они вам безразличны. Однако это работает только в том случае, если вы их не боитесь, если готовы с ними драться, говорит Борисенко.
"В этом случае можно заговорить с собакой, показать ей: "я живой объект, который с тобой готов взаимодействовать". Тогда можно смотреть собаке в глаза, вызывать на бой, можно даже делать выпады в ее сторону и кричать на нее, но не визгом, а рыком - голос должен быть низким, громким", - объясняет кинолог. И замечает: нередко бездомных собак, если у них небольшая стая, такое поведение сбивает с толку, они отступают.
Но если становится страшно, если собаки не отступают, а норовят ухватить за пятку, нужно остановиться, напоминает эксперт.
Территориальная агрессия
"Проявляя агрессию, животное таким образом пытается либо чего-то добиться, либо что-то предотвратить. Просто так агрессия никогда не включается. Исключения могут быть только в том случае, если животное больное, если у него в мозгу опухоль, например. Но если животное здоровое, то агрессия как инструмент включается у него только для достижения определенной цели", - заверяет Борисенко.
По ее словам, часто приходится сталкиваться именно с территориальной агрессией, когда животное ту или иную территорию, на которой оно живет и кормится, считает своей и защищает ее. Ведь собака - существо территориальное.
Ранее сообщалось, в Симферополе зафиксировано сразу два случая нападения собак
на горожан. Животные имели все признаки домашних, а на одном из них был дорогой ошейник и поводок. В обоих случаях чипов на животных не обнаружено.
Уменьшить
численность бездомных животных поможет массовое чипирование, организация приютов, разъяснительная работа с населением и действенная система контроля за исполнением закона "Об ответственном обращении с животными".
Читайте также на РИА Новости Крым: