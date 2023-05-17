https://crimea.ria.ru/20230517/s-vernym-drugom-na-brone-kak-sobaka-voyuet-v-raschete-uragana-1128765578.html

С верным другом на броне: как собака воюет в расчете "Урагана"

С верным другом на броне: как собака воюет в расчете "Урагана" - РИА Новости Крым, 17.05.2023

С верным другом на броне: как собака воюет в расчете "Урагана"

В составе этого боевого расчета артиллеристов Западного военного округа служит особенный боец – хвостатый. Собаку по кличке Альба бойцы подобрали... РИА Новости Крым, 17.05.2023

2023-05-17T08:41

2023-05-17T08:41

2023-05-17T09:00

сво

армия и флот

всу (вооруженные силы украины)

украина

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. В составе этого боевого расчета артиллеристов Западного военного округа служит особенный боец – хвостатый. Собаку по кличке Альба бойцы подобрали четырехмесячным щенком, выходили, выкормили, и теперь она их не покидает. Историю трогательной дружбы рассказывает в своем Telegram-канале Министерство обороны РФ.Когда ее нашли, это было больной, истощенный, почти умирающий малыш. С тех пор прошло семь месяцев, и теперь Альбу не узнать – такая выросла красавица. Ее поставили на полное довольствие: у хвостатой защитницы есть своя миска, повар готовит еду и для нее тоже. На боевое задание Альба выдвигается вместе со всеми и уже заправски ездит на броне.Альба выходит на службу каждый день, и мимо нее не может пройти ни один чужак. Помощница взбирается на возвышенность и оттуда ведет наблюдение. "Нам с ней спокойнее", говорят бойцы.В Крыму щенок, спасенный после падения в канализационный колодец, стал талисманом отряда МЧС. Пес обрел в пожарной части теплую будку, миску, хороших друзей и вкусное имя – Беляш.О том, как крымские собаки помогают нашим солдатам на фронте, РИА Новости Крым рассказали заводчица южно-русских овчарок Инна Селезнева и владелица собаки редкой породы словенский влчак - Ксения Кудрявцева. Из шерсти своих питомцев женщины вяжут теплые вещи для бойцов.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожизненные приюты для животных в России: в Крыму оценили идеюВидят ли собаки сны, и что им может сниться - кинолог

https://crimea.ria.ru/20230115/na-sluzhbe-u-cheloveka-kak-krymskie-sobaki-pomogayut-frontu-1126355335.html

украина

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), украина, министерство обороны рф