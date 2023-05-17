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С верным другом на броне: как собака воюет в расчете "Урагана" - РИА Новости Крым, 17.05.2023
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С верным другом на броне: как собака воюет в расчете "Урагана"
С верным другом на броне: как собака воюет в расчете "Урагана" - РИА Новости Крым, 17.05.2023
С верным другом на броне: как собака воюет в расчете "Урагана"
В составе этого боевого расчета артиллеристов Западного военного округа служит особенный боец – хвостатый. Собаку по кличке Альба бойцы подобрали... РИА Новости Крым, 17.05.2023
2023-05-17T08:41
2023-05-17T09:00
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армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. В составе этого боевого расчета артиллеристов Западного военного округа служит особенный боец – хвостатый. Собаку по кличке Альба бойцы подобрали четырехмесячным щенком, выходили, выкормили, и теперь она их не покидает. Историю трогательной дружбы рассказывает в своем Telegram-канале Министерство обороны РФ.Когда ее нашли, это было больной, истощенный, почти умирающий малыш. С тех пор прошло семь месяцев, и теперь Альбу не узнать – такая выросла красавица. Ее поставили на полное довольствие: у хвостатой защитницы есть своя миска, повар готовит еду и для нее тоже. На боевое задание Альба выдвигается вместе со всеми и уже заправски ездит на броне.Альба выходит на службу каждый день, и мимо нее не может пройти ни один чужак. Помощница взбирается на возвышенность и оттуда ведет наблюдение. "Нам с ней спокойнее", говорят бойцы.В Крыму щенок, спасенный после падения в канализационный колодец, стал талисманом отряда МЧС. Пес обрел в пожарной части теплую будку, миску, хороших друзей и вкусное имя – Беляш.О том, как крымские собаки помогают нашим солдатам на фронте, РИА Новости Крым рассказали заводчица южно-русских овчарок Инна Селезнева и владелица собаки редкой породы словенский влчак - Ксения Кудрявцева. Из шерсти своих питомцев женщины вяжут теплые вещи для бойцов.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожизненные приюты для животных в России: в Крыму оценили идеюВидят ли собаки сны, и что им может сниться - кинолог
https://crimea.ria.ru/20230115/na-sluzhbe-u-cheloveka-kak-krymskie-sobaki-pomogayut-frontu-1126355335.html
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сво, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), украина, министерство обороны рф
С верным другом на броне: как собака воюет в расчете "Урагана"

Порода – "Луганская фронтовая": собака по кличке Альба служит в расчете "Урагана"

08:41 17.05.2023 (обновлено: 09:00 17.05.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. В составе этого боевого расчета артиллеристов Западного военного округа служит особенный боец – хвостатый. Собаку по кличке Альба бойцы подобрали четырехмесячным щенком, выходили, выкормили, и теперь она их не покидает. Историю трогательной дружбы рассказывает в своем Telegram-канале Министерство обороны РФ.
"Она всегда с нами на посту, может наблюдать с высоты. Она за километр видит, кто подходит. Уже неоднократно нас выручала", - рассказывает боец с позывным "Шама".
Когда ее нашли, это было больной, истощенный, почти умирающий малыш. С тех пор прошло семь месяцев, и теперь Альбу не узнать – такая выросла красавица. Ее поставили на полное довольствие: у хвостатой защитницы есть своя миска, повар готовит еду и для нее тоже. На боевое задание Альба выдвигается вместе со всеми и уже заправски ездит на броне.
"Мы очень долго вычисляли тут вражескую технику. Она выходила в поле и смотрела в одну точку, а потом начинала рычать. И когда мы выдвинулись, то заметили, что через поле, в посадке уже стоит та техника, которую мы вычисляли. И такое было неоднократно. Так она нам помогает".
Альба выходит на службу каждый день, и мимо нее не может пройти ни один чужак. Помощница взбирается на возвышенность и оттуда ведет наблюдение. "Нам с ней спокойнее", говорят бойцы.
В Крыму щенок, спасенный после падения в канализационный колодец, стал талисманом отряда МЧС. Пес обрел в пожарной части теплую будку, миску, хороших друзей и вкусное имя – Беляш.
О том, как крымские собаки помогают нашим солдатам на фронте, РИА Новости Крым рассказали заводчица южно-русских овчарок Инна Селезнева и владелица собаки редкой породы словенский влчак - Ксения Кудрявцева. Из шерсти своих питомцев женщины вяжут теплые вещи для бойцов.
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На службе у человека: как крымские собаки помогают фронту
СВОАрмия и флотВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаМинистерство обороны РФ
 
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