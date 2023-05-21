https://crimea.ria.ru/20230521/drug-kak-problema-mozhno-li-v-krymu-otdokhnut-s-sobakoy-1128801248.html

Друг как проблема: можно ли в Крыму отдохнуть с собакой

Друг как проблема: можно ли в Крыму отдохнуть с собакой - РИА Новости Крым, 21.05.2023

Друг как проблема: можно ли в Крыму отдохнуть с собакой

- В нашем отеле можно поселиться со своей собакой. Но животное должно быть с документами и весом не более пяти килограммов, - объясняют на горячей линии одного... РИА Новости Крым, 21.05.2023

2023-05-21T16:59

2023-05-21T16:59

2023-05-21T16:59

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- В нашем отеле можно поселиться со своей собакой. Но животное должно быть с документами и весом не более пяти килограммов, - объясняют на горячей линии одного из самых известных отелей в Ялте.- А если вес больше?- Тогда нельзя. Ничем помочь не можем…Приближается курортный сезон. А это значит, что совсем скоро тысячи наших сограждан - владельцы бульдогов, овчарок, лабрадоров и борзых - начнут уговаривать родственников приютить у себя собаку на время отпуска, искать своему зверью передержку. Вопрос совместного отдыха с четвероногим питомцем, особенно если он от среднего размера и больше, все еще остается отрытым: отели и гостиницы не спешат размещать у себя постояльцев с крупными животными. Если вы отправляетесь на отдых с домашним питомцем, в Крыму вас примут лишь около 20% отелей.Аллергики против собачников"Собак весом до 2 кг многие отели и гостевые дома берут спокойно, главное, чтобы животные были привитыми. Кто-то поселяет питомца в одном номере с хозяином за дополнительную плату, а кто-то и бесплатно. Но для владельцев собак крупных пород уехать в отпуск – это проблема. Им нужно или отдавать своего питомца на передержку в гостиницу для животных или уговаривать близких родственников, чтобы взяли на время", - говорит эксперт в туристической отрасли Людмила Бабий.По ее мнению, если в отеле отказали предоставить номер постояльцу даже с маленькой собачкой, то связано это скорее всего с тем, что в комнатах лежит не кафель или доска, а ковролин, и после пребывания в номере животного нужно заказывать химчистку. Кроме того, если ваш питомец причинит какой-то ущерб гостинице, то его в обязательном порядке будет нужно возместить."В отличие от крупных отелей охотно принимают постояльцев с большими животными владельцы частных гостевых домов, потому что они понимают, что это их хлеб, так они привлекают клиентов. Чаще всего у них и свой двор есть, что удобно", - говорит она.Вместе с тем, "сильно обвинять наши отели в нелюбви к животным не стоит", - считает Бабий. И объясняет: среди постояльцев могут быть аллергики, у которых соседство с чьим-то четвероногим другом может вызвать обострение заболевания.В то же время, эксперт туристической отрасли убеждена, что "в этот непростой сезон" можно использовать возможность заселиться в номере со своим питомцем как маркетинговую фишку: "те, у кого позволяют условия, пусть пускают на отдых с животными. На это есть достаточно большой спрос. Ведь задача одна: принять как можно больше гостей".Когда с животными можноПо ее словам, нередко именно собаки мелких пород бывают самыми невоспитанными, тогда как большие – все чаще адекватные."С марта по апрель у меня отдыхал мужчина с тремя охотничьими собаками. Ну и что? Все хорошо. Просто потом приехала и сделала уборку, точно так же, как и за всеми. Считаю, что часто с животными не берут именно по той причине, что больше уборки. Но убеждена, что вреда от людей бывает больше, чем от животных. (Улыбается). Ну а что животное? Легло себе рядом с хозяином и спит", - говорит она.Собачники – другой контингентЕще в 2013 году семья Зуевых перебралась в Крым из Тюмени. Здесь, в Судаке, на мысе Меганом, решили открыть гостевой дом, в котором можно было селиться с животными всех пород и мастей."Почему пришла такая идея? У нас с мужем есть две собачки. И раньше мы часто сталкивались с тем, что с детьми на отдых берут, а с животными во многих отелях – нет. Решили открыть свой. В нашем гостевом доме можно поселиться даже с доберманом, ротвейлером, среднеазиатом и даже стаффордом", - говорит Ольга Зуева.По ее мнению, люди, у которых есть домашние животные – это совсем "другой контингент".Причину, по которой отели и гостиницы отказывают постояльцам с собаками, она также объясняет возможной аллергией у других гостей курорта."Или кто-то терпеть не может шерсть и думает, что соседство с собакой – это негигиенично. Еще боятся, что собака может что-то погрызть, испортить модный ремонт", - считает она.В гостевом доме Зуевых собакам разрешается жить в одном номере с хозяином. Во дворе организована мойка для лап, чтобы не нести песок с пляжа в дом.Отправиться на отдых со своим четвероногим любимцем можно не только на личном автомобиле, но и железнодорожным транспортом. Так, ранее компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" разъяснил правила проезда в поездах с питомцами.Читайте также на РИА Новости Крым:Курортный обман: как не стать жертвой аферистов, собираясь в отпускОтдых в Крыму: риски и тренды сезона 2023Не курить и без животных: где в России самые лояльные арендодатели

https://crimea.ria.ru/20230508/letniy-garderob-v-krymu-alpaki-i-verblyudy-gotovyatsya-k-tursezonu-i-zhare-1128587622.html

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2023

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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