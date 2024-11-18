https://crimea.ria.ru/20241118/bezdomnye-sobaki-v-krymu-kak-umenshayut-chislennost-i-skolko-eto-stoit-1141885213.html

Бездомные собаки в Крыму: как уменьшают численность и сколько это стоит

Бездомные собаки в Крыму: как уменьшают численность и сколько это стоит - РИА Новости Крым, 18.11.2024

Бездомные собаки в Крыму: как уменьшают численность и сколько это стоит

На программу по регулированию численности бездомных собак Крым ежегодно тратит около 30 миллионов рублей, без этого к 2025 году на каждого крымчанина... РИА Новости Крым, 18.11.2024

2024-11-18T06:26

2024-11-18T06:26

2024-11-18T06:07

радио "спутник в крыму"

животные

анастасия лисовская-чудинович

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ветеринария

госкомитет ветеринарии республики крым

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Бездомные собаки в Крыму: как уменьшают численность и сколько это стоит Бездомные собаки в Крыму: как уменьшают численность и сколько это стоит audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. На программу по регулированию численности бездомных собак Крым ежегодно тратит около 30 миллионов рублей, без этого к 2025 году на каждого крымчанина приходилось бы по пять безнадзорных животных – на полуострове их были бы миллионы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила первый зампредседателя Госкомитета ветеринарии РК Анастасия Лисовская-Чудинович, отметив, что из бюджета также финансируются приюты с сотнями псов.Чтобы избежать катастрофыПо словам Лисовской-Чудинович, с 2017 года из бюджета Крыма ежегодно выделяется порядка 30 миллионов рублей на реализацию программы по регулированию численности животных без владельцев. Она предусматривает их отлов, стерилизацию и возврат в прежнюю среду обитания (ОСВВ), уточнила представитель ведомства.Эффективность программы ОСВВ в Крыму доказывает и статистика покусов людей безнадзорными животными, добавила она. "Если в прошлом году за 10 месяцев покусов было три тысячи, то в этом их вдвое меньше", – уточнила эксперт.Денег потребуется большеЖивотных, которые проявляют девиантное поведение, то есть неспровоцированную агрессию, оставляют в приютах с теми, которых изъяли у нерадивых хозяев по суду."Ведь стерилизация – это просто отсутствие физиологических инстинктов, она в какой-то мере нивелирует агрессивное подведение, но не полностью, и не гарантирует, что животное стало покладистым и ручным", – пояснила Лисовская-Чудинович.Государственных приютов в Крыму сегодня два – в Симферополе и Саксом районе. В них обоих может содержаться до 400 собак, и на поддержание работы каждого из бюджета уходит около 7 миллионов рублей.Одновременно ведется работа, которая потребует дополнительного финансирования. Так, под Бахчисараем собираются реконструировать под приют здания подсобного хозяйства психоневрологического интерната, которые были переданы в оперативное управление подведомственному учреждению комитета – ГБУ "Ветеринарный лечебно-профилактический центр"."Там мощность позволит содержать еще до 100 животных. Мы работаем над тем, чтобы количество мест в государственных приютах росло. И в проекте бюджета, который скоро будет рассматриваться Госсоветом Республики Крым, заложены и деньги на программу по регулированию численности, и средства на содержание госприютов. И это не только 2025 год, но и проектный период 2026 – 2027 годы", – поделилась Лисовская-Чудинович.Учитывая рост цен, в том числе на корма и материалы, а также повышение МРОТ, финансирование по данным статьям тоже потребует увеличения, добавила она.Законы и возможностиСправиться с проблемой республике очень помогают частные приюты – их в Крыму шесть, и все они также участвуют в реализации программы ОСВВ, сказала Лисовская-Чудинович. Благодаря им общая вместимость приютов в Крыму – до 2000 собак."Но у частных есть проблемы с землей, и там о расширении речи не идет", – заметила специалист.Огромную работу делают и зооволонтерские организации, которые социализируют выросших на улице безнадзорных животных и пристраивают их в семьи, добавила эксперт. Но существенно меньше собак в приютах не становится – постоянно добавляются другие.Коренными образом исправить ситуацию в Крыму способно только ужесточение ответственности владельцев домашних питомцев, уверена Лисовская-Чудинович.Она напомнила, что президент РФ Владимир Путин еще в 2021 году давал поручение навести порядок в сфере ответственного обращения с животными, но пока этот вопрос до конца не решен.Речи о том, чтобы начать применять эвтаназию к собакам, содержащимся в приютах, пока не идет. Но, по словам специалиста, это не значит, что такой вопрос не придется обсуждать."Часть регионов пошла по пути эвтаназии… Говорить о том, прибегнем мы к этому или не прибегнем – это вопрос в первую очередь обсуждения с общественностью. Надо выслушать всех. Есть как сторонники, так и противники этого вопроса. Очень много у нас людей, которые защищают права животных, и очень много тех, кто страдает от животных", – подытожила специалист.С 2020 года в соответствии с федеральным законом начала действовать норма о запрете эвтаназии агрессивных животных без владельцев. В 2023 году, согласно внесенным поправкам, субъекты РФ получили право самостоятельно определять, к какой мере прибегнуть: содержать собаку в приюте или усыплять. Решение об эвтаназии приняли в Бурятии, Забайкальском крае и Республике Алтай.В октябре стая бродячих собак напала на ребенка в Севастополе, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал провести проверку по факту инцидента. Это не первый случай в городе в текущем году. Ранее, в августе, стая собак напала на троих подростков, а в июле бродячие псы напали на женщину. Все инциденты стали основой для уголовных дел и судебных разбирательств.Всего в Крыму от укусов бродячих собак в 2024 году пострадали свыше 2000 человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эвтаназию бездомных животных признали исключительной меройНужно относиться с добром: крымчане высказались о бездомных животныхПожар в приюте для животных: из огня спасли 700 кошек и собак

https://crimea.ria.ru/20241013/sobaka-byvaet-kusachey-kak-borotsya-s-bezdomnymi-chetveronogimi-1141020996.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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