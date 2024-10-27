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Стая бродячих собак напала на девочку в Севастополе
Стая бродячих собак напала на девочку в Севастополе - РИА Новости Крым, 27.10.2024
Стая бродячих собак напала на девочку в Севастополе
В Севастополе стая бездомных собак напала на ребенка. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал провести проверку по данному факту. Об... РИА Новости Крым, 27.10.2024
2024-10-27T20:11
2024-10-27T20:11
2024-10-27T20:18
крым
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происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
бездомные собаки
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе стая бездомных собак напала на ребенка. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал провести проверку по данному факту. Об этом сообщает информационный центр ведомства.Отмечается. что инцидент произошел в Севастополе 25 октября.Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю Владимиру Терентьеву провести процессуальную проверку и представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах."Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - уточнили в СК.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Собака бывает кусачей: как бороться с бездомными четвероногимиВ Севастополе бездомные собаки покусали детей – суд оштрафовал виновникаВ Севастополе собаки напали на женщину - возбуждено дело
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крым, севастополь, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, бездомные собаки, общество, новости крыма
Стая бродячих собак напала на девочку в Севастополе
Бастрыкин затребовал проверку после нападения бродячих собак на девочку в Севастополе
20:11 27.10.2024 (обновлено: 20:18 27.10.2024)