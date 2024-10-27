https://crimea.ria.ru/20241027/staya-brodyachikh-sobak-napala-na-devochku-v-sevastopole-1141386303.html

Стая бродячих собак напала на девочку в Севастополе

Стая бродячих собак напала на девочку в Севастополе - РИА Новости Крым, 27.10.2024

Стая бродячих собак напала на девочку в Севастополе

В Севастополе стая бездомных собак напала на ребенка. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал провести проверку по данному факту. Об... РИА Новости Крым, 27.10.2024

2024-10-27T20:11

2024-10-27T20:11

2024-10-27T20:18

крым

севастополь

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

александр бастрыкин

бездомные собаки

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе стая бездомных собак напала на ребенка. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал провести проверку по данному факту. Об этом сообщает информационный центр ведомства.Отмечается. что инцидент произошел в Севастополе 25 октября.Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю Владимиру Терентьеву провести процессуальную проверку и представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах."Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - уточнили в СК.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Собака бывает кусачей: как бороться с бездомными четвероногимиВ Севастополе бездомные собаки покусали детей – суд оштрафовал виновникаВ Севастополе собаки напали на женщину - возбуждено дело

крым

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, бездомные собаки, общество, новости крыма