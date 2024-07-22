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В Севастополе собаки напали на женщину - возбуждено дело
В Севастополе собаки напали на женщину - возбуждено дело - РИА Новости Крым, 22.07.2024
В Севастополе собаки напали на женщину - возбуждено дело
В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту нападения собак на местную жительницу. Об этом сообщает крымский главк СК России. РИА Новости Крым, 22.07.2024
2024-07-22T16:11
2024-07-22T16:11
2024-07-22T16:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту нападения собак на местную жительницу. Об этом сообщает крымский главк СК России.Информацию о нападении предположительно двух стаффордширских терьеров на женщину в районе улицы Генерала Мельника сотрудники ведомства выявили в ходе мониторинга Telegram-каналов. Пост сопровождается видеозаписью. Руководитель Главного следственного управления ведомства по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по факту получения травм 47-летней жительницей Севастополя. В настоящее время пострадавшей оказывается медицинская помощь, назначена соответствующая экспертиза, проводятся следственные действия. Читайте также на РИА Новости Крым:Эвтаназию бездомных животных признали исключительной меройВведут ли в Крыму эвтаназию для бродячих животныхАдминистрация Феодосии заплатит за нападение бездомной собаки на ребенка
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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крымский следком, происшествия, севастополь, новости крыма, крым, собаки, закон и право
В Севастополе собаки напали на женщину - возбуждено дело
В Севастополе собаки искусали женщину на улице
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту нападения собак на местную жительницу. Об этом сообщает крымский главк СК России.
Информацию о нападении предположительно двух стаффордширских терьеров на женщину в районе улицы Генерала Мельника сотрудники ведомства выявили в ходе мониторинга Telegram-каналов. Пост сопровождается видеозаписью.
Руководитель Главного следственного управления ведомства по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по факту получения травм 47-летней жительницей Севастополя. В настоящее время пострадавшей оказывается медицинская помощь, назначена соответствующая экспертиза, проводятся следственные действия.
"В рамках расследования уголовного дела устанавливаются все обстоятельства происшествия: имеется ли у собак владелец, либо животные являются безнадзорными. В таком случае будет дана оценка действиям уполномоченных служб, которые не приняли мер по отлову и ограничению численности бездомных животных", - добавили в Следкоме.
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