https://crimea.ria.ru/20240722/v-sevastopole-sobaki-napali-na-zhenschinu---vozbuzhdeno-delo-1139050973.html

В Севастополе собаки напали на женщину - возбуждено дело

В Севастополе собаки напали на женщину - возбуждено дело - РИА Новости Крым, 22.07.2024

В Севастополе собаки напали на женщину - возбуждено дело

В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту нападения собак на местную жительницу. Об этом сообщает крымский главк СК России. РИА Новости Крым, 22.07.2024

2024-07-22T16:11

2024-07-22T16:11

2024-07-22T16:11

крымский следком

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закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту нападения собак на местную жительницу. Об этом сообщает крымский главк СК России.Информацию о нападении предположительно двух стаффордширских терьеров на женщину в районе улицы Генерала Мельника сотрудники ведомства выявили в ходе мониторинга Telegram-каналов. Пост сопровождается видеозаписью. Руководитель Главного следственного управления ведомства по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по факту получения травм 47-летней жительницей Севастополя. В настоящее время пострадавшей оказывается медицинская помощь, назначена соответствующая экспертиза, проводятся следственные действия. Читайте также на РИА Новости Крым:Эвтаназию бездомных животных признали исключительной меройВведут ли в Крыму эвтаназию для бродячих животныхАдминистрация Феодосии заплатит за нападение бездомной собаки на ребенка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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