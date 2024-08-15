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В Севастополе бездомные собаки покусали детей – суд оштрафовал виновника
В Севастополе бездомные собаки покусали детей – суд оштрафовал виновника - РИА Новости Крым, 15.08.2024
В Севастополе бездомные собаки покусали детей – суд оштрафовал виновника
Суд обязал департамент городского хозяйства Севастополя выплатить компенсации морального вреда трем детям, которые пострадали от укусов бродячих собак. Об этом... РИА Новости Крым, 15.08.2024
2024-08-15T15:21
2024-08-15T15:21
2024-08-15T15:21
севастополь
животные
бездомные собаки
происшествия
новости крыма
общество
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ленинский районный суд крыма
дети
компенсация ущерба
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Суд обязал департамент городского хозяйства Севастополя выплатить компенсации морального вреда трем детям, которые пострадали от укусов бродячих собак. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.По данным ведомства, инциденты произошли в марте, июне и августе 2023 года. Безнадзорные животные напали на 13-ти и 16-ти летних подростков в селах Терновка, Орлиное и в Инкермане.Ленинский районный суд Севастополя вынес решения о взыскании в пользу детей компенсаций на общую сумму 85 тысяч рублей. Судебные решения не вступили в законную силу.Ранее в Севастополе бездомные собаки напали на 14-летнюю девочку и 16-летнего мальчика. По факту нападения бездомных животных на подростков виновным также признали департамент городского хозяйства, с которого суд взыскал денежную компенсацию.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе собаки напали на женщину - возбуждено делоЭвтаназию бездомных животных признали исключительной меройКаких собак помещают в государственные приюты в Крыму – Госкомветеринарии
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севастополь, животные, бездомные собаки, происшествия, новости крыма, общество, суд, ленинский районный суд крыма, дети, компенсация ущерба
В Севастополе бездомные собаки покусали детей – суд оштрафовал виновника
Суд обязал горхоз Севастополя выплатить компенсацию детям за укусы бездомных собак