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Временные ограничения введены на работу аэропортов в Сочи и Казани
Временные ограничения введены на работу аэропортов в Сочи и Казани - РИА Новости Крым, 27.12.2024
Временные ограничения введены на работу аэропортов в Сочи и Казани
В сочинском и казанском аэропортах введены временные ограничения на полеты. Об этом сообщает Росавиация. РИА Новости Крым, 27.12.2024
2024-12-27T07:14
2024-12-27T07:14
2024-12-27T07:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В сочинском и казанском аэропортах введены временные ограничения на полеты. Об этом сообщает Росавиация.Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.Ранним утром временные ограничения для обеспечения безопасности полетов вводились также на аэропорты Астрахань и Волгоград. С 06:40 по московскому времени эти воздушные гавани работают штатно, подчеркнули в Росавиации.Накануне ограничения вводились на работу московских аэропортов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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сочи, казань, новости, росавиация, самолет, аэропорт, безопасность
Временные ограничения введены на работу аэропортов в Сочи и Казани
В аэропортах Сочи и Казани введены временные ограничения
07:14 27.12.2024 (обновлено: 07:49 27.12.2024)