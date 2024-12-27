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Временные ограничения введены на работу аэропортов в Сочи и Казани

Временные ограничения введены на работу аэропортов в Сочи и Казани - РИА Новости Крым, 27.12.2024

Временные ограничения введены на работу аэропортов в Сочи и Казани

В сочинском и казанском аэропортах введены временные ограничения на полеты. Об этом сообщает Росавиация. РИА Новости Крым, 27.12.2024

2024-12-27T07:14

2024-12-27T07:14

2024-12-27T07:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В сочинском и казанском аэропортах введены временные ограничения на полеты. Об этом сообщает Росавиация.Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.Ранним утром временные ограничения для обеспечения безопасности полетов вводились также на аэропорты Астрахань и Волгоград. С 06:40 по московскому времени эти воздушные гавани работают штатно, подчеркнули в Росавиации.Накануне ограничения вводились на работу московских аэропортов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, казань, новости, росавиация, самолет, аэропорт, безопасность