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Снег, туман и гололед: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 27.12.2024
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Снег, туман и гололед: погода в Крыму в пятницу
Снег, туман и гололед: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 27.12.2024
Снег, туман и гололед: погода в Крыму в пятницу
В пятницу погоду в Крыму будет определять атмосферный фронтальный раздел. Ожидается мокрый снег, местами сильные осадки, отложение мокрого снега, туман,... РИА Новости Крым, 27.12.2024
2024-12-27T00:01
2024-12-27T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В пятницу погоду в Крыму будет определять атмосферный фронтальный раздел. Ожидается мокрый снег, местами сильные осадки, отложение мокрого снега, туман, гололед. На дорогах гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно. Мокрый снег, снег. Местами отложение мокрого снега, туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, ночью местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем 0…+2.В Севастополе облачно. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный ночью 15-20 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +3...+5.В Ялте и Алуште переменная облачность, дождь со снегом. Ночью 0...+2 градусов, днем столбики термометров покажут +3..+5.В Евпатории, Судаке и Феодосии также переменная переменная облачность, дождь со снегом. Ночью и днем температура воздуха составит +1...+3.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Снег, туман и гололед: погода в Крыму в пятницу

Погода в Крыму в пятницу

00:01 27.12.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевСитуация на дорогах Севастополя из-за снегопада
Ситуация на дорогах Севастополя из-за снегопада
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В пятницу погоду в Крыму будет определять атмосферный фронтальный раздел. Ожидается мокрый снег, местами сильные осадки, отложение мокрого снега, туман, гололед. На дорогах гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 10-15 м/с, ночью местами 20-25 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2, днем 0…+5 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе облачно. Мокрый снег, снег. Местами отложение мокрого снега, туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, ночью местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем 0…+2.
В Севастополе облачно. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный ночью 15-20 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +3...+5.
В Ялте и Алуште переменная облачность, дождь со снегом. Ночью 0...+2 градусов, днем столбики термометров покажут +3..+5.
В Евпатории, Судаке и Феодосии также переменная переменная облачность, дождь со снегом. Ночью и днем температура воздуха составит +1...+3.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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