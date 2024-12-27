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Снег, туман и гололед: погода в Крыму в пятницу

Снег, туман и гололед: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 27.12.2024

Снег, туман и гололед: погода в Крыму в пятницу

В пятницу погоду в Крыму будет определять атмосферный фронтальный раздел. Ожидается мокрый снег, местами сильные осадки, отложение мокрого снега, туман,... РИА Новости Крым, 27.12.2024

2024-12-27T00:01

2024-12-27T00:01

2024-12-27T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В пятницу погоду в Крыму будет определять атмосферный фронтальный раздел. Ожидается мокрый снег, местами сильные осадки, отложение мокрого снега, туман, гололед. На дорогах гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно. Мокрый снег, снег. Местами отложение мокрого снега, туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, ночью местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем 0…+2.В Севастополе облачно. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный ночью 15-20 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +3...+5.В Ялте и Алуште переменная облачность, дождь со снегом. Ночью 0...+2 градусов, днем столбики термометров покажут +3..+5.В Евпатории, Судаке и Феодосии также переменная переменная облачность, дождь со снегом. Ночью и днем температура воздуха составит +1...+3.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

севастополь

ялта

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судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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