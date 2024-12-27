https://crimea.ria.ru/20241227/putin-poruchil-razrabotat-plan-sozdaniya-seti-tsentrov-protezirovaniya-v-rf-1142973435.html

Путин поручил разработать план создания сети центров протезирования в РФ

Путин поручил разработать план создания сети центров протезирования в РФ - РИА Новости Крым, 27.12.2024

Путин поручил разработать план создания сети центров протезирования в РФ

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с главами субъектов разработать план по созданию сети протезно-ортопедических центров. Об этом... РИА Новости Крым, 27.12.2024

2024-12-27T16:03

2024-12-27T16:03

2024-12-27T16:03

владимир путин (политик)

протезирование

участники сво

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/13/1142747299_0:0:3316:1865_1920x0_80_0_0_2e3a63635e42a7abc54617e6a9bbe8ee.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с главами субъектов разработать план по созданию сети протезно-ортопедических центров. Об этом говорится в перечне поручений по итогам встречи главы государства с участниками СВО, проходящими лечение и реабилитацию.План должен быть разработан до 1 марта 2025 года. Ответственными за исполнение поручения назначены вице-премьер Татьяна Голикова и руководители субъектов РФ.Глава государства также поручил обеспечить ежегодное проведение на федеральном, региональном и муниципальном уровнях многоэтапных спортивных соревнований среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая ветеранов СВО. Кабмину поручено определить объем и источники финансирования данных соревнований и предусмотреть установление денежных вознаграждений их участникам.Вице-премьер Крыма – министр труда и соцзащиты РК Елена Романовская ранее сообщила, что на базе филиала протезно-ортопедического предприятия в Симферополе появится стационарное отделение адаптации и реабилитации для ветеранов спецоперации с ампутацией.В начале декабря текущего года президент России Владимир Путин в ходе встречи сч ранеными и проходящими реабилитацию бойцами СВО поручил создать программу подготовки специалистов по протезированию раненых бойцов.В частности, один из военнослужащих в разговоре с главой государства отметил, что сфера протезирования и реабилитации очень слабо развита в отдаленных регионах. По его словам, получить такой вид помощи на высоком уровне можно только в Москве. При этом протезы, которые получают военные, необходимо регулярно ремонтировать и обновлять.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму национализированный центр отдали под реабилитацию ветеранов СВОКак получить сертификат на средства реабилитации в КрымуОчумелые культяпки: крымчанин Роман Недилько превращает людей в киборгов

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), протезирование, участники сво, новости