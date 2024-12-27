https://crimea.ria.ru/20241227/putin-poruchil-razrabotat-plan-sozdaniya-seti-tsentrov-protezirovaniya-v-rf-1142973435.html
Путин поручил разработать план создания сети центров протезирования в РФ
Путин поручил разработать план создания сети центров протезирования в РФ - РИА Новости Крым, 27.12.2024
Путин поручил разработать план создания сети центров протезирования в РФ
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с главами субъектов разработать план по созданию сети протезно-ортопедических центров. Об этом... РИА Новости Крым, 27.12.2024
2024-12-27T16:03
2024-12-27T16:03
2024-12-27T16:03
владимир путин (политик)
протезирование
участники сво
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с главами субъектов разработать план по созданию сети протезно-ортопедических центров. Об этом говорится в перечне поручений по итогам встречи главы государства с участниками СВО, проходящими лечение и реабилитацию.План должен быть разработан до 1 марта 2025 года. Ответственными за исполнение поручения назначены вице-премьер Татьяна Голикова и руководители субъектов РФ.Глава государства также поручил обеспечить ежегодное проведение на федеральном, региональном и муниципальном уровнях многоэтапных спортивных соревнований среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая ветеранов СВО. Кабмину поручено определить объем и источники финансирования данных соревнований и предусмотреть установление денежных вознаграждений их участникам.Вице-премьер Крыма – министр труда и соцзащиты РК Елена Романовская ранее сообщила, что на базе филиала протезно-ортопедического предприятия в Симферополе появится стационарное отделение адаптации и реабилитации для ветеранов спецоперации с ампутацией.В начале декабря текущего года президент России Владимир Путин в ходе встречи сч ранеными и проходящими реабилитацию бойцами СВО поручил создать программу подготовки специалистов по протезированию раненых бойцов.В частности, один из военнослужащих в разговоре с главой государства отметил, что сфера протезирования и реабилитации очень слабо развита в отдаленных регионах. По его словам, получить такой вид помощи на высоком уровне можно только в Москве. При этом протезы, которые получают военные, необходимо регулярно ремонтировать и обновлять.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму национализированный центр отдали под реабилитацию ветеранов СВОКак получить сертификат на средства реабилитации в КрымуОчумелые культяпки: крымчанин Роман Недилько превращает людей в киборгов
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владимир путин (политик), протезирование, участники сво, новости
Путин поручил разработать план создания сети центров протезирования в РФ
Путин поручил кабмину разработать план создания протезно-ортопедических центров в регионах
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с главами субъектов разработать план по созданию сети протезно-ортопедических центров. Об этом говорится в перечне поручений по итогам встречи главы государства с участниками СВО, проходящими лечение и реабилитацию.
"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов РФ: разработать план мероприятий по созданию в субъектах РФ сети протезно-ортопедических реабилитационных организаций в целях обеспечения доступности протезно-ортопедической помощи для инвалидов", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
План должен быть разработан до 1 марта 2025 года. Ответственными за исполнение поручения назначены вице-премьер Татьяна Голикова и руководители субъектов РФ.
Глава государства также поручил обеспечить ежегодное проведение на федеральном, региональном и муниципальном уровнях многоэтапных спортивных соревнований среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая ветеранов СВО. Кабмину поручено определить объем и источники финансирования данных соревнований и предусмотреть установление денежных вознаграждений их участникам.
Вице-премьер Крыма – министр труда и соцзащиты РК Елена Романовская ранее сообщила
, что на базе филиала протезно-ортопедического предприятия в Симферополе появится стационарное отделение адаптации и реабилитации для ветеранов спецоперации с ампутацией.
В начале декабря текущего года президент России Владимир Путин в ходе встречи сч ранеными и проходящими реабилитацию бойцами СВО поручил создать программу подготовки специалистов по протезированию
раненых бойцов.
В частности, один из военнослужащих в разговоре с главой государства отметил, что сфера протезирования и реабилитации очень слабо развита в отдаленных регионах. По его словам, получить такой вид помощи на высоком уровне можно только в Москве. При этом протезы, которые получают военные, необходимо регулярно ремонтировать и обновлять.
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