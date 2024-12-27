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В Саках открылась подстанция скорой помощи - РИА Новости Крым, 27.12.2024
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В Саках открылась подстанция скорой помощи
В Саках открылась подстанция скорой помощи - РИА Новости Крым, 27.12.2024
В Саках открылась подстанция скорой помощи
В городе Саки открыли новое здание подстанции скорой медицинской помощи. Об этом сообщает Telegram-канал Крымского республиканского центра медицины катастроф и... РИА Новости Крым, 27.12.2024
2024-12-27T15:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. В городе Саки открыли новое здание подстанции скорой медицинской помощи. Об этом сообщает Telegram-канал Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи.В новом двухэтажном здании оборудованы комнаты отдыха и приема пищи, кабинет предрейсового и послерейсового осмотра, технический склад инженерного оборудования, гардеробные, душевые, комнаты временного хранения медицинских отходов и так далее. Подстанция укомплектована необходимой мебелью, оборудованием и оргтехникой.Объект построен в рамках ведомственной целевой программы как часть процесса модернизации инфраструктуры службы скорой медицинской помощи.Ранее сообщалось, что в Крыму на время новогодних выходных будет увеличено количество работающих бригад скорой помощи. Основными причинами вызовов в праздничные дни становится обострение сердечно-сосудистых заболеваний, повышение температуры, травмы, пищевые и алкогольные отравления.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает скорая помощь в Крыму: что с бригадами и временем прибытияКак выросла нагрузка на скорую помощь в Крыму на праздникахПохмельный синдром: как восстановить здоровье
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саки, крым, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, центр медицины катастроф в крыму
В Саках открылась подстанция скорой помощи

В Крыму открыли новую подстанцию скорой медицинской помощи

15:46 27.12.2024 (обновлено: 15:47 27.12.2024)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. В городе Саки открыли новое здание подстанции скорой медицинской помощи. Об этом сообщает Telegram-канал Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи.
"Новое здание подстанции скорой медицинской помощи общей площадью 895,40 кв.м. В здании на текущий момент будут размещены 4-5 бригад скорой медицинской помощи, которые обслуживают население г. Саки и Сакского района численностью более 24 тысяч человек", - говорится в сообщении.
В новом двухэтажном здании оборудованы комнаты отдыха и приема пищи, кабинет предрейсового и послерейсового осмотра, технический склад инженерного оборудования, гардеробные, душевые, комнаты временного хранения медицинских отходов и так далее. Подстанция укомплектована необходимой мебелью, оборудованием и оргтехникой.

"На территории объекта организована стоянка и место технического осмотра автомобилей скорой медицинской помощи. Автопарк подстанции полностью укомплектован специализированными автомобилями на базе Ford Tranzit и резервными автомобилями", - добавили в центре.

Объект построен в рамках ведомственной целевой программы как часть процесса модернизации инфраструктуры службы скорой медицинской помощи.
Ранее сообщалось, что в Крыму на время новогодних выходных будет увеличено количество работающих бригад скорой помощи. Основными причинами вызовов в праздничные дни становится обострение сердечно-сосудистых заболеваний, повышение температуры, травмы, пищевые и алкогольные отравления.
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