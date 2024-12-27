https://crimea.ria.ru/20241227/v-sakakh-otkrylas-podstantsiya-skoroy-pomoschi-1142972869.html

В Саках открылась подстанция скорой помощи

В Саках открылась подстанция скорой помощи - РИА Новости Крым, 27.12.2024

В Саках открылась подстанция скорой помощи

В городе Саки открыли новое здание подстанции скорой медицинской помощи. Об этом сообщает Telegram-канал Крымского республиканского центра медицины катастроф и... РИА Новости Крым, 27.12.2024

2024-12-27T15:46

2024-12-27T15:46

2024-12-27T15:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. В городе Саки открыли новое здание подстанции скорой медицинской помощи. Об этом сообщает Telegram-канал Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи.В новом двухэтажном здании оборудованы комнаты отдыха и приема пищи, кабинет предрейсового и послерейсового осмотра, технический склад инженерного оборудования, гардеробные, душевые, комнаты временного хранения медицинских отходов и так далее. Подстанция укомплектована необходимой мебелью, оборудованием и оргтехникой.Объект построен в рамках ведомственной целевой программы как часть процесса модернизации инфраструктуры службы скорой медицинской помощи.Ранее сообщалось, что в Крыму на время новогодних выходных будет увеличено количество работающих бригад скорой помощи. Основными причинами вызовов в праздничные дни становится обострение сердечно-сосудистых заболеваний, повышение температуры, травмы, пищевые и алкогольные отравления.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает скорая помощь в Крыму: что с бригадами и временем прибытияКак выросла нагрузка на скорую помощь в Крыму на праздникахПохмельный синдром: как восстановить здоровье

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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