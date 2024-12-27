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Бессмертная память: в Феодосии перезахоронили останки красноармейцев - РИА Новости Крым, 27.12.2024
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Бессмертная память: в Феодосии перезахоронили останки красноармейцев
Бессмертная память: в Феодосии перезахоронили останки красноармейцев - РИА Новости Крым, 27.12.2024
Бессмертная память: в Феодосии перезахоронили останки красноармейцев
В Феодосии на территории городского кладбища в пятницу прошла памятная церемония перезахоронения останков бойцов Великой Отечественной войны. Участие в... РИА Новости Крым, 27.12.2024
2024-12-27T15:15
2024-12-27T15:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. В Феодосии на территории городского кладбища в пятницу прошла памятная церемония перезахоронения останков бойцов Великой Отечественной войны. Участие в церемонии приняли представители городской власти, прокуратуры и Следственного Комитета, члены поискового отряда "Ак-Монай", представители духовенства.Как уточнил командир поискового отряда "Ак-Монай" Кирилл Синдерович, всего в этом году поисковиками обнаружены останки 73 бойцов."Останки восемнадцати красноармейцев обнаружены в рамках весенней "Вахты памяти" - это совместная работа всех поисковых отрядов ассоциации поисковиков "Отчизна". Останки еще 55 бойцов обнаружены и эксгумированы нами в рамках взаимодействия со Следственным Комитетом на месте строительства нового микрорайона в феодосийском поселке Приморском", - рассказал Синдерович.Останки двоих бойцов - Василия Игнатьевича Пискунова, 1910 года рождения и Шалвы Васильевича Окропиридзе, 1916 года - ранее были переданы родственникам и перевезены на родину. Остальные бойцы нашли упокоение в феодосийской земле - их с воинскими почестями под ружейные залпы салютной группы перезахоронили в братской могиле на территории феодосийского городского кладбища на Лесопарковой улице.В рамках церемонии представители духовенства провели поминальный молебен, присутствующие почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы к братской могиле.По словам Кирилла Синдеровича, работу по поиску и эксгумации погибших красноармейцев крымские поисковики продолжат в конце мая 2025 года в рамках очередной весенней "Вахты памяти". Поисковикам предстоит работать в местах, где с декабря 1941 по май 1942 года разворачивались ожесточенные сражения между войсками Красной Армии и немецко-фашистскими захватчиками - на высоте 66.3 горы Окопная, в 5,5 км от узловой железнодорожной станции "Владиславовка" в Кировском районе Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Останки героя Великой Отечественной передадут из Крыма в ГрузиюЗакон и поисковики: кто вернет имена защитникам Аджимушкая под КерчьюПоисковики из Крыма массово уходят добровольцами в зону СВО
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РИА Новости Крым
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феодосия, память, история, великая отечественная война, крым, крым в великой отечественной войне, новости, новости крыма
Бессмертная память: в Феодосии перезахоронили останки красноармейцев

В Феодосии перезахоронили останки 71 бойца Великой Отечественной войны

15:15 27.12.2024 (обновлено: 15:34 27.12.2024)
 
© Пресс-служба администрации ФеодосииВ Феодосии перезахоронили останки 71 красноармейца
В Феодосии перезахоронили останки 71 красноармейца
© Пресс-служба администрации Феодосии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. В Феодосии на территории городского кладбища в пятницу прошла памятная церемония перезахоронения останков бойцов Великой Отечественной войны. Участие в церемонии приняли представители городской власти, прокуратуры и Следственного Комитета, члены поискового отряда "Ак-Монай", представители духовенства.
"В рамках церемонии на территории городского кладбища перезахоронили останки 71 красноармейца, обнаруженные крымскими поисковиками", - рассказали РИА Новости Крым в администрации города.
Как уточнил командир поискового отряда "Ак-Монай" Кирилл Синдерович, всего в этом году поисковиками обнаружены останки 73 бойцов.
© Пресс-служба администрации ФеодосииВ Феодосии перезахоронили останки 71 красноармейца
В Феодосии перезахоронили останки 71 красноармейца
© Пресс-служба администрации Феодосии
В Феодосии перезахоронили останки 71 красноармейца
"Останки восемнадцати красноармейцев обнаружены в рамках весенней "Вахты памяти" - это совместная работа всех поисковых отрядов ассоциации поисковиков "Отчизна". Останки еще 55 бойцов обнаружены и эксгумированы нами в рамках взаимодействия со Следственным Комитетом на месте строительства нового микрорайона в феодосийском поселке Приморском", - рассказал Синдерович.
Останки двоих бойцов - Василия Игнатьевича Пискунова, 1910 года рождения и Шалвы Васильевича Окропиридзе, 1916 года - ранее были переданы родственникам и перевезены на родину. Остальные бойцы нашли упокоение в феодосийской земле - их с воинскими почестями под ружейные залпы салютной группы перезахоронили в братской могиле на территории феодосийского городского кладбища на Лесопарковой улице.
© Пресс-служба администрации ФеодосииВ Феодосии перезахоронили останки 71 красноармейца
В Феодосии перезахоронили останки 71 красноармейца
© Пресс-служба администрации Феодосии
В Феодосии перезахоронили останки 71 красноармейца
В рамках церемонии представители духовенства провели поминальный молебен, присутствующие почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы к братской могиле.
По словам Кирилла Синдеровича, работу по поиску и эксгумации погибших красноармейцев крымские поисковики продолжат в конце мая 2025 года в рамках очередной весенней "Вахты памяти". Поисковикам предстоит работать в местах, где с декабря 1941 по май 1942 года разворачивались ожесточенные сражения между войсками Красной Армии и немецко-фашистскими захватчиками - на высоте 66.3 горы Окопная, в 5,5 км от узловой железнодорожной станции "Владиславовка" в Кировском районе Крыма.
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