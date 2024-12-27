https://crimea.ria.ru/20241227/chernaya-luna-vzoydet-nad-krymom-31-dekabrya---chego-ozhidat-1142969443.html
"Черная Луна" взойдет над Крымом 31 декабря - чего ожидать
"Черная Луна" взойдет над Крымом 31 декабря - чего ожидать - РИА Новости Крым, 27.12.2024
"Черная Луна" взойдет над Крымом 31 декабря - чего ожидать
В ночь на 31 декабря жители всей России, и в том числе крымчане, не обнаружат на небе Луну. Как рассказал РИА Новости Крым научный сотрудник Крымской... РИА Новости Крым, 27.12.2024
2024-12-27T19:11
2024-12-27T19:11
2024-12-27T19:11
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сергей назаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В ночь на 31 декабря жители всей России, и в том числе крымчане, не обнаружат на небе Луну. Как рассказал РИА Новости Крым научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров, речь идет о новолунии и пугаться его не стоит - явление не редкое и не опасное.По его словам, так называемая "Черная Луна" - явление не самое редкое и не значимое для астрономов, поэтому даже не имеет научного названия. Происходит оно из-за разницы продолжительности лунного цикла с числом дней в каждом месяце года."Цикл смены лунных фаз занимает 29 дней, а в месяце 30 или 31 день. Соответственно, может случиться такая ситуация, когда у нас внутри месяца умещаются все фазы и еще чуть-чуть. В данном случае первое новолуние пришлось на 1 декабря, а следующее выпадет на 31 число", - поясняет Назаров.Увидеть "Черную Луну" невооруженным глазом невозможно, однако самые терпеливые при определенной доле везения смогут заметить вспышку от врезавшегося в поверхность Луны метеорита - такое происходит примерно один раз в час."А вот боятся ничего не нужно. Никаких аномалий самочувствия в этой связи у людей не бывает", - уверяет астроном.В октябре жители Северного полушария Земли, и в частности крымчане наблюдали другое лунное явление – Суперлуние. Событие также не является уникальным, случается несколько раз в год и ощутимого влияния на Землю не оказывает.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Астроном из Крыма рассказал, как ищет звезды с "хвостом"Максимум магнитных бурь за 12 лет: когда Солнце достигнет пика активностиПочему во время магнитных бурь "глючит" интернет и геолокация
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луна, космос, сергей назаров, крымская астрофизическая обсерватория (крао), новости, крым, земля
"Черная Луна" взойдет над Крымом 31 декабря - чего ожидать
В ночь на 31 декабря в России можно будет наблюдать второе новолуние
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым, Галина Оленева.
В ночь на 31 декабря жители всей России, и в том числе крымчане, не обнаружат на небе Луну. Как рассказал РИА Новости Крым
научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров, речь идет о новолунии и пугаться его не стоит - явление не редкое и не опасное.
"Черная Луна"— чисто художественная выдумка. На самом деле это просто второе новолуние, выпавшее на декабрь, первое было в первый день месяца, такое периодически случается", - говорит астроном.
По его словам, так называемая "Черная Луна" - явление не самое редкое и не значимое для астрономов, поэтому даже не имеет научного названия. Происходит оно из-за разницы продолжительности лунного цикла с числом дней в каждом месяце года.
"Цикл смены лунных фаз занимает 29 дней, а в месяце 30 или 31 день. Соответственно, может случиться такая ситуация, когда у нас внутри месяца умещаются все фазы и еще чуть-чуть. В данном случае первое новолуние пришлось на 1 декабря, а следующее выпадет на 31 число", - поясняет Назаров.
Увидеть "Черную Луну" невооруженным глазом невозможно, однако самые терпеливые при определенной доле везения смогут заметить вспышку от врезавшегося в поверхность Луны метеорита - такое происходит примерно один раз в час.
"А вот боятся ничего не нужно. Никаких аномалий самочувствия в этой связи у людей не бывает", - уверяет астроном.
В октябре жители Северного полушария Земли, и в частности крымчане наблюдали другое лунное явление – Суперлуние
. Событие также не является уникальным, случается несколько раз в год и ощутимого влияния на Землю не оказывает.
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