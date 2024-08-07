https://crimea.ria.ru/20240807/zakon-i-poiskoviki-kto-vernet-imena-zaschitnikam-adzhimushkaya-pod-kerchyu-1139404547.html

Закон и поисковики: кто вернет имена защитникам Аджимушкая под Керчью

Закон и поисковики: кто вернет имена защитникам Аджимушкая под Керчью - РИА Новости Крым, 07.08.2024

Закон и поисковики: кто вернет имена защитникам Аджимушкая под Керчью

РИА Новости Крым, 07.08.2024

2024-08-07T10:01

2024-08-07T10:01

2024-08-07T10:01

керчь

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Вот уже 82 года тысячи погибших в Аджимушкайских каменоломнях ждут тех, кто вернет им имена, освободит из вражеского плена неизвестности. Умершие от ран, голода, жажды, фашистских газовых атак и взрывов в 1942 году до сих пор находятся под толщей скал. Из небытия на свет их выносят поисковики.Старейшая в России поисковая экспедицияС 1972 года в Аджимушкайских каменоломнях проводятся организованные поисковые работы. Аджимушкайская – старейшая поисковая экспедиция в России. С 2014 года организатором поисковых работ здесь стало общественное движение "Поисковое движение России", поддерживаемое Министерством обороны. 19 ноября 2014 года российским Минобороны был издан приказ № 845 "Об утверждении Порядка организации и проведения поисковой работы общественно-государственными объединениями, общественными объединениями, уполномоченными на проведение такой работы, осуществляемой в целях выявления неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков, установления имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества и увековечения их памяти". Таким образом, поисковики и военное ведомство работают в тесной связке.Как рассказывает депутат Госдумы, ответственный секретарь "Поискового движения России" Елена Цунаева, которая и сама неоднократно принимала участие в Аджимушкайской поисковой экспедиции, с 2014 года участники экспедиции в Аджимушкайских каменоломнях – в основном российские поисковики.По словам Цунаевой, в фонды Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, у которого на балансе и находятся каменоломни, только с середины 1990-х годов до 2012 года было сдано около 1000 предметов.История экспедиции, материалы о ней, статьи об итогах, отчеты опубликованы в научных сборниках, несмотря на то, что поисковики по закону не обязаны писать научные статьи.С 1990 года поисковыми экспедициями, на которые съезжались неравнодушные со всей России и стран СНГ, руководил сначала директор Музея истории обороны Аджимушкайских каменоломен, а затем заместитель директора заповедника по научной работе Владимир Симонов. В них участвовали и сотрудники музея."Увольнение Симонова из музея-заповедника и требование убрать его из состава экспедиции, на что мы не пошли, привели к тому, что после 2012 года мы перестали работать с заповедником. Тем более, что задача экспедиции состоит не в пополнении музея находками, а в поиске не похороненных защитников Аджимушкая, установлении новых имен и фактов. Иными словами – поисковая работа в соответствии с федеральным законом "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества", – рассказала Цунаева РИА Новости Крым.Открытые листы для АджимушкаяВ прошлом году из-за диверсии на Крымском мосту Вахта памяти в Аджимушкае не состоялась. Не состоится она и в этом году. Этим летом в экспедицию должны были приехать поисковики из 12 регионов страны, но люди напрасно брали отпуска. Еще 24 июня на своей странице в социальной сети Вконтакте Елена Цунаева разместила очень эмоциональный пост:В итоге и через месяц, 27 июля, экспедиция "Аджимушкай-2024" не открылась.В ответе на запрос от РИА Новости Крым Министерство культуры РК отметило, что участок исследований находится в комплексной охранной зоне земель историко-культурного наследия мкр. Аджимушкай и охраны археологического культурного слоя 1 категории, определенной научно-проектной документацией, утвержденной приказом Министерства культуры и туризма Украины от 03.02.2010 № 580/0/16-10 "Об утверждении научно-проектной документации о границах и режимах использования зон охраны памятников и исторических ареалов и внесения объектов культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины".Смущать отсылка к документу еще украинского периода, уверены в крымском минкульте, не должна, так как согласно ст. 44 Закона Республики Крым от 11.09.2014 №68-ЗРК "Об объектах культурного наследия в Республике Крым" границы и особый режим использования территорий, включая исторические ареалы, зоны охраны, установленные в целях государственной охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Крым до вхождения полуострова в состав Российской Федерации, действуют до их приведения в соответствие с законодательством РФ.В ответе на запрос объясняется, что Аджимушкайские каменоломни входят в так называемую зону охраны археологического культурного слоя 1-й категории. Она предусматривает согласование всей землеустроительной документации для работ в этой зоне органами охраны культурного наследия. Согласованию работ, ссылаются на законодательные акты в минкульте, должна предшествовать археологическая экспертиза, а земляные, строительные и мелиоративные работы в границах этой зоны проводятся лишь с разрешения ведомств охраны культурного наследия и под наблюдением специалиста-археолога.Найти компромиссНо в поисковом движении России уверены, что требовать открытые листы от общественного движения поисковиков – крайне некорректно. Цунаева утверждает, что и во времена Украины, и после 2014 года в Российской Федерации экспедиция работала в рамках действующего законодательства, получая либо необходимые разрешительные документы, либо предусмотренные законом согласования."В последние годы заповедник потребовал присутствия своих сотрудников в экспедиции для "оказания консультационно-методической помощи". Они приходили и наблюдали за работами. По требованию Министерства культуры в последние годы в составе экспедиции был профессиональный археолог, но без открытого листа конкретно на эту территорию – территорию каменоломен (такого требования до 2024 года не было). До этого года компромисс всегда находился, и мы шли практически на все требования, которые нам предъявляли. Но в этом году нам выдвинули требования, которые выполнить невозможно", – говорит Цунаева.Ответственный секретарь "Поискового движения России" считает, что Министерство культуры Крыма смешивает понятия археологических и поисковых работ. Чтобы самой разобраться, секретарь поискового движения России сделала запрос в Институт археологии РАН. И получила ответ:"Понятия "зона охраны археологического культурного слоя 1-ой категории" нет в нормативной правовой методической базе РФ в области сохранения и изучения объектов культурного наследия. Поэтому, что понимать под этим термином, не совсем понятно. При этом здесь еще идет явная подмена понятий: когда говорят об объектах археологического наследия, то мы, если обратимся в федеральному закону, увидим, что речь идет об археологическом слое на земле либо под водой. Мы же работы проводим в скальном грунте, в массиве скалы, который подстилает тот самый культурный слой".Цунаева в свою очередь апеллирует к уже упомянутому федеральному закону об увековечении памяти погибших при защите Отечества. И считает, что компромисс на этой стадии конфликта поисковикам и Восточно-Крымскому музею-заповеднику будет найти весьма затруднительно.Она считает, что не может быть археологов, которые захотели бы сотрудничать с поисковиками на объекте Аджимушкайских каменоломен, потому что территория катакомб для археологов, исследующих исторические периоды с античности до конца 18 века (на изучение более поздних периодов открытые листы не нужны) с точки зрения науки не даст никаких открытий:"На моей памяти ни один археолог в здравом уме никогда не брал открытый лист именно на каменоломни, потому что они не представляют интереса с точки зрения археологии. А любой открытый лист – это исследовательская задача, соответствующие определенные действия, потом серьезный научный отчет. В противном случае человек, который взял такой открытый лист, попадает в черный список".Герои Аджимушкая ждутВ свою очередь в министерстве культуры заверяют: в настоящее время в адрес министерства раздел проектной документации по сохранению объектов культурного наследия с оценкой влияния работ на объекты культурного наследия, в том числе содержащий результаты проведения археологических разведок с шурфовкой, на согласование не поступал. Но министерство готово вернуться к рассмотрению этого вопроса в случае предоставления проектной документации.На вопрос РИА Новости Крым, будут ли в этом сезоне в Аджимушкайских каменоломнях работать другие поисковые организации, в минкульте Крыма сообщили, что такими данными не располагают."Самое легкое – признать, что мы сделали очень немало, пройден колоссальный путь и это дает нам право уступить место тем, кто придет на смену (если конечно придет). Но это только в том случае, если мы сами готовы закрыть свой проект "Аджимушкай". Я не готов. Ну а если не готовы, наверняка есть другой путь. Очень жаль потерянного времени, украденного у нас сезона. Но давайте верить, что это был не последний наш сезон", – написал в соцсети руководитель региональной поисковой организации Владимир Симонов.Редакция РИА Новости Крым готова продолжить тему и очень надеется на то, что законодательные разногласия будут преодолены как можно быстрее и, как и ранее, наше агентство снова напишет о том, что поисковики вернули имена героям Аджимушкая или же передали прах очередного бойца родственникам для почетного захоронения на родине.Справка:Аджимушкайские каменоломни – подземные каменоломни в городской черте Керчи, ранее поселка Аджимушкай, где велась подземная выработка камня. В катакомбах со второй половины мая до конца октября 1942 года часть войск Крымского фронта вела оборону против немецких войск. Это наиболее известный военно-исторический памятник города-героя Керчи.В условиях отступления Красной армии и наступления фашистских войск под Керчью в мае 1942 года часть советских бойцов и командиров отступающих частей были вынуждены спуститься под землю. В Центральных Аджимушкайских каменоломнях был сформирован гарнизон численностью около 10 тысяч бойцов и командиров. Вместе с войсками под землю спустились и мирные жители, всего около 13 тысяч человек.В условиях борьбы за пищу, медикаменты и питьевую воду, постоянные газовые атаки и взрывы подземных ходов, советские бойцы наносили существенный урон врагу. Сопротивление в Аджимушкайских каменоломнях так и не было сломлено. Для подавления подземного гарнизона немецкое командование было вынуждено перебросить в район каменоломен половину своих войск, находившихся в Керчи.Лишь к сентябрю, когда силы защитников почти иссякли, а истощенные бойцы едва держали в руках оружие, организованное сопротивление в каменоломнях прекратилось. Но последние красноармейцы из Аджимушкая были взяты в плен фашистами только в конце октября 1942 года.В Аджимушкайских каменоломнях в боях, а также от ран, обвалов, удушья и голода погибли тысячи советских бойцов и мирных жителей. Имена большинства из них до сих пор неизвестны.Читайте также на РИА Новости Крым:Аджимушкайские каменоломни: новые факты о нацистских преступленияхУкраинец помогает изучать Аджимушкай: "история одна и победа одна"В Керчи нашли сейф с документами 1942 года и останки бойца АджимушкаяВ Керчи поисковики установили имя защитника АджимушкаяПо 100 г воды на троих: акт осмотра Аджимушкайских каменоломен в 1944 году

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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