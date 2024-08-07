https://crimea.ria.ru/20240807/zakon-i-poiskoviki-kto-vernet-imena-zaschitnikam-adzhimushkaya-pod-kerchyu-1139404547.html
Закон и поисковики: кто вернет имена защитникам Аджимушкая под Керчью
Закон и поисковики: кто вернет имена защитникам Аджимушкая под Керчью - РИА Новости Крым, 07.08.2024
Закон и поисковики: кто вернет имена защитникам Аджимушкая под Керчью
РИА Новости Крым, 07.08.2024
2024-08-07T10:01
2024-08-07T10:01
2024-08-07T10:01
керчь
история
археология в крыму
аджимушкайские каменоломни
крым в истории: секреты, факты, фото
крым в великой отечественной войне
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Вот уже 82 года тысячи погибших в Аджимушкайских каменоломнях ждут тех, кто вернет им имена, освободит из вражеского плена неизвестности. Умершие от ран, голода, жажды, фашистских газовых атак и взрывов в 1942 году до сих пор находятся под толщей скал. Из небытия на свет их выносят поисковики.Старейшая в России поисковая экспедицияС 1972 года в Аджимушкайских каменоломнях проводятся организованные поисковые работы. Аджимушкайская – старейшая поисковая экспедиция в России. С 2014 года организатором поисковых работ здесь стало общественное движение "Поисковое движение России", поддерживаемое Министерством обороны. 19 ноября 2014 года российским Минобороны был издан приказ № 845 "Об утверждении Порядка организации и проведения поисковой работы общественно-государственными объединениями, общественными объединениями, уполномоченными на проведение такой работы, осуществляемой в целях выявления неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков, установления имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества и увековечения их памяти". Таким образом, поисковики и военное ведомство работают в тесной связке.Как рассказывает депутат Госдумы, ответственный секретарь "Поискового движения России" Елена Цунаева, которая и сама неоднократно принимала участие в Аджимушкайской поисковой экспедиции, с 2014 года участники экспедиции в Аджимушкайских каменоломнях – в основном российские поисковики.По словам Цунаевой, в фонды Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, у которого на балансе и находятся каменоломни, только с середины 1990-х годов до 2012 года было сдано около 1000 предметов.История экспедиции, материалы о ней, статьи об итогах, отчеты опубликованы в научных сборниках, несмотря на то, что поисковики по закону не обязаны писать научные статьи.С 1990 года поисковыми экспедициями, на которые съезжались неравнодушные со всей России и стран СНГ, руководил сначала директор Музея истории обороны Аджимушкайских каменоломен, а затем заместитель директора заповедника по научной работе Владимир Симонов. В них участвовали и сотрудники музея."Увольнение Симонова из музея-заповедника и требование убрать его из состава экспедиции, на что мы не пошли, привели к тому, что после 2012 года мы перестали работать с заповедником. Тем более, что задача экспедиции состоит не в пополнении музея находками, а в поиске не похороненных защитников Аджимушкая, установлении новых имен и фактов. Иными словами – поисковая работа в соответствии с федеральным законом "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества", – рассказала Цунаева РИА Новости Крым.Открытые листы для АджимушкаяВ прошлом году из-за диверсии на Крымском мосту Вахта памяти в Аджимушкае не состоялась. Не состоится она и в этом году. Этим летом в экспедицию должны были приехать поисковики из 12 регионов страны, но люди напрасно брали отпуска. Еще 24 июня на своей странице в социальной сети Вконтакте Елена Цунаева разместила очень эмоциональный пост:В итоге и через месяц, 27 июля, экспедиция "Аджимушкай-2024" не открылась.В ответе на запрос от РИА Новости Крым Министерство культуры РК отметило, что участок исследований находится в комплексной охранной зоне земель историко-культурного наследия мкр. Аджимушкай и охраны археологического культурного слоя 1 категории, определенной научно-проектной документацией, утвержденной приказом Министерства культуры и туризма Украины от 03.02.2010 № 580/0/16-10 "Об утверждении научно-проектной документации о границах и режимах использования зон охраны памятников и исторических ареалов и внесения объектов культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины".Смущать отсылка к документу еще украинского периода, уверены в крымском минкульте, не должна, так как согласно ст. 44 Закона Республики Крым от 11.09.2014 №68-ЗРК "Об объектах культурного наследия в Республике Крым" границы и особый режим использования территорий, включая исторические ареалы, зоны охраны, установленные в целях государственной охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Крым до вхождения полуострова в состав Российской Федерации, действуют до их приведения в соответствие с законодательством РФ.В ответе на запрос объясняется, что Аджимушкайские каменоломни входят в так называемую зону охраны археологического культурного слоя 1-й категории. Она предусматривает согласование всей землеустроительной документации для работ в этой зоне органами охраны культурного наследия. Согласованию работ, ссылаются на законодательные акты в минкульте, должна предшествовать археологическая экспертиза, а земляные, строительные и мелиоративные работы в границах этой зоны проводятся лишь с разрешения ведомств охраны культурного наследия и под наблюдением специалиста-археолога.Найти компромиссНо в поисковом движении России уверены, что требовать открытые листы от общественного движения поисковиков – крайне некорректно. Цунаева утверждает, что и во времена Украины, и после 2014 года в Российской Федерации экспедиция работала в рамках действующего законодательства, получая либо необходимые разрешительные документы, либо предусмотренные законом согласования."В последние годы заповедник потребовал присутствия своих сотрудников в экспедиции для "оказания консультационно-методической помощи". Они приходили и наблюдали за работами. По требованию Министерства культуры в последние годы в составе экспедиции был профессиональный археолог, но без открытого листа конкретно на эту территорию – территорию каменоломен (такого требования до 2024 года не было). До этого года компромисс всегда находился, и мы шли практически на все требования, которые нам предъявляли. Но в этом году нам выдвинули требования, которые выполнить невозможно", – говорит Цунаева.Ответственный секретарь "Поискового движения России" считает, что Министерство культуры Крыма смешивает понятия археологических и поисковых работ. Чтобы самой разобраться, секретарь поискового движения России сделала запрос в Институт археологии РАН. И получила ответ:"Понятия "зона охраны археологического культурного слоя 1-ой категории" нет в нормативной правовой методической базе РФ в области сохранения и изучения объектов культурного наследия. Поэтому, что понимать под этим термином, не совсем понятно. При этом здесь еще идет явная подмена понятий: когда говорят об объектах археологического наследия, то мы, если обратимся в федеральному закону, увидим, что речь идет об археологическом слое на земле либо под водой. Мы же работы проводим в скальном грунте, в массиве скалы, который подстилает тот самый культурный слой".Цунаева в свою очередь апеллирует к уже упомянутому федеральному закону об увековечении памяти погибших при защите Отечества. И считает, что компромисс на этой стадии конфликта поисковикам и Восточно-Крымскому музею-заповеднику будет найти весьма затруднительно.Она считает, что не может быть археологов, которые захотели бы сотрудничать с поисковиками на объекте Аджимушкайских каменоломен, потому что территория катакомб для археологов, исследующих исторические периоды с античности до конца 18 века (на изучение более поздних периодов открытые листы не нужны) с точки зрения науки не даст никаких открытий:"На моей памяти ни один археолог в здравом уме никогда не брал открытый лист именно на каменоломни, потому что они не представляют интереса с точки зрения археологии. А любой открытый лист – это исследовательская задача, соответствующие определенные действия, потом серьезный научный отчет. В противном случае человек, который взял такой открытый лист, попадает в черный список".Герои Аджимушкая ждутВ свою очередь в министерстве культуры заверяют: в настоящее время в адрес министерства раздел проектной документации по сохранению объектов культурного наследия с оценкой влияния работ на объекты культурного наследия, в том числе содержащий результаты проведения археологических разведок с шурфовкой, на согласование не поступал. Но министерство готово вернуться к рассмотрению этого вопроса в случае предоставления проектной документации.На вопрос РИА Новости Крым, будут ли в этом сезоне в Аджимушкайских каменоломнях работать другие поисковые организации, в минкульте Крыма сообщили, что такими данными не располагают."Самое легкое – признать, что мы сделали очень немало, пройден колоссальный путь и это дает нам право уступить место тем, кто придет на смену (если конечно придет). Но это только в том случае, если мы сами готовы закрыть свой проект "Аджимушкай". Я не готов. Ну а если не готовы, наверняка есть другой путь. Очень жаль потерянного времени, украденного у нас сезона. Но давайте верить, что это был не последний наш сезон", – написал в соцсети руководитель региональной поисковой организации Владимир Симонов.Редакция РИА Новости Крым готова продолжить тему и очень надеется на то, что законодательные разногласия будут преодолены как можно быстрее и, как и ранее, наше агентство снова напишет о том, что поисковики вернули имена героям Аджимушкая или же передали прах очередного бойца родственникам для почетного захоронения на родине.Справка:Аджимушкайские каменоломни – подземные каменоломни в городской черте Керчи, ранее поселка Аджимушкай, где велась подземная выработка камня. В катакомбах со второй половины мая до конца октября 1942 года часть войск Крымского фронта вела оборону против немецких войск. Это наиболее известный военно-исторический памятник города-героя Керчи.В условиях отступления Красной армии и наступления фашистских войск под Керчью в мае 1942 года часть советских бойцов и командиров отступающих частей были вынуждены спуститься под землю. В Центральных Аджимушкайских каменоломнях был сформирован гарнизон численностью около 10 тысяч бойцов и командиров. Вместе с войсками под землю спустились и мирные жители, всего около 13 тысяч человек.В условиях борьбы за пищу, медикаменты и питьевую воду, постоянные газовые атаки и взрывы подземных ходов, советские бойцы наносили существенный урон врагу. Сопротивление в Аджимушкайских каменоломнях так и не было сломлено. Для подавления подземного гарнизона немецкое командование было вынуждено перебросить в район каменоломен половину своих войск, находившихся в Керчи.Лишь к сентябрю, когда силы защитников почти иссякли, а истощенные бойцы едва держали в руках оружие, организованное сопротивление в каменоломнях прекратилось. Но последние красноармейцы из Аджимушкая были взяты в плен фашистами только в конце октября 1942 года.В Аджимушкайских каменоломнях в боях, а также от ран, обвалов, удушья и голода погибли тысячи советских бойцов и мирных жителей. Имена большинства из них до сих пор неизвестны.Читайте также на РИА Новости Крым:Аджимушкайские каменоломни: новые факты о нацистских преступленияхУкраинец помогает изучать Аджимушкай: "история одна и победа одна"В Керчи нашли сейф с документами 1942 года и останки бойца АджимушкаяВ Керчи поисковики установили имя защитника АджимушкаяПо 100 г воды на троих: акт осмотра Аджимушкайских каменоломен в 1944 году
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Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
керчь, история, археология в крыму, аджимушкайские каменоломни, крым в истории: секреты, факты, фото, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война
Вот уже 82 года тысячи погибших в Аджимушкайских каменоломнях ждут тех, кто вернет им имена, освободит из вражеского плена неизвестности. Умершие от ран, голода, жажды, фашистских газовых атак и взрывов в 1942 году до сих пор находятся под толщей скал. Из небытия на свет их выносят поисковики.
Старейшая в России поисковая экспедиция
С 1972 года в Аджимушкайских каменоломнях проводятся организованные поисковые работы. Аджимушкайская – старейшая поисковая экспедиция в России. С 2014 года организатором поисковых работ здесь стало общественное движение "Поисковое движение России", поддерживаемое Министерством обороны. 19 ноября 2014 года российским Минобороны был издан приказ № 845 "Об утверждении Порядка организации и проведения поисковой работы общественно-государственными объединениями, общественными объединениями, уполномоченными на проведение такой работы, осуществляемой в целях выявления неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков, установления имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества и увековечения их памяти". Таким образом, поисковики и военное ведомство работают в тесной связке.
Как рассказывает депутат Госдумы, ответственный секретарь "Поискового движения России" Елена Цунаева, которая и сама неоднократно принимала участие в Аджимушкайской поисковой экспедиции, с 2014 года участники экспедиции в Аджимушкайских каменоломнях – в основном российские поисковики.
По словам Цунаевой, в фонды Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, у которого на балансе и находятся каменоломни, только с середины 1990-х годов до 2012 года было сдано около 1000 предметов.
"В большинстве своем это предметы и документы, поступившие на основной учет, то есть представляющие большую научную и историческую ценность. До 2012 года они неоднократно использовались при создании ряда стационарных выставок, экспонировавшихся как в самом заповеднике, так и за его пределами. Вся современная экспозиция Музея истории обороны Аджимушкайских каменоломен (реэкспозиция которого была проведена в 2008 году) на 90% состоит из находок экспедиции", – говорит Цунаева.
История экспедиции, материалы о ней, статьи об итогах, отчеты опубликованы в научных сборниках, несмотря на то, что поисковики по закону не обязаны писать научные статьи.
С 1990 года поисковыми экспедициями, на которые съезжались неравнодушные со всей России и стран СНГ, руководил сначала директор Музея истории обороны Аджимушкайских каменоломен, а затем заместитель директора заповедника по научной работе Владимир Симонов. В них участвовали и сотрудники музея.
"Увольнение Симонова из музея-заповедника и требование убрать его из состава экспедиции, на что мы не пошли, привели к тому, что после 2012 года мы перестали работать с заповедником. Тем более, что задача экспедиции состоит не в пополнении музея находками, а в поиске не похороненных защитников Аджимушкая, установлении новых имен и фактов. Иными словами – поисковая работа в соответствии с федеральным законом "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества", – рассказала Цунаева РИА Новости Крым
.
Открытые листы для Аджимушкая
В прошлом году из-за диверсии на Крымском мосту Вахта памяти в Аджимушкае не состоялась. Не состоится она и в этом году. Этим летом в экспедицию должны были приехать поисковики из 12 регионов страны, но люди напрасно брали отпуска. Еще 24 июня на своей странице в социальной сети Вконтакте
Елена Цунаева разместила очень эмоциональный пост:
"Подземному гарнизону" Аджимушкайских каменоломен не повезло! В этом году прилетело откуда не ждали – от Министерства культуры Крыма. Чиновники, руководствуясь "буквой" закона, потребовали участия в экспедиции археолога с открытым листом на эту территорию. Все предыдущие годы хватало просто участия археолога в экспедиции".
В итоге и через месяц, 27 июля, экспедиция "Аджимушкай-2024" не открылась.
В ответе на запрос от РИА Новости Крым
Министерство культуры РК отметило, что участок исследований находится в комплексной охранной зоне земель историко-культурного наследия мкр. Аджимушкай и охраны археологического культурного слоя 1 категории, определенной научно-проектной документацией, утвержденной приказом Министерства культуры и туризма Украины от 03.02.2010 № 580/0/16-10 "Об утверждении научно-проектной документации о границах и режимах использования зон охраны памятников и исторических ареалов и внесения объектов культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины".
Смущать отсылка к документу еще украинского периода, уверены в крымском минкульте, не должна, так как согласно ст. 44 Закона Республики Крым от 11.09.2014 №68-ЗРК "Об объектах культурного наследия в Республике Крым" границы и особый режим использования территорий, включая исторические ареалы, зоны охраны, установленные в целях государственной охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Крым до вхождения полуострова в состав Российской Федерации, действуют до их приведения в соответствие с законодательством РФ.
В ответе на запрос объясняется, что Аджимушкайские каменоломни входят в так называемую зону охраны археологического культурного слоя 1-й категории. Она предусматривает согласование всей землеустроительной документации для работ в этой зоне органами охраны культурного наследия. Согласованию работ, ссылаются на законодательные акты в минкульте, должна предшествовать археологическая экспертиза, а земляные, строительные и мелиоративные работы в границах этой зоны проводятся лишь с разрешения ведомств охраны культурного наследия и под наблюдением специалиста-археолога.
"В соответствии с приведенными нормами законодательства, а также с учетом того, что экспедиция является военно-археологической, в составе экспедиции должен состоять специалист-археолог, имеющий разрешение (открытый лист), выданный Министерством культуры Российской Федерации на проведение соответствующего вида археологических работ", – говорится в ответе на запрос от РИА Новости Крым
.
Найти компромисс
Но в поисковом движении России уверены, что требовать открытые листы от общественного движения поисковиков – крайне некорректно. Цунаева утверждает, что и во времена Украины, и после 2014 года в Российской Федерации экспедиция работала в рамках действующего законодательства, получая либо необходимые разрешительные документы, либо предусмотренные законом согласования.
"В последние годы заповедник потребовал присутствия своих сотрудников в экспедиции для "оказания консультационно-методической помощи". Они приходили и наблюдали за работами. По требованию Министерства культуры в последние годы в составе экспедиции был профессиональный археолог, но без открытого листа конкретно на эту территорию – территорию каменоломен (такого требования до 2024 года не было). До этого года компромисс всегда находился, и мы шли практически на все требования, которые нам предъявляли. Но в этом году нам выдвинули требования, которые выполнить невозможно", – говорит Цунаева.
Ответственный секретарь "Поискового движения России" считает, что Министерство культуры Крыма смешивает понятия археологических и поисковых работ. Чтобы самой разобраться, секретарь поискового движения России сделала запрос в Институт археологии РАН. И получила ответ:
"Понятия "зона охраны археологического культурного слоя 1-ой категории" нет в нормативной правовой методической базе РФ в области сохранения и изучения объектов культурного наследия. Поэтому, что понимать под этим термином, не совсем понятно. При этом здесь еще идет явная подмена понятий: когда говорят об объектах археологического наследия, то мы, если обратимся в федеральному закону, увидим, что речь идет об археологическом слое на земле либо под водой. Мы же работы проводим в скальном грунте, в массиве скалы, который подстилает тот самый культурный слой".
Цунаева в свою очередь апеллирует к уже упомянутому федеральному закону об увековечении памяти погибших при защите Отечества. И считает, что компромисс на этой стадии конфликта поисковикам и Восточно-Крымскому музею-заповеднику будет найти весьма затруднительно.
"По факту мы видим, что нам дали отказ. С нас потребовали археолога с открытым листом, что за месяц до начала экспедиции сделать совершенно невозможно. Хочу отметить, что Министерство обороны, с которым мы согласовываем план поисковых работ, информировало Республику Крым о том, что мы там работаем. Мы работаем там ежегодно, в тех же местах, не бегаем по всем каменоломням, но указываем, в каких квадратах мы будем работать", – утверждает Цунаева.
Она считает, что не может быть археологов, которые захотели бы сотрудничать с поисковиками на объекте Аджимушкайских каменоломен, потому что территория катакомб для археологов, исследующих исторические периоды с античности до конца 18 века (на изучение более поздних периодов открытые листы не нужны) с точки зрения науки не даст никаких открытий:
"На моей памяти ни один археолог в здравом уме никогда не брал открытый лист именно на каменоломни, потому что они не представляют интереса с точки зрения археологии. А любой открытый лист – это исследовательская задача, соответствующие определенные действия, потом серьезный научный отчет. В противном случае человек, который взял такой открытый лист, попадает в черный список".
Герои Аджимушкая ждут
В свою очередь в министерстве культуры заверяют: в настоящее время в адрес министерства раздел проектной документации по сохранению объектов культурного наследия с оценкой влияния работ на объекты культурного наследия, в том числе содержащий результаты проведения археологических разведок с шурфовкой, на согласование не поступал. Но министерство готово вернуться к рассмотрению этого вопроса в случае предоставления проектной документации.
На вопрос РИА Новости Крым
, будут ли в этом сезоне в Аджимушкайских каменоломнях работать другие поисковые организации, в минкульте Крыма сообщили, что такими данными не располагают.
"Пока же получается, что те, кто остался под завалами, те документы, именные свидетельства, которые мы пытаемся найти, чтобы восстановить полный список защитников Аджимушкайских каменоломен, чем музей-заповедник и никто другой в Республике Крым не занимается, будут ждать археолога с открытым листом", – говорит Цунаева.
"Самое легкое – признать, что мы сделали очень немало, пройден колоссальный путь и это дает нам право уступить место тем, кто придет на смену (если конечно придет). Но это только в том случае, если мы сами готовы закрыть свой проект "Аджимушкай". Я не готов. Ну а если не готовы, наверняка есть другой путь. Очень жаль потерянного времени, украденного у нас сезона. Но давайте верить, что это был не последний наш сезон", – написал в соцсети
руководитель региональной поисковой организации Владимир Симонов.
Редакция РИА Новости Крым готова продолжить тему и очень надеется на то, что законодательные разногласия будут преодолены как можно быстрее и, как и ранее, наше агентство снова напишет о том, что поисковики вернули имена героям Аджимушкая или же передали прах очередного бойца родственникам для почетного захоронения на родине.
Аджимушкайские каменоломни – подземные каменоломни в городской черте Керчи, ранее поселка Аджимушкай, где велась подземная выработка камня. В катакомбах со второй половины мая до конца октября 1942 года часть войск Крымского фронта вела оборону против немецких войск. Это наиболее известный военно-исторический памятник города-героя Керчи.
В условиях отступления Красной армии и наступления фашистских войск под Керчью в мае 1942 года часть советских бойцов и командиров отступающих частей были вынуждены спуститься под землю. В Центральных Аджимушкайских каменоломнях был сформирован гарнизон численностью около 10 тысяч бойцов и командиров. Вместе с войсками под землю спустились и мирные жители, всего около 13 тысяч человек.
В условиях борьбы за пищу, медикаменты и питьевую воду, постоянные газовые атаки и взрывы подземных ходов, советские бойцы наносили существенный урон врагу. Сопротивление в Аджимушкайских каменоломнях так и не было сломлено. Для подавления подземного гарнизона немецкое командование было вынуждено перебросить в район каменоломен половину своих войск, находившихся в Керчи.
Лишь к сентябрю, когда силы защитников почти иссякли, а истощенные бойцы едва держали в руках оружие, организованное сопротивление в каменоломнях прекратилось. Но последние красноармейцы из Аджимушкая были взяты в плен фашистами только в конце октября 1942 года.
В Аджимушкайских каменоломнях в боях, а также от ран, обвалов, удушья и голода погибли тысячи советских бойцов и мирных жителей. Имена большинства из них до сих пор неизвестны.
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