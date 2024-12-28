https://crimea.ria.ru/20241228/novogodniy-falsifikat-kakie-produkty-poddelyvayut-chasche-vsego-1142749135.html

Новогодний фальсификат: какие продукты подделывают чаще всего

Новогодний фальсификат: какие продукты подделывают чаще всего - РИА Новости Крым, 28.12.2024

Новогодний фальсификат: какие продукты подделывают чаще всего

В России улучшается ситуация с фальсификатом – год от года подменной продукции на полках российских магазинов становится меньше. Но все же полностью такие... РИА Новости Крым, 28.12.2024

2024-12-28T07:35

2024-12-28T07:35

2024-12-28T07:35

радио "спутник в крыму"

наталья завьялова

товары и услуги

интернет-магазин

онлайн-покупки

подарки

мед

красная икра

икра

сыры

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. В России улучшается ситуация с фальсификатом – год от года подменной продукции на полках российских магазинов становится меньше. Но все же полностью такие продукты пока не исчезли, а перед новогодними праздниками недобросовестные производители или продавцы особенно активизируются. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала эксперт "Роскачества" Наталья Завьялова, а также перечислила продовольственные товары, которые подделывают чаще всего, и научила определять такие подделки.Лидер среди подделок"Фальсифицированные продукты не всегда некачественные. Это означает, что продукт заменен на другой. Например, в колбасе может быть куриное мясо вместо заявленной говядины, в красной икре – желейные шарики из бурых водорослей вместо икринок. Такой продукт не обязательно вреден, но практически всегда гораздо менее полезен и продается по очень завышенной цене", – говорит Завьялова.По ее словам, наибольшее число подделок эксперты встречают в случае с красной икрой. Поддельная икра бывает двух видов – имитированная и структурированная. В первом случае ненастоящие икринки распознать легко – они представляют собой шарики, у которых нет жидкой сердцевины. У структурированной икры жидкий центр – джус настоящей икры.Также она рекомендует не приобретать икру вне установленных точек продаж. В официальных магазинах, особенно крупных, риск купить фальсификат сейчас упал практически до нуля – с 2024 года маркировка красной икры стала обязательна. Любая банка икры имеет индивидуальный код и видна в системе "Четный знак".Рыбные консервы"Проблемные продукты также шпроты, консервы из сайры, печень трески", – продолжает эксперт.Рыбные консервы, по ее словам, фальсифицируют в основном за счет видовой подмены: например, вместо более дорогой сайры в банки кладут сельдь, вместо балтийских шпрот – черноморскую тюльку или салаку, печень трески часто заменяют молоками.Сыр, масло, колбасаСреди часто подделываемых продуктов эксперт выделяет также сливочное масло и сыры. В случае с этими позициями недобросовестные производители кладут пальмовое масло вместо молочного жира."Если в продукте есть растительные жиры, такой продукт имеет право существовать, но сливочным маслом его уже назвать нельзя. На самом деле, это фактически маргарин или спред. Ищете ГОСТ 32261 – перед вами должно быть настоящее сливочное масло, изготовленное по классической технологии, жирностью от 72% и выше", – советует Завьялова.А вот колбасу в России почти перестали подделывать, хотя еще 10 лет назад в 60% случаях производители "грешили" видовой подменой, заменяя, например, дорогую говядину на более дешевую курятину. Сейчас таких случаев в разы меньше.Вино и мед"С медом ситуация не очень благоприятная. До принятия поправок к закону о пчеловодстве мед делали "кто во что горазд": кормили пчел фруктово-глюкозным сиропом, сироп добавляли в настоящий мед, подменяли ботанический вид – например, подсолнечниковый мед выдавали за гречишный. Это, кстати, самая безобидная фальсификация, поскольку натуральный мед в любом случае полезен, а если это просто сладкий сироп – пользы от него нет", – продолжает эксперт.Сейчас в закон о пчеловодстве приняты поправки, которые требуют соответствия меда установленному ГОСТу. Однако риск встретить на полках продукцию, изготовленную до принятия закона, все еще существует. В этой связи для проверки эксперт рекомендует следующее:Отдельно специалист выделяет игристые вина, которые в период новогодних праздников также выходят в лидеры среди продуктов-подделок. В данном случае важно обращать внимание на состав продукта, который указан на контрэтикетке. Вместо игристого вина в бутылке может оказаться, например, сидр или продукт на солодовой основе. Такие напитки могут быть выставлены на одной полке с вином, поэтому эксперт советует внимательно изучать маркировку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На этикетке сайра - внутри сюрприз: в Крыму обнаружили фальсификатВо сколько крымчанам обойдется новогодний столКак выбрать еду из доставки – советы Роскачества

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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