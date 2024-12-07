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Во сколько крымчанам обойдется новогодний стол
Во сколько крымчанам обойдется новогодний стол - РИА Новости Крым, 07.12.2024
Во сколько крымчанам обойдется новогодний стол
В Крыму накрыть новогодний стол на семью из четырех человек будет стоить от 10 до 12 тысяч рублей, следует из расчетов РИА Новости по данным Единой... РИА Новости Крым, 07.12.2024
2024-12-07T11:59
2024-12-07T11:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. В Крыму накрыть новогодний стол на семью из четырех человек будет стоить от 10 до 12 тысяч рублей, следует из расчетов РИА Новости по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).Самыми низкими будут расходы жителей Мордовии и Удмуртии и составят до 7,2 тысячи рублей, а жителям Чукотки придется потратить 16 тысяч рублей.По данным расчетов ЕМИСС, набор продуктов для праздничного стола подорожал в этом году на 13,5% и обойдется в среднем по России в 9,1 тысячи рублей.При этом годом ранее россияне тратили 8 тысяч рублей.В тройку самых подорожавших продуктов за год вошли картофель (+65%), икра (+34%) и сливочное масло (+31%), а вот курятина подешевела на 7 %.Для сравнения, в Москве траты на новогодний стол исчисляются в 10,5 тысячи рублей.При этом в 55 регионах России стоимость продуктов к Новому году составит от 8 до 10 тысяч рублей. В их числе - Московская, Оренбургская, Самарская, Свердловская и Калининградская области, Пермский и Алтайский края.В сумму от 7 до 8 тысяч рублей новогодний стол обойдется в 18 регионах.Минимальные расходы к празднику ожидаются в Чечне и Ингушетии - 6,7 тысячи и 6,5 тысячи рублей соответственно. Однако там в расчет не брались траты на алкоголь и сырокопченую колбасу.В новогоднюю продовольственную корзину входят продукты для горячего блюда (2 килограмма курицы, полкило картошки, чеснок), овощной нарезки (по 600 граммов помидоров и огурцов, 300 граммов зелени), закусок (800 граммов разных солений, 400 граммов сыра, по 300 граммов мясо-копченых изделий), бутербродов с икрой и шпротами, салатов Оливье и селедка под шубой. В набор также входят фрукты (по килограмму апельсинов, мандаринов, винограда, яблок и 300 граммов лимонов) и торт весом 800 граммов. В числе напитков – бутылка игристого и столового вина, коньяк, минеральная вода, сок.Ранее эксперты в экономической программе Аллы Горевой "В условиях санкций. Гамбит по-русски" на радио "Спутник в Крыму" заявили, что Крым стал лидером среди регионов России с самой дорогой красной икрой.Средняя стоимость красной икры в России в октябре составила 8 104 рубля за килограмм, впервые превысив уровень в 8 тысяч. В 25 регионах этот деликатес в прошлом месяце стоил выше среднероссийского значения. Самая дорогая икра оказалась в Крыму – в среднем 11 тысяч рублей. Дороже всего ее продавали в Ялте.Также доцент кафедры государственного муниципального управления института экономики и управления КФУ им. В.И. Вернадского Елена Вершицкая спрогнозировала, что к Новому году в Крыму вырастут цены на непродовольственные товары, в частности, на одежду, бытовую технику и автомобили. По ее словам, это вызвано инфляцией, которая, согласно официальным оценкам, достигает 8-9% годовых.Читайте также на РИА Новости Крым:Цены на продукты в Крыму - что подорожает до конца годаВысокие цены на продукты в Крыму – что делают властиСколько стоят мандарины в Крыму и вырастут ли цены к Новому году
https://crimea.ria.ru/20241206/fas-proveryaet-proizvoditeley-slivochnogo-masla-1142426457.html
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крым, россия, цены и тарифы, общество, новый год, новый год в крыму, новый год 2025, новости крыма, праздники и памятные даты, еда, продукты
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. В Крыму накрыть новогодний стол на семью из четырех человек будет стоить от 10 до 12 тысяч рублей, следует из расчетов РИА Новости по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
Самыми низкими будут расходы жителей Мордовии и Удмуртии и составят до 7,2 тысячи рублей, а жителям Чукотки придется потратить 16 тысяч рублей.
По данным расчетов ЕМИСС, набор продуктов для праздничного стола подорожал в этом году на 13,5% и обойдется в среднем по России в 9,1 тысячи рублей.
При этом годом ранее россияне тратили 8 тысяч рублей.
В тройку самых подорожавших продуктов за год вошли картофель (+65%), икра (+34%) и сливочное масло (+31%), а вот курятина подешевела на 7 %.
Для сравнения, в Москве траты на новогодний стол исчисляются в 10,5 тысячи рублей.
При этом в 55 регионах России стоимость продуктов к Новому году составит от 8 до 10 тысяч рублей. В их числе - Московская, Оренбургская, Самарская, Свердловская и Калининградская области, Пермский и Алтайский края.
В сумму от 7 до 8 тысяч рублей новогодний стол обойдется в 18 регионах.
Минимальные расходы к празднику ожидаются в Чечне и Ингушетии - 6,7 тысячи и 6,5 тысячи рублей соответственно. Однако там в расчет не брались траты на алкоголь и сырокопченую колбасу.
В новогоднюю продовольственную корзину входят продукты для горячего блюда (2 килограмма курицы, полкило картошки, чеснок), овощной нарезки (по 600 граммов помидоров и огурцов, 300 граммов зелени), закусок (800 граммов разных солений, 400 граммов сыра, по 300 граммов мясо-копченых изделий), бутербродов с икрой и шпротами, салатов Оливье и селедка под шубой. В набор также входят фрукты (по килограмму апельсинов, мандаринов, винограда, яблок и 300 граммов лимонов) и торт весом 800 граммов. В числе напитков – бутылка игристого и столового вина, коньяк, минеральная вода, сок.
Ранее эксперты в экономической программе Аллы Горевой "В условиях санкций. Гамбит по-русски" на радио "Спутник в Крыму" заявили, что Крым стал лидером среди регионов России с самой дорогой красной икрой
.
Средняя стоимость красной икры в России в октябре составила 8 104 рубля за килограмм, впервые превысив уровень в 8 тысяч. В 25 регионах этот деликатес в прошлом месяце стоил выше среднероссийского значения. Самая дорогая икра оказалась в Крыму
– в среднем 11 тысяч рублей. Дороже всего ее продавали в Ялте.
Также доцент кафедры государственного муниципального управления института экономики и управления КФУ им. В.И. Вернадского Елена Вершицкая спрогнозировала
, что к Новому году в Крыму вырастут цены на непродовольственные товары, в частности, на одежду, бытовую технику и автомобили. По ее словам, это вызвано инфляцией, которая, согласно официальным оценкам, достигает 8-9% годовых.
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