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Что подорожает в Крыму к Новому году

Что подорожает в Крыму к Новому году - РИА Новости Крым, 06.11.2024

Что подорожает в Крыму к Новому году

К Новому году в Крыму ожидается рост цен на непродовольственные товары, в частности, на одежду, бытовую технику и автомобили. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 06.11.2024

2024-11-06T19:19

2024-11-06T19:19

2024-11-06T19:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым, Ирина Еремейчук. К Новому году в Крыму ожидается рост цен на непродовольственные товары, в частности, на одежду, бытовую технику и автомобили. Об этом РИА Новости Крым рассказала доцент кафедры государственного муниципального управления института экономики и управления КФУ им. Вернадского Елена Вершицкая.По ее словам, это связано с инфляцией, которая сейчас по официальным оценкам составляет 8-9% годовых. В октябре Банк России утвердил решение о повышении ключевой ставки на два процентных пункта – с 19% до 21%. Повышение призвано привести к снижению инфляционных ожиданий, которые пока только растут, заявляла глава Банка России Эльвира Набиуллина.Вершицкая отметила, что, возможно, в декабре ключевую ставку повысят снова, по оценкам до 23%.Кроме того, инфляционные ожидания также влияют на рост цен, отметила экономист. По ее словам, перед Новым годом всегда повышается спрос на те товары, которые могут быть использованы в качестве подарка.Вершицая привела статистику по средним потребительским ценам на некоторые непродовольственные товары.Так, по ее данным, в январе 2024 года общая цена на четыре вида одежды, например, на футболку, блузку, джемпер и пару носков составляла в среднем чуть больше 4 700 рублей. Уже в сентябре 2024 года эти товары подорожали в среднем на более чем 20%, общая разница составила порядка 190 рублей.Такая же ситуация и с бытовой техникой. Если в январе телевизор, напольный пылесос и электрочайник стоили в общей сумме примерно 44,5 тысячи рублей, то к сентябрю общая средняя цена на эти товары выросла почти на 1300 рублей.Во многом так происходит из-за дисбаланса спроса и предложения, пояснила эксперт. "Важно понимать, что это естественный процесс. За все платит обычный потребитель. Зная то, что завтра все будет дорожать, люди предпочитают купить сегодня. Им проще, когда деньги хранятся в чем-то материальном", - пояснила Вершицкая.При этом эксперт подчеркивает, что сейчас потребительский рынок Крыма насыщен товарами продовольственной и непродовольственной группы в полном объеме, и дефицита или же ажиотажного спроса ни по одной группе товаров не наблюдается."По данным Федеральной службы государственной статистики в сентябре 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года индекс потребительских цен в Республике Крым по группе "непродовольственные товары" составил 103,6%", - заключила экономист.Ранее Вершицкая прогнозировала, что до конца года цены на продовольствие в Крыму могут вырасти по целому ряду позиций, это касается как деликатесной красной икры, так и товаров социальной группы. В частности, до конца года следует ожидать роста стоимости бананов на 15-20%, сливочного масла - на 7-12% - из-за подорожания сырья, которое, в основном, закупают на материке, повышения цены на упаковку. На 3-7% подорожает красная и белая рыба, полагает эксперт. Также традиционно в рост пойдет цена на главный новогодний деликатес - красную икру: в октябре закончилась путина, и цены уже выросли примерно на 25%, ближе к зимним праздникам можно ожидать повышение цены еще до 15%, считает она.Несмотря на прогнозы экспертов по грядущему подорожанию продовольствия, в сентябре рост цен в Крыму на разные категории товаров замедлился по сравнению с этим же периодом прошлого года, сообщала ранее руководитель направления экономического отдела по РК Банка России Елена Денисенко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цены на продукты в Крыму - что подорожает до конца годаНездоровая ситуация: эксперт оценил взлет цены на красную икру в РоссииИнфляция издержек – ждать ли нового роста ключевой ставки в России

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, елена вершицкая, инфляция, цены в крыму, товары и услуги, общество, экономика, экономика крыма, мнения