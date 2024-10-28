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Инфляция издержек – ждать ли нового роста ключевой ставки в России

Инфляция издержек – ждать ли нового роста ключевой ставки в России - РИА Новости Крым, 28.10.2024

Инфляция издержек – ждать ли нового роста ключевой ставки в России

Снижение инфляции в России пока не прогнозируется, а ключевая ставка может вырасти еще до двух пунктов в ближайшей перспективе. Об этом в этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 28.10.2024

2024-10-28T21:16

2024-10-28T21:16

2024-10-28T21:16

ключевая ставка

радио "спутник в крыму"

андрей неукрытый

мнения

экономика

центробанк рф

банк россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Снижение инфляции в России пока не прогнозируется, а ключевая ставка может вырасти еще до двух пунктов в ближайшей перспективе. Об этом в этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил президент национальной Ассоциации цифровой экономики Андрей Неукрытый.Банк России на заседании в пятницу утвердил решение о повышении ключевой ставки на два процентных пункта – с 19% до 21%. Повышение призвано привести к снижению инфляционных ожиданий, которые пока только растут, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.Будет ли еще расти ключевая ставка"Если говорить о показателе, на который ориентируется Центробанк, о том, что мы выйдем на 4-4,5% инфляции, то это перспектива ближайших 6-7 лет. В ближайшие годы не стоит ожидать такого снижения инфляции", – убежден эксперт.Кроме того, по его словам, снижение курса рубля будет влиять на инфляционные процессы, поскольку существенная часть товаров по-прежнему экспортируется не за рубли или национальные валюты дружественных России стран, а за доллары и евро. Исходя из динамики валютных курсов, экономист не исключает еще одного повышения ключевой ставки в короткой перспективе – вероятно, снова в пределах двух пунктов.В чем причины роста инфляцииПо словам эксперта, текущая ситуация с ростом инфляции в России во многом связана именно с необходимостью закупать импортные товары или их составляющие. Это значит, с валютными курсами, риски по которым в стоимость товаров закладываются на всех этапах – от производителя до конечного продавца. А также с санкциями, из-за которых происходит удорожание логистики и рост операционных издержек компаний.В этой связи текущую инфляцию он называет инфляцией издержек, в регуляции которой иного механизма, кроме роста ключевой ставки, нет. В текущих условиях страна вынуждена выстраивать независимую экономику, но за все это платит потребитель.Дорогие кредиты и выгодные депозиты"С увеличением ключевой ставки кредиты возрастают, как минимум, до 25%, поскольку банкам надо заработать. Растет доля заемных средств и увеличивается процент по платежам. Это перекладывается на потребителя", – продолжает специалист.По его мнению, количество кредитов из-за этого будет снижаться, в том числе это касается ипотечного кредитования. Однако это вовсе не означат, что недвижимость в России подешевеет.При этом повышение ключевой ставки ведет к росту процентных ставок по депозитам, чтобы граждане могли хотя бы частично компенсировать инфляционные потери. В этой связи депозиты становятся действительно привлекательными"Банки видят, что такая политика ЦБ будет достаточно длительной, и предлагают такие депозиты на сроки до двух лет. То есть банки понимают, что эта ситуация не на полгода. Хочу напомнить, что гарантированный возврат по вкладам в России – до 1,4 млн рублей, а проценты по вкладам до миллиона рублей на облагается налогом – это оптимальные суммы", – подчеркнул глава профильной Ассоциации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снизится ли ключевая ставка в 2025 году – ответ НабиуллинойЗачем Банк России стремится убрать с рынка "свободные" деньгиКогда Центробанк начнет снижать ключевую ставку – Набиуллина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ключевая ставка, андрей неукрытый, мнения, экономика, центробанк рф, банк россии