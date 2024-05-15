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Зачем Банк России стремится убрать с рынка "свободные" деньги

Зачем Банк России стремится убрать с рынка "свободные" деньги - РИА Новости Крым, 15.05.2024

Зачем Банк России стремится убрать с рынка "свободные" деньги

Политика высокой учетной (ключевой) ставки Банка России направлена на то, чтобы убрать с рынка "свободные" деньги, которые могут разогнать инфляцию. Такое... РИА Новости Крым, 15.05.2024

2024-05-15T13:36

2024-05-15T13:36

2024-05-15T13:36

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елена вершицкая

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мнения

банк россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Политика высокой учетной (ключевой) ставки Банка России направлена на то, чтобы убрать с рынка "свободные" деньги, которые могут разогнать инфляцию. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым озвучила финансовый аналитик, доцент кафедры государственного муниципального управления КФУ им. В. И. Вернадского Елена Вершицкая.Центробанк опубликовал среднесрочный обзор, в котором повысил прогноз средней ключевой ставки до 15-16% на текущий год и до 10-12% на 2025 год. Кроме того, был повышен прогноз по инфляции на 2024 год до 4,3-4,8% с 4-4,5%.Эксперт отметила, что одной из основных функций регулятора является удержание инфляции в коридоре до 4%. Однако рост цен замедляется не так быстро, как хотелось бы. Поэтому ЦБ не видит уверенных признаков снижения инфляции. Доцент также назвала озвученный прогноз в 5% "оптимистичным" и выразила мнение, что фактические показатели будут выше.По ее мнению, в существующих реалиях логичнее положить средства на депозит и получить высокий доход. Она отметила, что объем вкладов физических лиц по статистике растет на 20% уже полгода.Кроме того, высокая кредитная ставка позволит несколько дисциплинировать заемщиков. В частности, регулятор не особенно поощряет бытовые кредиты, например, покупку очередного смартфона."В то же время при покупке жилья государство предусмотрело ряд льгот для разных категорий граждан", - продолжила финансовый аналитик. И добавила, что около трех четвертей портфеля ипотечного кредитования приходятся на льготные кредиты.Собеседница также высказалась в поддержку действий Центробанка, пояснив, что снижение учетной ставки будет способствовать ускорению темпов развития инфляции.В декабре прошлого года глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк будет удерживать повышенную ключевую ставку на протяжении длительного времени. Это связано с высокими инфляционными ожиданиями.26 апреля Совет директоров Банка России принял решение сохранить размер ключевой ставки на уровне 16% годовых. Аналогичное решение было принято и по итогам заседания в марте и феврале.Президент России Владимир Путин ранее указал правительству и Банку России, что необходимо уделить особое внимание сдерживанию инфляции в стране. Президент назвал инфляцию одним из вызовов развитию экономики России. Читайте также на РИА Новости Крым:Макроэкономические показатели 2024 года превысили прогнозы - ПутинПик инфляции в России остался позади – НабиуллинаКогда Центробанк начнет снижать ключевую ставку – Набиуллина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центробанк рф, ключевая ставка, инфляция, елена вершицкая, экономика, мнения, банк россии, финансы