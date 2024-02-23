https://crimea.ria.ru/20240223/na-etiketke-sayra---vnutri-syurpriz-v-krymu-obnaruzhili-falsifikat-1135167127.html
На этикетке сайра - внутри сюрприз: в Крыму обнаружили фальсификат
На этикетке сайра - внутри сюрприз: в Крыму обнаружили фальсификат - РИА Новости Крым, 23.02.2024
На этикетке сайра - внутри сюрприз: в Крыму обнаружили фальсификат
Эксперты Роскачества провели контрольную закупку наиболее популярных в России производителей рыбных консервов и выявили фальсификат у крымского производителя,... РИА Новости Крым, 23.02.2024
2024-02-23T07:39
2024-02-23T07:39
2024-02-23T07:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Эксперты Роскачества провели контрольную закупку наиболее популярных в России производителей рыбных консервов и выявили фальсификат у крымского производителя, рассказала эксперт Роскачества Наталья Завьялова в эфире радио "Спутник в Крыму"."Мы закупали по сигналу Рыбного союза о том, что идет подмена, видовая фальсификация, в сегменте наиболее дешевых консервов. Продукция этого производителя была закуплена на популярном маркетплейсе, по нашему сигналу торговая площадка закрыла карточки этого товара", - сказала она.Сайра в банках была заменена сардиной, себестоимость которой гораздо ниже, сказала эксперт и пояснила, что тихоокеанская сайра сейчас почти не ловится в территориальных водах России. Но при этом высокие цены совсем не гарантируют качества.При этом эксперт рекомендовала покупать рыбные консервы в магазинах крупных торговых сетей и отказаться от заказов этого товара в интернете."Консервы, которые вы покупаете в крупных супермаркетах, конечно, дороже. Но магазины, как правило, следят за своей репутацией. Они проверяют документы и периодически устраивают контроль продукции, которая у них продается. А на маркетплейсе нет такой гарантии", - предупредила Наталья Завьялова.Количество рыбы, которую добывают в Азово-Черноморском бассейне, с начала года увеличилось на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Удалось выловить уже 6,2 тысяч тонн.Читайте также на РИА Новости Крым:В Черном море мельчают хамса и шпроты – ученые назвали причинуФорель по 4 килограмма: в Крыму рыбу растят по инновационной технологииКрымские рыболовецкие компании получат материальную помощь
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крым, рыба, фальсификат, еда, общество, роскачество, наталья завьялова , новости крыма
На этикетке сайра - внутри сюрприз: в Крыму обнаружили фальсификат
В Роскачестве обнаружили фальсификат в рыбных консервах крымского производителя
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым.
Эксперты Роскачества провели контрольную закупку наиболее популярных в России производителей рыбных консервов и выявили фальсификат у крымского производителя, рассказала эксперт Роскачества Наталья Завьялова в эфире радио "Спутник в Крыму"
.
"Мы закупали по сигналу Рыбного союза о том, что идет подмена, видовая фальсификация, в сегменте наиболее дешевых консервов. Продукция этого производителя была закуплена на популярном маркетплейсе, по нашему сигналу торговая площадка закрыла карточки этого товара", - сказала она.
Сайра в банках была заменена сардиной, себестоимость которой гораздо ниже, сказала эксперт и пояснила, что тихоокеанская сайра сейчас почти не ловится в территориальных водах России. Но при этом высокие цены совсем не гарантируют качества.
"Мы брали консервы, которые стоили от 27 и до 95 рублей за сто граммов, а в банке обычно 240-250 граммов. То есть, за баночку получается цена от 70 до 240 рублей. Этот диапазон цен считается довольно бюджетным, в котором чаще всего возможны подмены. Но дело в том, что в итоге у нас отличные консервы, в которых и сайра правильная, и органолептика отличная, стоили 125 рублей за банку. А фальшивые консервы были и за 120 рублей, и за 160. То есть здесь по цене особо не угадаешь". - отметила Завьялова.
При этом эксперт рекомендовала покупать рыбные консервы в магазинах крупных торговых сетей и отказаться от заказов этого товара в интернете.
"Консервы, которые вы покупаете в крупных супермаркетах, конечно, дороже. Но магазины, как правило, следят за своей репутацией. Они проверяют документы и периодически устраивают контроль продукции, которая у них продается. А на маркетплейсе нет такой гарантии", - предупредила Наталья Завьялова.
Количество рыбы, которую добывают в Азово-Черноморском бассейне, с начала года увеличилось на 29%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Удалось выловить уже 6,2 тысяч тонн.
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