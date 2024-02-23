https://crimea.ria.ru/20240223/na-etiketke-sayra---vnutri-syurpriz-v-krymu-obnaruzhili-falsifikat-1135167127.html

На этикетке сайра - внутри сюрприз: в Крыму обнаружили фальсификат

На этикетке сайра - внутри сюрприз: в Крыму обнаружили фальсификат - РИА Новости Крым, 23.02.2024

На этикетке сайра - внутри сюрприз: в Крыму обнаружили фальсификат

Эксперты Роскачества провели контрольную закупку наиболее популярных в России производителей рыбных консервов и выявили фальсификат у крымского производителя,... РИА Новости Крым, 23.02.2024

2024-02-23T07:39

2024-02-23T07:39

2024-02-23T07:39

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Эксперты Роскачества провели контрольную закупку наиболее популярных в России производителей рыбных консервов и выявили фальсификат у крымского производителя, рассказала эксперт Роскачества Наталья Завьялова в эфире радио "Спутник в Крыму"."Мы закупали по сигналу Рыбного союза о том, что идет подмена, видовая фальсификация, в сегменте наиболее дешевых консервов. Продукция этого производителя была закуплена на популярном маркетплейсе, по нашему сигналу торговая площадка закрыла карточки этого товара", - сказала она.Сайра в банках была заменена сардиной, себестоимость которой гораздо ниже, сказала эксперт и пояснила, что тихоокеанская сайра сейчас почти не ловится в территориальных водах России. Но при этом высокие цены совсем не гарантируют качества.При этом эксперт рекомендовала покупать рыбные консервы в магазинах крупных торговых сетей и отказаться от заказов этого товара в интернете."Консервы, которые вы покупаете в крупных супермаркетах, конечно, дороже. Но магазины, как правило, следят за своей репутацией. Они проверяют документы и периодически устраивают контроль продукции, которая у них продается. А на маркетплейсе нет такой гарантии", - предупредила Наталья Завьялова.Количество рыбы, которую добывают в Азово-Черноморском бассейне, с начала года увеличилось на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Удалось выловить уже 6,2 тысяч тонн.Читайте также на РИА Новости Крым:В Черном море мельчают хамса и шпроты – ученые назвали причинуФорель по 4 килограмма: в Крыму рыбу растят по инновационной технологииКрымские рыболовецкие компании получат материальную помощь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, рыба, фальсификат, еда, общество, роскачество, наталья завьялова , новости крыма