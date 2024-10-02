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Как выбрать еду из доставки – советы Роскачества
Как выбрать еду из доставки – советы Роскачества - РИА Новости Крым, 02.10.2024
Как выбрать еду из доставки – советы Роскачества
Еда из доставки должна соответствовать ГОСТу, нормативные документы о технических условиях производителя должны быть указаны на этикетке блюда и на сайте... РИА Новости Крым, 02.10.2024
2024-10-02T09:53
2024-10-02T09:53
2024-10-02T10:03
роскачество
доставка еды
совет эксперта
продукты
еда
здоровое питание
наталья завьялова
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Еда из доставки должна соответствовать ГОСТу, нормативные документы о технических условиях производителя должны быть указаны на этикетке блюда и на сайте компании-производителя. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала эксперт Роскачества Наталья Завьялова.По ее словам, на сайте доставки еды и в описании каждого блюда должен быть указан нормативный документ, в соответствии с которым продукт приготовлен – технические условия производителя или ГОСТ.Кроме того, в маркировке на сайте или на этикетке блюда должны быть обязательно указаны состав, пищевая ценность, масса изделия, дата и время изготовления, срок годности, условия хранения и производитель, отметила эксперт.По ее словам, также при заказе еды навынос в кафе и ресторанах в первую очередь необходимо обращать внимание на санитарное состояние заведения."Если вы видите, что там грязно, пыльно, повара работают без перчаток, без шапочек, то лучше пойти искать другое заведение", – отметила эксперт.В случае отравления необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.Затем, по словам эксперта, потребитель должен написать письмо продавцу или организации, в которой было куплено блюдо, вызвавшее пищевое отравление, и, приложив все документы, обратиться в Роспотребнадзор."Если продавец отказывается компенсировать затраты на лечение, возмещать стоимость блюд, тогда со всеми документами и доказательствами нужно обращаться в суд", – подытожила специалист.Накануне в Керчи произошло массовое отравление людей едой из доставки. Керчане заказали на дом еду из суши-бара, после чего почувствовали признаки отравления и обратились в медучреждения, среди заболевших есть взрослые и дети, они получают медицинскую помощь.По данным межрегионального управления Роспотребнадзора, отравление спровоцировал сальмонеллез. Исследования проб окружающей среды продолжаются. Работа объекта общепита на данный момент остановлена."В связи с выявлением грубых нарушений санитарного законодательства на объекте, материалы переданы в суд для принятия решения об административном приостановлении деятельности", – проинформировали в пресс-службе Роспотребнадзора.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ударить ГОСТом по шаурме: в России разработают стандарты блюдаЕда из службы доставки: на что обратить внимание при заказеКак шашлык становится сильной отравой - эксперт Роскачества
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роскачество, доставка еды, совет эксперта, продукты, еда, здоровое питание, наталья завьялова , здоровье
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым
. Еда из доставки должна соответствовать ГОСТу, нормативные документы о технических условиях производителя должны быть указаны на этикетке блюда и на сайте компании-производителя. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала эксперт Роскачества Наталья Завьялова.
По ее словам, на сайте доставки еды и в описании каждого блюда должен быть указан нормативный документ, в соответствии с которым продукт приготовлен – технические условия производителя или ГОСТ.
"Блюда, которые готовятся навынос, должны соответствовать требованиям ГОСТ по услуге общественного питания и санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации общественного питания населения", – объяснила Завьялова.
Кроме того, в маркировке на сайте или на этикетке блюда должны быть обязательно указаны состав, пищевая ценность, масса изделия, дата и время изготовления, срок годности, условия хранения и производитель, отметила эксперт.
По ее словам, также при заказе еды навынос в кафе и ресторанах в первую очередь необходимо обращать внимание на санитарное состояние заведения.
"Если вы видите, что там грязно, пыльно, повара работают без перчаток, без шапочек, то лучше пойти искать другое заведение", – отметила эксперт.
В случае отравления необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.
"Если вы отравились, необходимо сразу обращаться к врачу, который фиксирует факт отравления. Сохраните все чеки, в том числе те, которые вы потратили на лечение – на лекарства и медицинские процедуры", – пояснила Завьялова.
Затем, по словам эксперта, потребитель должен написать письмо продавцу или организации, в которой было куплено блюдо, вызвавшее пищевое отравление, и, приложив все документы, обратиться в Роспотребнадзор.
"Если продавец отказывается компенсировать затраты на лечение, возмещать стоимость блюд, тогда со всеми документами и доказательствами нужно обращаться в суд", – подытожила специалист.
Накануне в Керчи произошло массовое отравление
людей едой из доставки. Керчане заказали на дом еду из суши-бара, после чего почувствовали признаки отравления и обратились в медучреждения, среди заболевших есть взрослые и дети
, они получают медицинскую помощь.
По данным межрегионального управления Роспотребнадзора, отравление спровоцировал сальмонеллез
. Исследования проб окружающей среды продолжаются. Работа объекта общепита на данный момент остановлена.
"В связи с выявлением грубых нарушений санитарного законодательства на объекте, материалы переданы в суд для принятия решения об административном приостановлении деятельности", – проинформировали в пресс-службе Роспотребнадзора.
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