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Причиной отравления жителей Керчи стал сальмонеллез
Причиной отравления жителей Керчи стал сальмонеллез - РИА Новости Крым, 01.10.2024
Причиной отравления жителей Керчи стал сальмонеллез
Массовое отравление жителей Керчи спровоцировал сальмонеллез. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 01.10.2024
2024-10-01T14:25
2024-10-01T14:25
2024-10-01T14:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Массовое отравление жителей Керчи спровоцировал сальмонеллез. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора.Следком и прокуратура во вторник сообщили о проверке по факту обращения керчан в больницу после употребления еды из магазина доставки. Позже стало известно, что среди заболевших есть взрослые и дети, они получают медицинскую помощь. Специалисты Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование.Исследования проб окружающей среды продолжаются. Работа объекта общепита на данный момент остановлена."В связи с выявлением грубых нарушений санитарного законодательства на объекте, материалы переданы в суд для принятия решения об административном приостановлении деятельности", - проинформировали в пресс-службе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стало известно о состоянии пострадавших при массовом отравлении в Керчи Массовое отравление в Керчи: люди заказали еду из доставки Четвертый ребенок умер от отравления в Красноярском крае
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Причиной отравления жителей Керчи стал сальмонеллез
Причиной массового отравления жителей Керчи стал сальмонеллез - Роспотребнадзор
14:25 01.10.2024 (обновлено: 14:26 01.10.2024)