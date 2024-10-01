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Причиной отравления жителей Керчи стал сальмонеллез

Причиной отравления жителей Керчи стал сальмонеллез - РИА Новости Крым, 01.10.2024

Причиной отравления жителей Керчи стал сальмонеллез

Массовое отравление жителей Керчи спровоцировал сальмонеллез. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 01.10.2024

2024-10-01T14:25

2024-10-01T14:25

2024-10-01T14:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Массовое отравление жителей Керчи спровоцировал сальмонеллез. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора.Следком и прокуратура во вторник сообщили о проверке по факту обращения керчан в больницу после употребления еды из магазина доставки. Позже стало известно, что среди заболевших есть взрослые и дети, они получают медицинскую помощь. Специалисты Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование.Исследования проб окружающей среды продолжаются. Работа объекта общепита на данный момент остановлена."В связи с выявлением грубых нарушений санитарного законодательства на объекте, материалы переданы в суд для принятия решения об административном приостановлении деятельности", - проинформировали в пресс-службе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стало известно о состоянии пострадавших при массовом отравлении в Керчи Массовое отравление в Керчи: люди заказали еду из доставки Четвертый ребенок умер от отравления в Красноярском крае

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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