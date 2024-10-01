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Массовое отравление в Керчи: люди заказали еду из доставки - РИА Новости Крым, 01.10.2024
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Массовое отравление в Керчи: люди заказали еду из доставки
Массовое отравление в Керчи: люди заказали еду из доставки - РИА Новости Крым, 01.10.2024
Массовое отравление в Керчи: люди заказали еду из доставки
Крымские следователи проводят проверку по факту отравления жителей Керчи едой из доставки. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 01.10.2024
2024-10-01T12:29
2024-10-01T12:51
крым
керчь
роспотребнадзор
отравление
массовое отравление
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Крымские следователи проводят проверку по факту отравления жителей Керчи едой из доставки. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.Информация о происшествии ранее появилась в соцсетях. Правоохранители оперативно подключились к выяснению обстоятельств и узнали, что инцидент произошел в минувшие выходные. Керчане заказали на дом еду из суши-бара, после чего почувствовали признаки отравления и обратились в медучреждения.Проверку по факту происшествия проводит и прокуратура республики. Сотрудники надзорного ведомства оценят исполнение требований санитарно- эпидемиологического законодательства при продаже продукции. Ход проверки взят на контроль руководства прокуратуры и Следкома.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное отравление в Красноярском крае: что показали пробы пельменейМассовое отравление в кафе в Бурятии: в больнице 70 человекУдарить ГОСТом по шаурме: в России разработают стандарты блюда
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РИА Новости Крым
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крым, керчь, роспотребнадзор, отравление, массовое отравление, происшествия
Массовое отравление в Керчи: люди заказали еду из доставки

Следком начал проверку по факту массового отравления жителей Керчи едой из доставки

12:29 01.10.2024 (обновлено: 12:51 01.10.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Крымские следователи проводят проверку по факту отравления жителей Керчи едой из доставки. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.
Информация о происшествии ранее появилась в соцсетях. Правоохранители оперативно подключились к выяснению обстоятельств и узнали, что инцидент произошел в минувшие выходные. Керчане заказали на дом еду из суши-бара, после чего почувствовали признаки отравления и обратились в медучреждения.
"В настоящее время всем гражданам оказывается квалифицированная помощь, ожидаются результаты медицинских проб. Устанавливаются качество поставляемой еды, наличие медицинской документации и разрешения на работу сотрудников кухни, а также в целом - легальность деятельности общепита", - говорится в сообщении.
Проверку по факту происшествия проводит и прокуратура республики. Сотрудники надзорного ведомства оценят исполнение требований санитарно- эпидемиологического законодательства при продаже продукции. Ход проверки взят на контроль руководства прокуратуры и Следкома.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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КрымКерчьРоспотребнадзорОтравлениеМассовое отравлениеПроисшествия
 
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