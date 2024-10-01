https://crimea.ria.ru/20241001/massovoe-otravlenie-v-kerchi-lyudi-zakazali-edu-iz-dostavki-1140767698.html
Массовое отравление в Керчи: люди заказали еду из доставки
Массовое отравление в Керчи: люди заказали еду из доставки - РИА Новости Крым, 01.10.2024
Массовое отравление в Керчи: люди заказали еду из доставки
Крымские следователи проводят проверку по факту отравления жителей Керчи едой из доставки. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 01.10.2024
2024-10-01T12:29
2024-10-01T12:29
2024-10-01T12:51
крым
керчь
роспотребнадзор
отравление
массовое отравление
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/26432/50/264325001_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_b7fd613e9b88840e0cf83ecde5a66461.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Крымские следователи проводят проверку по факту отравления жителей Керчи едой из доставки. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.Информация о происшествии ранее появилась в соцсетях. Правоохранители оперативно подключились к выяснению обстоятельств и узнали, что инцидент произошел в минувшие выходные. Керчане заказали на дом еду из суши-бара, после чего почувствовали признаки отравления и обратились в медучреждения.Проверку по факту происшествия проводит и прокуратура республики. Сотрудники надзорного ведомства оценят исполнение требований санитарно- эпидемиологического законодательства при продаже продукции. Ход проверки взят на контроль руководства прокуратуры и Следкома.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное отравление в Красноярском крае: что показали пробы пельменейМассовое отравление в кафе в Бурятии: в больнице 70 человекУдарить ГОСТом по шаурме: в России разработают стандарты блюда
крым
керчь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/26432/50/264325001_100:0:701:451_1920x0_80_0_0_7bec0252653757d21d0d3fe2a389e9fc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, керчь, роспотребнадзор, отравление, массовое отравление, происшествия
Массовое отравление в Керчи: люди заказали еду из доставки
Следком начал проверку по факту массового отравления жителей Керчи едой из доставки
12:29 01.10.2024 (обновлено: 12:51 01.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Крымские следователи проводят проверку по факту отравления жителей Керчи едой из доставки. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.
Информация о происшествии ранее появилась в соцсетях. Правоохранители оперативно подключились к выяснению обстоятельств и узнали, что инцидент произошел в минувшие выходные. Керчане заказали на дом еду из суши-бара, после чего почувствовали признаки отравления и обратились в медучреждения.
"В настоящее время всем гражданам оказывается квалифицированная помощь, ожидаются результаты медицинских проб. Устанавливаются качество поставляемой еды, наличие медицинской документации и разрешения на работу сотрудников кухни, а также в целом - легальность деятельности общепита", - говорится в сообщении.
Проверку по факту происшествия проводит и прокуратура республики. Сотрудники надзорного ведомства оценят исполнение требований санитарно- эпидемиологического законодательства при продаже продукции. Ход проверки взят на контроль руководства прокуратуры и Следкома.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: