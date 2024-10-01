https://crimea.ria.ru/20241001/massovoe-otravlenie-v-kerchi-lyudi-zakazali-edu-iz-dostavki-1140767698.html

Массовое отравление в Керчи: люди заказали еду из доставки

Массовое отравление в Керчи: люди заказали еду из доставки - РИА Новости Крым, 01.10.2024

Массовое отравление в Керчи: люди заказали еду из доставки

Крымские следователи проводят проверку по факту отравления жителей Керчи едой из доставки. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 01.10.2024

2024-10-01T12:29

2024-10-01T12:29

2024-10-01T12:51

крым

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роспотребнадзор

отравление

массовое отравление

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Крымские следователи проводят проверку по факту отравления жителей Керчи едой из доставки. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.Информация о происшествии ранее появилась в соцсетях. Правоохранители оперативно подключились к выяснению обстоятельств и узнали, что инцидент произошел в минувшие выходные. Керчане заказали на дом еду из суши-бара, после чего почувствовали признаки отравления и обратились в медучреждения.Проверку по факту происшествия проводит и прокуратура республики. Сотрудники надзорного ведомства оценят исполнение требований санитарно- эпидемиологического законодательства при продаже продукции. Ход проверки взят на контроль руководства прокуратуры и Следкома.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное отравление в Красноярском крае: что показали пробы пельменейМассовое отравление в кафе в Бурятии: в больнице 70 человекУдарить ГОСТом по шаурме: в России разработают стандарты блюда

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, роспотребнадзор, отравление, массовое отравление, происшествия