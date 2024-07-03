https://crimea.ria.ru/20240703/udarit-gostom-po-shaurme-v-rossii-razrabotayut-standarty-blyuda-1138579087.html

Ударить ГОСТом по шаурме: в России разработают стандарты блюда

Ударить ГОСТом по шаурме: в России разработают стандарты блюда - РИА Новости Крым, 03.07.2024

Ударить ГОСТом по шаурме: в России разработают стандарты блюда

Шаурма является блюдом повышенного риска с микробиологической точки зрения, и оно может вызывать массовые отравления, поэтому и встал вопрос о необходимости... РИА Новости Крым, 03.07.2024

2024-07-03T19:10

2024-07-03T19:10

2024-07-03T19:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Шаурма является блюдом повышенного риска с микробиологической точки зрения, и оно может вызывать массовые отравления, поэтому и встал вопрос о необходимости ориентира, стандарта, который будет регулировать показатели безопасности этого ролла с мясом, овощами и соусом. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала ответственный секретарь технического комитета (ТК) по стандартизации "Продукция и услуги общественного питания" Роскачества Елена Лежина.Шаурме нужен контрольРанее сообщалось, что Роскачество совместно с Федерацией рестораторов и отельеров приступает к разработке нового национального стандарта на шаурму. Этот стандарт установит единые требования к шаурме в соответствии с техническими регламентами, санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами с учетом сложившихся практических наработок."Вся продукция в общественном питании должна быть не только вкусная, но и безопасная. И с микробиологической точки зрения шаурма является блюдом повышенного риска, потому что там специальный полуфабрикат, а сама технология предусматривает смешивание разных кондиций: теплое мясо, холодный соус, холодный салат, и все это сворачивается в лепешку", – сказала Лежина.Шаурма стала популярной в России относительно недавно, и раньше у нас в стране ее не было, добавила она.Также необходимость в стандарте диктует сложившаяся в стране общая санитарно-эпидемиологическая обстановка в сфере оказания услуг общественного питания – в СМИ регулярно появляется информация о массовых пищевых отравлениях потребителей.Стандартам нужно времяНа разработку стандартов уйдет около полутора лет. Процесс разработки включает в себя ряд этапов, в том числе, публичных обсуждений, голосований, согласований с заинтересованными лицами. Содержание будет корректироваться еще не единожды.По ее словам, стандартизация является сугубо добровольным делом."У нас есть такое понятие как технический регламент о безопасности пищевой продукции. Он обязателен для исполнения. А стандарт может быть неприменим. Это всего лишь ориентир. Мы никого не можем заставить. А лишь сориентировать на то, чтобы все было вкусно, качественно и безопасно", – объяснила эксперт. И добавила: "мы никого не хотим заставить. Кто добросовестно работает, тот и будет продолжать так работать".Рецепты останутся авторскимиСтандарт будет регулировать показатели микробиологической безопасности и другие параметры качества, но не коснется рецептуры.В свою очередь, оценивая совместную инициативу Роскачества и Федерации рестораторов и отельеров, председатель ассоциации кулинаров Крыма и города Севастополя, технолог общественного питания Александра Птицына отметила, что ГОСТы, безусловно, нужны в общественном питании. При этом разработчики национальных стандартов должны учитывать и мнение тех, кто непосредственно готовит шаурму.Ранее сообщалось, что18 июня в Москве, Казани и Нижегородской области были выявлены случаи заболевания ботулизмом у 149 человек. Все они заказывали еду через сервис доставки "Самокат". В Москве за помощью к врачам с симптомами ботулизма обратился 121 человек, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Оперативно по уголовному делу о массовом отравлении людей было задержано три человека: фактический руководитель коммерческой организации по производству продукции, генеральный директор и руководитель отдела качества. Вся опасная продукция была изъята Роспотребнадзором.Читайте также на РИА Новости Крым:Еда из службы доставки: на что обратить внимание при заказеКак выбрать правильное кафе и не отравиться едой – РоспотребнадзорБотулизм в России: симптомы, риски и профилактика

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, роскачество, здоровье, федерация рестораторов и отельеров, гост, общепит