https://crimea.ria.ru/20230701/kak-vybrat-pravilnoe-kafe-i-ne-otravitsya-edoy--rospotrebnadzor-1129686869.html
Как выбрать правильное кафе и не отравиться едой – Роспотребнадзор
Как выбрать правильное кафе и не отравиться едой – Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 01.07.2023
Как выбрать правильное кафе и не отравиться едой – Роспотребнадзор
Летом риски отравиться едой из общепита вырастают в разы. Практически каждый день из разных регионов страны приходят новости о массовых отравлениях. О том, на... РИА Новости Крым, 01.07.2023
2023-07-01T09:11
2023-07-01T09:11
2023-07-01T09:11
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
роспотребнадзор
сусанна аблялимова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 01 июл - РИА Новости Крым. Летом риски отравиться едой из общепита вырастают в разы. Практически каждый день из разных регионов страны приходят новости о массовых отравлениях. О том, на что обращать внимание, если захотелось перекусить в кафе, ресторане или столовой, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала главный специалист - эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Сусанна Аблялимова.Контроль процессов и качества"Для всех ресторанов, кафе и столовых – одинаковые санитарные нормы. В первую очередь необходимо, чтобы предприятие было обеспечено централизованным водоснабжением и водоотведением. Кроме того, на предприятии должно иметься в полном объеме холодильное и технологическое оборудование. В конце каждой рабочей смены нужно проводить уборку помещений – мытье и дезобработку всего технологического оборудования, посуды, инвентаря", - рассказывает Аблялимова.Зайдя в кафе или столовую, крайне важно обратить внимание на то, чтобы там была возможность вымыть руки, делает акцент специалист.Также она напоминает, что на предприятиях общепита регулярная обработка помещений от грызунов и насекомых является строго обязательной.Отдельные санузлы для персонала и посетителей"Объект общепита должен быть оборудован отдельным санузлом для персонала и отдельным - для посетителей. Кроме того, работники заведений общепита должны быть обеспечены санитарной одеждой, всем нужно иметь личные медицинские книжки с допуском к работе", - говорит Аблялимова.Также в каждом объекте общепита необходим уголок потребителя, где указываются все разрешающие документы - это подтверждает, что проверки это заведение проводит, замечает она.По ее словам, обязательно нужно обратить внимание на то, как продукция находится на витрине, в реализации.При этом специалист отдела санитарного надзора советует потребителям избегать мест несанкционированной торговли и не приобретать продукты питания у неизвестных лиц."В жаркий период года очень опасно так (в местах несанкционированной торговли – ред.) покупать молочные продукты, консервы домашнего приготовления, вяленую рыбу. Также летом в зоне риска продукция из мяса, паштеты, шаурма, кондитерские изделия с масляным кремом. В этом же списке салаты, заправленные майонезом или сметаной", - перечисляет Аблялимова. И напоминает: при покупке нужно обязательно поинтересоваться датой и временем изготовления блюда или продукта, а также сроком годности.Массовое отравление людей было зафиксировано после посещения кафе "Шаурму хочу" в Братске, сейчас заведение закрыто Роспотребнадзором. Возбуждено уголовное дело по статье "производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности", владелец отправлен под домашний арест. Всего шаурмой в Братске отравились более ста человек.Кроме того, ранее в СМИ сообщалось, что юношеская команда по пляжному гандболу из Новокузнецка отравилась в Омске. Как рассказали в управлении СК по Омской области, 19 спортсменов отравились в гостинице, где им организовали питание.Также школьники, родители и педагоги массово отравились на выпускном в Санкт-Петербурге, поужинав в одном из ресторанов в центре Северной столицы.Накануне появилась информация об отравлении детей в оздоровительном лагере в Приамурье.Читайте также на РИА Новости Крым:Как определить поддельный сидрГастроэнтеролог назвал опасные фрукты для тех, кому за 50Чем опасна гречка и кому ее нельзя – эндокринолог
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, роспотребнадзор, сусанна аблялимова, новости крыма, новости, совет эксперта, крым, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 01 июл - РИА Новости Крым.
Летом риски отравиться едой из общепита вырастают в разы. Практически каждый день из разных регионов страны приходят новости о массовых отравлениях. О том, на что обращать внимание, если захотелось перекусить в кафе, ресторане или столовой, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала главный специалист - эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Сусанна Аблялимова.
Контроль процессов и качества
"Для всех ресторанов, кафе и столовых – одинаковые санитарные нормы. В первую очередь необходимо, чтобы предприятие было обеспечено централизованным водоснабжением и водоотведением. Кроме того, на предприятии должно иметься в полном объеме холодильное и технологическое оборудование. В конце каждой рабочей смены нужно проводить уборку помещений – мытье и дезобработку всего технологического оборудования, посуды, инвентаря", - рассказывает Аблялимова.
Зайдя в кафе или столовую, крайне важно обратить внимание на то, чтобы там была возможность вымыть руки, делает акцент специалист.
Также она напоминает, что на предприятиях общепита регулярная обработка помещений от грызунов и насекомых является строго обязательной.
"Должен проводиться контроль за процессами производства и за качеством сырья. Обязательно соблюдение очередности технологических процессов. Недопустимы встречные потоки сырьевой и готовой продукции, грязной и чистой посуды", - отмечает она.
Отдельные санузлы для персонала и посетителей
"Объект общепита должен быть оборудован отдельным санузлом для персонала и отдельным - для посетителей. Кроме того, работники заведений общепита должны быть обеспечены санитарной одеждой, всем нужно иметь личные медицинские книжки с допуском к работе", - говорит Аблялимова.
Также в каждом объекте общепита необходим уголок потребителя, где указываются все разрешающие документы - это подтверждает, что проверки это заведение проводит, замечает она.
По ее словам, обязательно нужно обратить внимание на то, как продукция находится на витрине, в реализации.
"Должны быть обязательно оборудованы холодильные витрины для соблюдения температурного режима - тогда потребитель наглядно видит, при какой температуре хранится продукция. Если на витрине салаты, то необходимо обращать внимание, чтобы на маркировочном ярлыке указывались время и дата изготовления", - говорит эксперт.
При этом специалист отдела санитарного надзора советует потребителям избегать мест несанкционированной торговли и не приобретать продукты питания у неизвестных лиц.
"В жаркий период года очень опасно так (в местах несанкционированной торговли – ред.) покупать молочные продукты, консервы домашнего приготовления, вяленую рыбу. Также летом в зоне риска продукция из мяса, паштеты, шаурма, кондитерские изделия с масляным кремом. В этом же списке салаты, заправленные майонезом или сметаной", - перечисляет Аблялимова. И напоминает: при покупке нужно обязательно поинтересоваться датой и временем изготовления блюда или продукта, а также сроком годности.
"Рекомендую потребителям употреблять пищу, приготовленную в домашних условиях. И помнить, что при приготовлении мяса, рыбы, птицы главное – хорошо промыть и провести правильную термическую обработку", - резюмирует эксперт.
Массовое отравление людей было зафиксировано
после посещения кафе "Шаурму хочу" в Братске, сейчас заведение закрыто Роспотребнадзором. Возбуждено уголовное дело по статье "производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности", владелец отправлен под домашний арест. Всего шаурмой в Братске отравились более ста человек.
Кроме того, ранее в СМИ сообщалось, что юношеская команда по пляжному гандболу из Новокузнецка отравилась в Омске. Как рассказали в управлении СК по Омской области, 19 спортсменов отравились в гостинице, где им организовали питание.
Также школьники, родители и педагоги массово отравились на выпускном в Санкт-Петербурге, поужинав в одном из ресторанов в центре Северной столицы.
Накануне появилась информация
об отравлении детей в оздоровительном лагере в Приамурье.
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