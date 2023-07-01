Рейтинг@Mail.ru
Как выбрать правильное кафе и не отравиться едой – Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 01.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20230701/kak-vybrat-pravilnoe-kafe-i-ne-otravitsya-edoy--rospotrebnadzor-1129686869.html
Как выбрать правильное кафе и не отравиться едой – Роспотребнадзор
Как выбрать правильное кафе и не отравиться едой – Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 01.07.2023
Как выбрать правильное кафе и не отравиться едой – Роспотребнадзор
Летом риски отравиться едой из общепита вырастают в разы. Практически каждый день из разных регионов страны приходят новости о массовых отравлениях. О том, на... РИА Новости Крым, 01.07.2023
2023-07-01T09:11
2023-07-01T09:11
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
роспотребнадзор
сусанна аблялимова
новости крыма
новости
радио "спутник в крыму"
совет эксперта
крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/05/1119021971_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2bfc66d34ae0ff052bb454b282eb695f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 01 июл - РИА Новости Крым. Летом риски отравиться едой из общепита вырастают в разы. Практически каждый день из разных регионов страны приходят новости о массовых отравлениях. О том, на что обращать внимание, если захотелось перекусить в кафе, ресторане или столовой, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала главный специалист - эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Сусанна Аблялимова.Контроль процессов и качества"Для всех ресторанов, кафе и столовых – одинаковые санитарные нормы. В первую очередь необходимо, чтобы предприятие было обеспечено централизованным водоснабжением и водоотведением. Кроме того, на предприятии должно иметься в полном объеме холодильное и технологическое оборудование. В конце каждой рабочей смены нужно проводить уборку помещений – мытье и дезобработку всего технологического оборудования, посуды, инвентаря", - рассказывает Аблялимова.Зайдя в кафе или столовую, крайне важно обратить внимание на то, чтобы там была возможность вымыть руки, делает акцент специалист.Также она напоминает, что на предприятиях общепита регулярная обработка помещений от грызунов и насекомых является строго обязательной.Отдельные санузлы для персонала и посетителей"Объект общепита должен быть оборудован отдельным санузлом для персонала и отдельным - для посетителей. Кроме того, работники заведений общепита должны быть обеспечены санитарной одеждой, всем нужно иметь личные медицинские книжки с допуском к работе", - говорит Аблялимова.Также в каждом объекте общепита необходим уголок потребителя, где указываются все разрешающие документы - это подтверждает, что проверки это заведение проводит, замечает она.По ее словам, обязательно нужно обратить внимание на то, как продукция находится на витрине, в реализации.При этом специалист отдела санитарного надзора советует потребителям избегать мест несанкционированной торговли и не приобретать продукты питания у неизвестных лиц."В жаркий период года очень опасно так (в местах несанкционированной торговли – ред.) покупать молочные продукты, консервы домашнего приготовления, вяленую рыбу. Также летом в зоне риска продукция из мяса, паштеты, шаурма, кондитерские изделия с масляным кремом. В этом же списке салаты, заправленные майонезом или сметаной", - перечисляет Аблялимова. И напоминает: при покупке нужно обязательно поинтересоваться датой и временем изготовления блюда или продукта, а также сроком годности.Массовое отравление людей было зафиксировано после посещения кафе "Шаурму хочу" в Братске, сейчас заведение закрыто Роспотребнадзором. Возбуждено уголовное дело по статье "производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности", владелец отправлен под домашний арест. Всего шаурмой в Братске отравились более ста человек.Кроме того, ранее в СМИ сообщалось, что юношеская команда по пляжному гандболу из Новокузнецка отравилась в Омске. Как рассказали в управлении СК по Омской области, 19 спортсменов отравились в гостинице, где им организовали питание.Также школьники, родители и педагоги массово отравились на выпускном в Санкт-Петербурге, поужинав в одном из ресторанов в центре Северной столицы.Накануне появилась информация об отравлении детей в оздоровительном лагере в Приамурье.Читайте также на РИА Новости Крым:Как определить поддельный сидрГастроэнтеролог назвал опасные фрукты для тех, кому за 50Чем опасна гречка и кому ее нельзя – эндокринолог
https://crimea.ria.ru/20230618/kak-ne-otravitsya-arbuzami--dietolog-1129435181.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/05/1119021971_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_f2ac300cb965287d9d93b765379f094d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, роспотребнадзор, сусанна аблялимова, новости крыма, новости, совет эксперта, крым, общество
Как выбрать правильное кафе и не отравиться едой – Роспотребнадзор

Роспотребнадзор: предприятие общепита должно быть обеспечено водоснабжением

09:11 01.07.2023
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСтоловая МАУ "Комбинат питания", обеспечивающего питанием учащихся 66-ти общеобразовательных учреждений, в Новосибирске
Столовая МАУ Комбинат питания, обеспечивающего питанием учащихся 66-ти общеобразовательных учреждений, в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 01 июл - РИА Новости Крым. Летом риски отравиться едой из общепита вырастают в разы. Практически каждый день из разных регионов страны приходят новости о массовых отравлениях. О том, на что обращать внимание, если захотелось перекусить в кафе, ресторане или столовой, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала главный специалист - эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Сусанна Аблялимова.

Контроль процессов и качества

"Для всех ресторанов, кафе и столовых – одинаковые санитарные нормы. В первую очередь необходимо, чтобы предприятие было обеспечено централизованным водоснабжением и водоотведением. Кроме того, на предприятии должно иметься в полном объеме холодильное и технологическое оборудование. В конце каждой рабочей смены нужно проводить уборку помещений – мытье и дезобработку всего технологического оборудования, посуды, инвентаря", - рассказывает Аблялимова.
Зайдя в кафе или столовую, крайне важно обратить внимание на то, чтобы там была возможность вымыть руки, делает акцент специалист.
Также она напоминает, что на предприятиях общепита регулярная обработка помещений от грызунов и насекомых является строго обязательной.

"Должен проводиться контроль за процессами производства и за качеством сырья. Обязательно соблюдение очередности технологических процессов. Недопустимы встречные потоки сырьевой и готовой продукции, грязной и чистой посуды", - отмечает она.

Отдельные санузлы для персонала и посетителей

"Объект общепита должен быть оборудован отдельным санузлом для персонала и отдельным - для посетителей. Кроме того, работники заведений общепита должны быть обеспечены санитарной одеждой, всем нужно иметь личные медицинские книжки с допуском к работе", - говорит Аблялимова.
Также в каждом объекте общепита необходим уголок потребителя, где указываются все разрешающие документы - это подтверждает, что проверки это заведение проводит, замечает она.
По ее словам, обязательно нужно обратить внимание на то, как продукция находится на витрине, в реализации.

"Должны быть обязательно оборудованы холодильные витрины для соблюдения температурного режима - тогда потребитель наглядно видит, при какой температуре хранится продукция. Если на витрине салаты, то необходимо обращать внимание, чтобы на маркировочном ярлыке указывались время и дата изготовления", - говорит эксперт.

При этом специалист отдела санитарного надзора советует потребителям избегать мест несанкционированной торговли и не приобретать продукты питания у неизвестных лиц.
"В жаркий период года очень опасно так (в местах несанкционированной торговли – ред.) покупать молочные продукты, консервы домашнего приготовления, вяленую рыбу. Также летом в зоне риска продукция из мяса, паштеты, шаурма, кондитерские изделия с масляным кремом. В этом же списке салаты, заправленные майонезом или сметаной", - перечисляет Аблялимова. И напоминает: при покупке нужно обязательно поинтересоваться датой и временем изготовления блюда или продукта, а также сроком годности.

"Рекомендую потребителям употреблять пищу, приготовленную в домашних условиях. И помнить, что при приготовлении мяса, рыбы, птицы главное – хорошо промыть и провести правильную термическую обработку", - резюмирует эксперт.

Массовое отравление людей было зафиксировано после посещения кафе "Шаурму хочу" в Братске, сейчас заведение закрыто Роспотребнадзором. Возбуждено уголовное дело по статье "производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности", владелец отправлен под домашний арест. Всего шаурмой в Братске отравились более ста человек.
Кроме того, ранее в СМИ сообщалось, что юношеская команда по пляжному гандболу из Новокузнецка отравилась в Омске. Как рассказали в управлении СК по Омской области, 19 спортсменов отравились в гостинице, где им организовали питание.
Также школьники, родители и педагоги массово отравились на выпускном в Санкт-Петербурге, поужинав в одном из ресторанов в центре Северной столицы.
Накануне появилась информация об отравлении детей в оздоровительном лагере в Приамурье.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как определить поддельный сидр
Гастроэнтеролог назвал опасные фрукты для тех, кому за 50
Чем опасна гречка и кому ее нельзя – эндокринолог
Арбузы - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
18 июня, 19:26Радио "Спутник в Крыму"
Как не отравиться арбузами – диетолог
 
Радио "Спутник в Крыму"ЗдоровьеЗдравоохранение в Крыму и СевастополеРоспотребнадзорСусанна АблялимоваНовости КрымаНовостиСовет экспертаКрымОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:31Пробка на Крымский мост со стороны Кубани растянулась на 5 километров
09:20Четыре смертельных ДТП произошло в Крыму – начаты проверки
09:11Как выбрать правильное кафе и не отравиться едой – Роспотребнадзор
08:33Российские военные окончательно зачистили зону у Антоновского моста
08:24Как снизить число ДТП с участием мопедов и водителей-подростков – мнение
08:01Более 50 улиц Симферополя на сутки останутся без воды - адреса
00:01Июль встречает летним теплом: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 1 июля
20:57Каким редакция РИА Новости Крым увидела июнь
20:21Землю накроет затяжной магнитный шторм - прогноз на июль
19:48В Крыму поймали более четырех тысяч нетрезвых водителей
19:27Дешевые займы и ОСАГО онлайн: что ждет россиян в июле
18:52Во Владимирском соборе Херсонеса будут проводить экскурсии
18:17Сел пьяным за руль: в Крыму осудили сбившего пешехода водителя
17:45Как в Крыму спасают краснокнижных грифов и белоголовых сипов - видео
17:25Правительство РФ увеличило оклады военным и силовикам
17:01Путин присвоил артполку в Крыму звание гвардейского
16:50Где в Крыму холодное море
16:41Меня это бесит: Залужный о контрнаступлении ВСУ
16:33Крымчанин изрезал товарища строительным ножом - приговор суда
Лента новостейМолния