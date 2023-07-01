https://crimea.ria.ru/20230701/kak-vybrat-pravilnoe-kafe-i-ne-otravitsya-edoy--rospotrebnadzor-1129686869.html

Как выбрать правильное кафе и не отравиться едой – Роспотребнадзор

Как выбрать правильное кафе и не отравиться едой – Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 01.07.2023

Как выбрать правильное кафе и не отравиться едой – Роспотребнадзор

Летом риски отравиться едой из общепита вырастают в разы. Практически каждый день из разных регионов страны приходят новости о массовых отравлениях. О том, на... РИА Новости Крым, 01.07.2023

2023-07-01T09:11

2023-07-01T09:11

2023-07-01T09:11

здоровье

здравоохранение в крыму и севастополе

роспотребнадзор

сусанна аблялимова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 01 июл - РИА Новости Крым. Летом риски отравиться едой из общепита вырастают в разы. Практически каждый день из разных регионов страны приходят новости о массовых отравлениях. О том, на что обращать внимание, если захотелось перекусить в кафе, ресторане или столовой, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала главный специалист - эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Сусанна Аблялимова.Контроль процессов и качества"Для всех ресторанов, кафе и столовых – одинаковые санитарные нормы. В первую очередь необходимо, чтобы предприятие было обеспечено централизованным водоснабжением и водоотведением. Кроме того, на предприятии должно иметься в полном объеме холодильное и технологическое оборудование. В конце каждой рабочей смены нужно проводить уборку помещений – мытье и дезобработку всего технологического оборудования, посуды, инвентаря", - рассказывает Аблялимова.Зайдя в кафе или столовую, крайне важно обратить внимание на то, чтобы там была возможность вымыть руки, делает акцент специалист.Также она напоминает, что на предприятиях общепита регулярная обработка помещений от грызунов и насекомых является строго обязательной.Отдельные санузлы для персонала и посетителей"Объект общепита должен быть оборудован отдельным санузлом для персонала и отдельным - для посетителей. Кроме того, работники заведений общепита должны быть обеспечены санитарной одеждой, всем нужно иметь личные медицинские книжки с допуском к работе", - говорит Аблялимова.Также в каждом объекте общепита необходим уголок потребителя, где указываются все разрешающие документы - это подтверждает, что проверки это заведение проводит, замечает она.По ее словам, обязательно нужно обратить внимание на то, как продукция находится на витрине, в реализации.При этом специалист отдела санитарного надзора советует потребителям избегать мест несанкционированной торговли и не приобретать продукты питания у неизвестных лиц."В жаркий период года очень опасно так (в местах несанкционированной торговли – ред.) покупать молочные продукты, консервы домашнего приготовления, вяленую рыбу. Также летом в зоне риска продукция из мяса, паштеты, шаурма, кондитерские изделия с масляным кремом. В этом же списке салаты, заправленные майонезом или сметаной", - перечисляет Аблялимова. И напоминает: при покупке нужно обязательно поинтересоваться датой и временем изготовления блюда или продукта, а также сроком годности.Массовое отравление людей было зафиксировано после посещения кафе "Шаурму хочу" в Братске, сейчас заведение закрыто Роспотребнадзором. Возбуждено уголовное дело по статье "производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности", владелец отправлен под домашний арест. Всего шаурмой в Братске отравились более ста человек.Кроме того, ранее в СМИ сообщалось, что юношеская команда по пляжному гандболу из Новокузнецка отравилась в Омске. Как рассказали в управлении СК по Омской области, 19 спортсменов отравились в гостинице, где им организовали питание.Также школьники, родители и педагоги массово отравились на выпускном в Санкт-Петербурге, поужинав в одном из ресторанов в центре Северной столицы.Накануне появилась информация об отравлении детей в оздоровительном лагере в Приамурье.Читайте также на РИА Новости Крым:Как определить поддельный сидрГастроэнтеролог назвал опасные фрукты для тех, кому за 50Чем опасна гречка и кому ее нельзя – эндокринолог

https://crimea.ria.ru/20230618/kak-ne-otravitsya-arbuzami--dietolog-1129435181.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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