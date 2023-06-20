https://crimea.ria.ru/20230620/chislo-otravivshikhsya-shaurmoy-v-bratske-prevysilo-100-chelovek-1129497683.html

Число отравившихся шаурмой в Братске превысило 100 человек

Число отравившихся шаурмой в Братске превысило 100 человек - РИА Новости Крым, 20.06.2023

Число отравившихся шаурмой в Братске превысило 100 человек

Число отравившихся шаурмой в Братске (Иркутская область) выросло до 101 человека, среди них 22 - дети, 51 пострадавший был госпитализирован, расследование... РИА Новости Крым, 20.06.2023

2023-06-20T09:05

2023-06-20T09:05

2023-06-20T09:10

иркутская область

происшествия

отравление

россия

роспотребнадзор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Число отравившихся шаурмой в Братске (Иркутская область) выросло до 101 человека, среди них 22 - дети, 51 пострадавший был госпитализирован, расследование показало, что в кафе не соблюдалась элементарная личная гигиена работников, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.В начале прошлой недели было зафиксировано массовое отравление людей после посещения кафе "Шаурму хочу" в Братске, сейчас заведение закрыто Роспотребнадзором. Возбуждено уголовное дело по статье "производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности", владелец заведения отправлен под домашний арест. Как сообщали РИА Новости в СУСК по региону, массовое отравление шаурмой произошло в том же кафе, что и четыре года назад, только заведение теперь зарегистрировано на другое лицо.По его словам, специалисты регионального Роспотребнадзора провели эпидемиологическое расследование. Они сообщили, что в кафе был нарушен процесс приготовления блюд, условия хранения продуктов, не было условий для соблюдения личной гигиены работников.Читайте также на РИА Новости Крым:Как отличить этиловый спирт от метилового яда – экспертТри тысячи литров опасного сидра обнаружили в СевастополеЧисло жертв отравления сидром в Поволжье продолжает расти

https://crimea.ria.ru/20230606/krymchanam-postupayut-feykovye-zvonki-ob-evakuatsii-i-otravlennoy-vode-1129225572.html

иркутская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иркутская область, происшествия, отравление, россия, роспотребнадзор