Рейтинг@Mail.ru
Число отравившихся шаурмой в Братске превысило 100 человек - РИА Новости Крым, 20.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230620/chislo-otravivshikhsya-shaurmoy-v-bratske-prevysilo-100-chelovek-1129497683.html
Число отравившихся шаурмой в Братске превысило 100 человек
Число отравившихся шаурмой в Братске превысило 100 человек - РИА Новости Крым, 20.06.2023
Число отравившихся шаурмой в Братске превысило 100 человек
Число отравившихся шаурмой в Братске (Иркутская область) выросло до 101 человека, среди них 22 - дети, 51 пострадавший был госпитализирован, расследование... РИА Новости Крым, 20.06.2023
2023-06-20T09:05
2023-06-20T09:10
иркутская область
происшествия
отравление
россия
роспотребнадзор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110681/19/1106811923_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_4243fdba8a7f54a0cf9881439c353a95.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Число отравившихся шаурмой в Братске (Иркутская область) выросло до 101 человека, среди них 22 - дети, 51 пострадавший был госпитализирован, расследование показало, что в кафе не соблюдалась элементарная личная гигиена работников, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.В начале прошлой недели было зафиксировано массовое отравление людей после посещения кафе "Шаурму хочу" в Братске, сейчас заведение закрыто Роспотребнадзором. Возбуждено уголовное дело по статье "производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности", владелец заведения отправлен под домашний арест. Как сообщали РИА Новости в СУСК по региону, массовое отравление шаурмой произошло в том же кафе, что и четыре года назад, только заведение теперь зарегистрировано на другое лицо.По его словам, специалисты регионального Роспотребнадзора провели эпидемиологическое расследование. Они сообщили, что в кафе был нарушен процесс приготовления блюд, условия хранения продуктов, не было условий для соблюдения личной гигиены работников.Читайте также на РИА Новости Крым:Как отличить этиловый спирт от метилового яда – экспертТри тысячи литров опасного сидра обнаружили в СевастополеЧисло жертв отравления сидром в Поволжье продолжает расти
https://crimea.ria.ru/20230606/krymchanam-postupayut-feykovye-zvonki-ob-evakuatsii-i-otravlennoy-vode-1129225572.html
иркутская область
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110681/19/1106811923_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_ce9ab656e39da744c9fb7997ffaaebc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иркутская область, происшествия, отравление, россия, роспотребнадзор

Число отравившихся шаурмой в Братске превысило 100 человек

09:05 20.06.2023 (обновлено: 09:10 20.06.2023)
 
© © Fotolia/ Tom WangБольница
Больница
© © Fotolia/ Tom Wang
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Число отравившихся шаурмой в Братске (Иркутская область) выросло до 101 человека, среди них 22 - дети, 51 пострадавший был госпитализирован, расследование показало, что в кафе не соблюдалась элементарная личная гигиена работников, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
В начале прошлой недели было зафиксировано массовое отравление людей после посещения кафе "Шаурму хочу" в Братске, сейчас заведение закрыто Роспотребнадзором. Возбуждено уголовное дело по статье "производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности", владелец заведения отправлен под домашний арест.
Как сообщали РИА Новости в СУСК по региону, массовое отравление шаурмой произошло в том же кафе, что и четыре года назад, только заведение теперь зарегистрировано на другое лицо.

"Всего за помощью к медикам после посещения кафе обратился 101 человек, из них 22 - это дети. Госпитализация потребовалась 51 пострадавшему, всем оказана помощь в полном объеме. Тяжелых случаев отравления нет, семь пациентов уже выписаны", - написал Кобзев в Telegram-канале.

По его словам, специалисты регионального Роспотребнадзора провели эпидемиологическое расследование. Они сообщили, что в кафе был нарушен процесс приготовления блюд, условия хранения продуктов, не было условий для соблюдения личной гигиены работников.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как отличить этиловый спирт от метилового яда – эксперт
Три тысячи литров опасного сидра обнаружили в Севастополе
Число жертв отравления сидром в Поволжье продолжает расти
На пляже в Алуште - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
6 июня, 20:25
Крымчанам поступают фейковые звонки об эвакуации и отравленной воде
Иркутская областьПроисшествияОтравлениеРоссияРоспотребнадзор
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:16ВСУ бьют по левому берегу Херсонщины: пострадали 12 населенных пунктов
09:34Северный Крым пытался атаковать украинский беспилотник
09:27Взрывы во Львове и других городах Украины: повреждена инфраструктура
09:05Число отравившихся шаурмой в Братске превысило 100 человек
08:52Кондиционер и камеры: в Крыму запустили новые пригородные автобусы
08:43Экипаж пропавшего неподалеку от "Титаника" батискафа вышел на связь
08:36Когда вместо людей будут воевать роботы – эксперт
08:17Группировка войск "Днепр" восстанавливает разрушенную наводнением дорогу
08:03На Украине ввели запрет на лов и продажу рыбы из-за возбудителя холеры
07:21В Симферополе 70 улиц до вечера отключат от света
07:03Цены на бензин в Крыму: почему растут и можно ли сделать топливо дешевле
00:01Грозовые дожди: прогноз погоды в Крыму на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 20 июня
21:58Главные события и заявления дня: 19 июня
21:29Главные новости Крыма: 19 июня
20:57Керчанин попался на краже денег и алкоголя из бара экс-возлюбленной
20:34"Черная дыра" Европы: Нарышкин о целях запада на Украине
20:17Хотели увидеть "Титаник": в Атлантике пропал батискаф с туристами
19:59Тысяча растений с одного черенка: как в Крыму размножают лаванду
19:26Крым тратит меньше, чем зарабатывает: Кивико об исполнении бюджета
Лента новостейМолния