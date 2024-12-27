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Метр до батареи: как правильно установить новогоднюю елку – советы МЧС - РИА Новости Крым, 27.12.2024
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Метр до батареи: как правильно установить новогоднюю елку – советы МЧС
Метр до батареи: как правильно установить новогоднюю елку – советы МЧС - РИА Новости Крым, 27.12.2024
Метр до батареи: как правильно установить новогоднюю елку – советы МЧС
Новогоднюю елку следует устанавливать на расстоянии не менее одного метра от любых отопительных и осветительных приборов, напомнил в пресс-центре РИА Новости... РИА Новости Крым, 27.12.2024
2024-12-27T22:17
2024-12-27T22:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Новогоднюю елку следует устанавливать на расстоянии не менее одного метра от любых отопительных и осветительных приборов, напомнил в пресс-центре РИА Новости Крым замначальника ГУ МЧС России по Республике Крым Игорь Скуртул.Елка не должна загромождать проходы к путям эвакуации, напомнил Игорь Скуртул. В первую очередь это касается новогодних красавиц, установленных в общественных местах. В случае возгорания следует незамедлительно обесточить гирлянды.Для этого в доме лучше всего иметь огнетушитель. Использовать воду также допустимо, но чтобы найти для нее емкость и набрать нужное количество, уйдет много времени. Огнетушителем можно воспользоваться гораздо быстрее.Живые елки следует приобретать только на официальных елочных базарах. Как отличить легально срубленное, качественное дерево, рассказала РИА Новости Крым эксперт. По ее словам, живая елка входит в категорию невозвратных товаров, поэтому выбирать ее следует внимательно.
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Метр до батареи: как правильно установить новогоднюю елку – советы МЧС

Как правильно и безопасно установить новогоднюю елку

22:17 27.12.2024
 
© РИА Новости КрымНовогодняя елка
Новогодняя елка - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Новогоднюю елку следует устанавливать на расстоянии не менее одного метра от любых отопительных и осветительных приборов, напомнил в пресс-центре РИА Новости Крым замначальника ГУ МЧС России по Республике Крым Игорь Скуртул.

"Я напомню всем, что срок эксплуатации электрических гирлянд – в среднем около пяти лет. Но мы ее обычно свернули, в коробочку положили, потом развернули, и сколько лет этой гирлянде, мы уже не знаем. Поэтому надо обязательно обращать внимание на целостность всех соединений. Ни в коем случае нельзя оставлять ее включенной на ночь, и ни в коем случае не оставлять без присмотра", – рассказал он.

Елка не должна загромождать проходы к путям эвакуации, напомнил Игорь Скуртул. В первую очередь это касается новогодних красавиц, установленных в общественных местах. В случае возгорания следует незамедлительно обесточить гирлянды.

"Первое, что мы должны сделать, это вызвать пожарную охрану по телефону 01 со стационарного телефона, 101 и 112 – с мобильного, это единая диспетчерская служба. Второе – по возможности эвакуировать всех, кто находится в опасной зоне. И третье – если есть первичные средства пожаротушения, попробовать ликвидировать пожар", – напомнил специалист.

Для этого в доме лучше всего иметь огнетушитель. Использовать воду также допустимо, но чтобы найти для нее емкость и набрать нужное количество, уйдет много времени. Огнетушителем можно воспользоваться гораздо быстрее.
Живые елки следует приобретать только на официальных елочных базарах. Как отличить легально срубленное, качественное дерево, рассказала РИА Новости Крым эксперт. По ее словам, живая елка входит в категорию невозвратных товаров, поэтому выбирать ее следует внимательно.
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