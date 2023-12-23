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Как выбрать живую елку и можно ли ее потом вернуть - эксперт - РИА Новости Крым, 23.12.2023
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Как выбрать живую елку и можно ли ее потом вернуть - эксперт
Как выбрать живую елку и можно ли ее потом вернуть - эксперт - РИА Новости Крым, 23.12.2023
Как выбрать живую елку и можно ли ее потом вернуть - эксперт
Живые ели и сосны можно покупать только на официальных елочных базарах, но даже в этом случае вернуть новогоднее дерево будет проблематично, поэтому к выбору... РИА Новости Крым, 23.12.2023
2023-12-23T08:04
2023-12-23T08:04
радио "спутник в крыму"
новый год 2024
совет эксперта
надежда анельчук
общество
елка
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Надежда Анельчук: как выбрать живую елку и можно ли ее потом вернуть
Надежда Анельчук: как выбрать живую елку и можно ли ее потом вернуть
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Живые ели и сосны можно покупать только на официальных елочных базарах, но даже в этом случае вернуть новогоднее дерево будет проблематично, поэтому к выбору лучше сразу подойти очень ответственно. О том, на что следует обратить внимание, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала официальный представитель регионального отделения Объединения потребителей России в Республике Крым Надежда Анельчук."Если искусственную елку можно обменять в установленный законом 14-дневный срок, то живая водит в перечень невозвратных товаров, если у них нет недостатков. При этом понятие некачественной живой елки - субъективно. Понятно, что если елка с желтыми иголками, у нее кривой ствол, какая-то плесень на стволе или другие явные признаки некачественного товара - тогда об этом можно говорить. Но если елка недостаточно пушистая или недостаточно высокая, то здесь уже оценочный момент", - констатирует Анельчук.В этой связи вернуть такой товар будет не просто и лучше воспользоваться некоторыми правилами, чтобы с самого начала не ошибиться с выбором.При этом слишком заранее приобретать живое дерево не стоит - оно может потерять свежий вид. Но даже если елка куплена рано - лучше не заносить ее в теплое помещение, а оставить на балконе или во дворе, если это частный дом."Устанавливать елку в помещение рекомендуется за 4-5 дней до Нового года, чтобы она к самому празднику раскрыла свой запах, но еще имела хороший внешний вид", - советует специалист.Что касается подставки, по ее словам, выбирать следует такую, где есть возможность полива - так продлите новогоднему дереву жизнь.Ранее эксперт Анельчук рассказала о правилах выбора красивых и безопасных новогодних украшений для елки: упаковка товара должна быть целой, стеклянное изделие нужно осмотреть на наличие дефектов, а лучше и вовсе отказаться от него в пользу пластиковых игрушек, если в доме есть дети. Читайте также на РИА Новости Крым:Как выбрать сладкий новогодний подарок и детскую игрушкуКакой подарок может испортить Новый год: топ неудачных идейКакие товары нельзя вернуть продавцу – Роспотребнадзор
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новый год 2024, совет эксперта, надежда анельчук, общество, елка
Как выбрать живую елку и можно ли ее потом вернуть - эксперт

Живые елки лучше покупать только на официальных елочных базарах - эксперт

08:04 23.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЕлочный базар
Елочный базар - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Живые ели и сосны можно покупать только на официальных елочных базарах, но даже в этом случае вернуть новогоднее дерево будет проблематично, поэтому к выбору лучше сразу подойти очень ответственно. О том, на что следует обратить внимание, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала официальный представитель регионального отделения Объединения потребителей России в Республике Крым Надежда Анельчук.
Надежда Анельчук: как выбрать живую елку и можно ли ее потом вернуть
08:04
"Если искусственную елку можно обменять в установленный законом 14-дневный срок, то живая водит в перечень невозвратных товаров, если у них нет недостатков. При этом понятие некачественной живой елки - субъективно. Понятно, что если елка с желтыми иголками, у нее кривой ствол, какая-то плесень на стволе или другие явные признаки некачественного товара - тогда об этом можно говорить. Но если елка недостаточно пушистая или недостаточно высокая, то здесь уже оценочный момент", - констатирует Анельчук.
В этой связи вернуть такой товар будет не просто и лучше воспользоваться некоторыми правилами, чтобы с самого начала не ошибиться с выбором.
"Во-первых, выбирать живую ель лучше в специализированных точках продаж - это елочные базары. Перед приобретением елку нужно внимательно осмотреть - иголки должны быть изумрудного темно-зеленого цвета. Можно взять елку ближе к макушке и не сильно постучать стволом о землю - иголки не должны осыпаться, ветки должны быть гибкими", - говорит эксперт.
При этом слишком заранее приобретать живое дерево не стоит - оно может потерять свежий вид. Но даже если елка куплена рано - лучше не заносить ее в теплое помещение, а оставить на балконе или во дворе, если это частный дом.
"Устанавливать елку в помещение рекомендуется за 4-5 дней до Нового года, чтобы она к самому празднику раскрыла свой запах, но еще имела хороший внешний вид", - советует специалист.
Что касается подставки, по ее словам, выбирать следует такую, где есть возможность полива - так продлите новогоднему дереву жизнь.
Ранее эксперт Анельчук рассказала о правилах выбора красивых и безопасных новогодних украшений для елки: упаковка товара должна быть целой, стеклянное изделие нужно осмотреть на наличие дефектов, а лучше и вовсе отказаться от него в пользу пластиковых игрушек, если в доме есть дети.
Инфографика Как выбрать елку и сохранить ее до Нового года
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Радио "Спутник в Крыму"Новый год 2024Совет экспертаНадежда АнельчукОбществоЕлка
 
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