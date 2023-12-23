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Как выбрать живую елку и можно ли ее потом вернуть - эксперт

Как выбрать живую елку и можно ли ее потом вернуть - эксперт - РИА Новости Крым, 23.12.2023

Как выбрать живую елку и можно ли ее потом вернуть - эксперт

Живые ели и сосны можно покупать только на официальных елочных базарах, но даже в этом случае вернуть новогоднее дерево будет проблематично, поэтому к выбору... РИА Новости Крым, 23.12.2023

2023-12-23T08:04

2023-12-23T08:04

2023-12-23T08:04

радио "спутник в крыму"

новый год 2024

совет эксперта

надежда анельчук

общество

елка

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Надежда Анельчук: как выбрать живую елку и можно ли ее потом вернуть Надежда Анельчук: как выбрать живую елку и можно ли ее потом вернуть audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Живые ели и сосны можно покупать только на официальных елочных базарах, но даже в этом случае вернуть новогоднее дерево будет проблематично, поэтому к выбору лучше сразу подойти очень ответственно. О том, на что следует обратить внимание, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала официальный представитель регионального отделения Объединения потребителей России в Республике Крым Надежда Анельчук."Если искусственную елку можно обменять в установленный законом 14-дневный срок, то живая водит в перечень невозвратных товаров, если у них нет недостатков. При этом понятие некачественной живой елки - субъективно. Понятно, что если елка с желтыми иголками, у нее кривой ствол, какая-то плесень на стволе или другие явные признаки некачественного товара - тогда об этом можно говорить. Но если елка недостаточно пушистая или недостаточно высокая, то здесь уже оценочный момент", - констатирует Анельчук.В этой связи вернуть такой товар будет не просто и лучше воспользоваться некоторыми правилами, чтобы с самого начала не ошибиться с выбором.При этом слишком заранее приобретать живое дерево не стоит - оно может потерять свежий вид. Но даже если елка куплена рано - лучше не заносить ее в теплое помещение, а оставить на балконе или во дворе, если это частный дом."Устанавливать елку в помещение рекомендуется за 4-5 дней до Нового года, чтобы она к самому празднику раскрыла свой запах, но еще имела хороший внешний вид", - советует специалист.Что касается подставки, по ее словам, выбирать следует такую, где есть возможность полива - так продлите новогоднему дереву жизнь.Ранее эксперт Анельчук рассказала о правилах выбора красивых и безопасных новогодних украшений для елки: упаковка товара должна быть целой, стеклянное изделие нужно осмотреть на наличие дефектов, а лучше и вовсе отказаться от него в пользу пластиковых игрушек, если в доме есть дети. Читайте также на РИА Новости Крым:Как выбрать сладкий новогодний подарок и детскую игрушкуКакой подарок может испортить Новый год: топ неудачных идейКакие товары нельзя вернуть продавцу – Роспотребнадзор

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый год 2024, совет эксперта, надежда анельчук, общество, елка