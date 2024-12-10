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Зимние огни столицы – как украсят Симферополь к Новому году

Зимние огни столицы – как украсят Симферополь к Новому году - РИА Новости Крым, 10.12.2024

Зимние огни столицы – как украсят Симферополь к Новому году

В Симферополе на площади Ленина во вторник устанавливают главную новогоднюю елку Симферополя высотой 23 метра. Традиционно в городе появятся праздничные... РИА Новости Крым, 10.12.2024

2024-12-10T20:48

2024-12-10T20:48

2024-12-10T20:48

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. В Симферополе на площади Ленина во вторник устанавливают главную новогоднюю елку Симферополя высотой 23 метра. Традиционно в городе появятся праздничные фотозоны, световые конструкции и инсталляции. О том, как украсят крымскую столицу и насколько безопасны электрические гирлянды, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал исполняющий обязанности директора симферопольского предприятия "Горсвет" Владимир Артемоненко.Новогодний СимферопольКроме того, новогодние елки появятся в других локациях: восьмиметровая на перекрестке проспекта Кирова и улицы Зои Жильцовой – ее будут сопровождать Дед Мороз и Снегурочка, а также на площади возле железнодорожного вокзала.Всевозможными световыми арками, фонтанами и перетяжками украсят площади Куйбышева и Кирова, в районе кинотеатра Симферополь, в парках Гагарина и Тренева появятся красочные фотозоны, на опорах освещения также традиционно развесят световые инсталляции, в этом году – в виде бокалов с шампанским.Безопасный Новый годПо словам Артемоненко, в этом году Симферополь будут наряжать прошлогодними украшениями: всего – более 70 конструкций, которые предварительно отдефектованы и абсолютно безопасны. Каждая конструкция подбиралась в соответствии с техническим заданием, у всех – сама высокая степень пыле – и влагозащиты, утверждает глава профильного учреждения.Также безопасны, по его словам, и новогодние елки на симферопольских площадях. Каждая их них – заводская, с четко рассчитанными нагрузками. Например, главная елка на площади Ленина весит 4,5 тонны при 22-тонном основании и не может упасть даже при ураганных порывах ветра свыше 40 метров в секунду.Установить елку дома также можно уже сейчас – елочные базары в Симферополе заработали с 1 декабря по одиннадцати адресам. Самый широкий выбор на них обещают с середины первого зимнего месяца.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму к Новому году нарядят 12-метровый секвойядендронИностранные туристы мечтают побывать в Крыму на Новый годКак создать праздничное настроение: крымчане о подготовке к Новому году

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, новый год 2025, новый год в крыму, городская среда, благоустройство, мбу "горсвет", праздники и памятные даты