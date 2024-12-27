https://crimea.ria.ru/20241227/mitropolit-tikhon-stal-igumenom-khersonesskogo-monastyrya-v-sevastopole-1142979044.html
Митрополит Тихон стал игуменом Херсонесского монастыря в Севастополе
Митрополит Тихон стал игуменом Херсонесского монастыря в Севастополе - РИА Новости Крым, 27.12.2024
Митрополит Тихон стал игуменом Херсонесского монастыря в Севастополе
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) назначен исполняющим обязанности игумена Свято-Владимирского Херсонесского мужского монастыря в... РИА Новости Крым, 27.12.2024
2024-12-27T21:13
2024-12-27T21:13
2024-12-27T21:13
тихон шевкунов
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крымская митрополия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) назначен исполняющим обязанности игумена Свято-Владимирского Херсонесского мужского монастыря в Севастополе, сообщает пресс-служба Крымской епархии.Свято-Владимирский собор был построен в 1877 году и освящен в 1891 году. В начале 1924 года решением Крымского Центрального исполнительного комитета ВКП (б) монастырь упразднили. После завершения героической обороны Севастополя и окончания Великой Отечественной войны здание мужского монастыря долгое время стояло разрушенным. В 1994 году там возобновились богослужения. Впоследствии Было принято решение о его восстановлении.12 марта 2024 года Священный Синод Русской Православной Церкви удовлетворили прошение митрополита Крымского и Симферопольского Тихона открыть Свято-Владимирский Херсонесский мужской монастырь. Священноархимандритом обители утвержден митрополит Тихон, а исполняющим обязанности наместника назначен иеромонах Иларион (Карандеев).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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тихон шевкунов, симферопольская и крымская епархия, крымская митрополия, рпц (русская православная церковь), религия, крым, новости крыма
Митрополит Тихон стал игуменом Херсонесского монастыря в Севастополе
Крымский митрополит Тихон назначен игуменом Свято-Владимирского монастыря в Херсонесе
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) назначен исполняющим обязанности игумена Свято-Владимирского Херсонесского мужского монастыря в Севастополе, сообщает пресс-служба Крымской епархии.
"В связи с прошением Преосвященного митрополита Симферопольского и Крымского Тихона его назначили исполняющим обязанности игумена Свято-Владимирского Херсонесского мужского монастыря в городе Севастополе", - говорится в сообщении.
Свято-Владимирский собор был построен в 1877 году и освящен в 1891 году. В начале 1924 года решением Крымского Центрального исполнительного комитета ВКП (б) монастырь упразднили. После завершения героической обороны Севастополя и окончания Великой Отечественной войны здание мужского монастыря долгое время стояло разрушенным. В 1994 году там возобновились богослужения. Впоследствии Было принято решение о его восстановлении.
12 марта 2024 года Священный Синод Русской Православной Церкви удовлетворили прошение митрополита Крымского и Симферопольского Тихона открыть Свято-Владимирский Херсонесский мужской монастырь. Священноархимандритом обители утвержден митрополит Тихон, а исполняющим обязанности наместника назначен иеромонах Иларион (Карандеев).
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