https://crimea.ria.ru/20241227/mitropolit-tikhon-stal-igumenom-khersonesskogo-monastyrya-v-sevastopole-1142979044.html

Митрополит Тихон стал игуменом Херсонесского монастыря в Севастополе

Митрополит Тихон стал игуменом Херсонесского монастыря в Севастополе - РИА Новости Крым, 27.12.2024

Митрополит Тихон стал игуменом Херсонесского монастыря в Севастополе

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) назначен исполняющим обязанности игумена Свято-Владимирского Херсонесского мужского монастыря в... РИА Новости Крым, 27.12.2024

2024-12-27T21:13

2024-12-27T21:13

2024-12-27T21:13

тихон шевкунов

симферопольская и крымская епархия

крымская митрополия

рпц (русская православная церковь)

религия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) назначен исполняющим обязанности игумена Свято-Владимирского Херсонесского мужского монастыря в Севастополе, сообщает пресс-служба Крымской епархии.Свято-Владимирский собор был построен в 1877 году и освящен в 1891 году. В начале 1924 года решением Крымского Центрального исполнительного комитета ВКП (б) монастырь упразднили. После завершения героической обороны Севастополя и окончания Великой Отечественной войны здание мужского монастыря долгое время стояло разрушенным. В 1994 году там возобновились богослужения. Впоследствии Было принято решение о его восстановлении.12 марта 2024 года Священный Синод Русской Православной Церкви удовлетворили прошение митрополита Крымского и Симферопольского Тихона открыть Свято-Владимирский Херсонесский мужской монастырь. Священноархимандритом обители утвержден митрополит Тихон, а исполняющим обязанности наместника назначен иеромонах Иларион (Карандеев).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тихон шевкунов, симферопольская и крымская епархия, крымская митрополия, рпц (русская православная церковь), религия, крым, новости крыма