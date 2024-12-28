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Двое мирных жителей ранены в Белгородской области после удара дронов - РИА Новости Крым, 28.12.2024
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Двое мирных жителей ранены в Белгородской области после удара дронов
Двое мирных жителей ранены в Белгородской области после удара дронов - РИА Новости Крым, 28.12.2024
Двое мирных жителей ранены в Белгородской области после удара дронов
Два мирных жителя получили ранения в результате удара беспилотников ВСУ по Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 28.12.2024
2024-12-28T06:53
2024-12-28T07:42
вячеслав гладков
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Два мирных жителя получили ранения в результате удара беспилотников ВСУ по Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В трех жилых домах выбиты окна и посечены фасады. Еще один беспилотник ударил по селу Верхососна. Повреждена линия электропередачи — село осталось без света, работают аварийные бригады.Накануне в результате детонации беспилотника о легковой автомобиль в селе Борисовка мужчина и женщина получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Также в селе Муром Шебекинского округа беспилотник атаковал движущееся авто. Ранен водитель.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241228/vsu-atakovali-voronezhskuyu-oblast-iz-za-obryva-seti-zaderzhivayutsya-poezda-1142979902.html
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вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости
Двое мирных жителей ранены в Белгородской области после удара дронов

В Белгородской области после атаки беспилотников ранены два мирных жителя - Гладков

06:53 28.12.2024 (обновлено: 07:42 28.12.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМашины скорой медицинской помощи
Машины скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Два мирных жителя получили ранения в результате удара беспилотников ВСУ по Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Красногвардейский район атакован беспилотниками ВСУ. В селе Палатово в результате детонации беспилотника ранены двое. Пострадавших с осколочными ранениями бригады скорой помощи доставляют в Красногвардейскую ЦРБ", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
В трех жилых домах выбиты окна и посечены фасады.
Еще один беспилотник ударил по селу Верхососна. Повреждена линия электропередачи — село осталось без света, работают аварийные бригады.
Накануне в результате детонации беспилотника о легковой автомобиль в селе Борисовка мужчина и женщина получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Также в селе Муром Шебекинского округа беспилотник атаковал движущееся авто. Ранен водитель.
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Железнодорожный светофор - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
06:01
ВСУ атаковали Воронежскую область: из-за обрыва сети задерживаются поезда
 
Вячеслав ГладковОбстрелы Белгородской областиБелгородская областьПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости
 
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