https://crimea.ria.ru/20241228/dvoe-mirnykh-zhitelya-raneny-v-belgorodskoy-oblasti-posle-udara-dronov-1142980328.html

Двое мирных жителей ранены в Белгородской области после удара дронов

Двое мирных жителей ранены в Белгородской области после удара дронов - РИА Новости Крым, 28.12.2024

Двое мирных жителей ранены в Белгородской области после удара дронов

Два мирных жителя получили ранения в результате удара беспилотников ВСУ по Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 28.12.2024

2024-12-28T06:53

2024-12-28T06:53

2024-12-28T07:42

вячеслав гладков

обстрелы белгородской области

белгородская область

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Два мирных жителя получили ранения в результате удара беспилотников ВСУ по Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В трех жилых домах выбиты окна и посечены фасады. Еще один беспилотник ударил по селу Верхососна. Повреждена линия электропередачи — село осталось без света, работают аварийные бригады.Накануне в результате детонации беспилотника о легковой автомобиль в селе Борисовка мужчина и женщина получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Также в селе Муром Шебекинского округа беспилотник атаковал движущееся авто. Ранен водитель.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241228/vsu-atakovali-voronezhskuyu-oblast-iz-za-obryva-seti-zaderzhivayutsya-poezda-1142979902.html

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости