https://crimea.ria.ru/20241228/krymskie-desantniki-zakhvatili-opornyy-punkt-vsu-v-kurskoy-oblasti-1142997845.html

Крымские десантники захватили опорный пункт ВСУ в Курской области

Крымские десантники захватили опорный пункт ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 28.12.2024

Крымские десантники захватили опорный пункт ВСУ в Курской области

Официальный Telegram-канал Минобороны РФ опубликовал кадры штурма опорного пункта ВСУ крымскими десантниками. Это произошло в приграничном районе Курской... РИА Новости Крым, 28.12.2024

2024-12-28T17:07

2024-12-28T17:07

2024-12-28T17:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Официальный Telegram-канал Минобороны РФ опубликовал кадры штурма опорного пункта ВСУ крымскими десантниками. Это произошло в приграничном районе Курской области, уточняет пресс-служба.Командир парашютно-десантного батальона "Балтика" на видео заявил, что тактика таких штурмов существенно изменилась с внедрением FPV-дронов.В опубликованном видео десантники забрасывают гранаты в окна дома, в котором, согласно данным разведки с воздуха, находится опорный пункт ВСУ. Командир наблюдает за штурмом и руководит действиями группы по видеосвязи.В результате этой операции часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен, оказавшие сопротивление были уничтожены.Ранее сообщалось, что морские пехотинцы 810-й гвардейской бригады, которая базируется в Севастополе, были награждены государственными наградами. На территории Курской области они ликвидировали украинский опорный пункт, успешно обойдя минные поля вокруг него.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гордость Севастополя: Развожаев поздравил 810-ю бригаду морской пехотыСемь морских пехотинцев Севастополя удостоены звания Герой РоссииАксенов рассказал об успехах крымских морпехов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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