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Крымские десантники захватили опорный пункт ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 28.12.2024
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Крымские десантники захватили опорный пункт ВСУ в Курской области
Крымские десантники захватили опорный пункт ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 28.12.2024
Крымские десантники захватили опорный пункт ВСУ в Курской области
Официальный Telegram-канал Минобороны РФ опубликовал кадры штурма опорного пункта ВСУ крымскими десантниками. Это произошло в приграничном районе Курской... РИА Новости Крым, 28.12.2024
2024-12-28T17:07
2024-12-28T17:07
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новости крыма
армия и флот
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ситуация в курской области после нападения всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Официальный Telegram-канал Минобороны РФ опубликовал кадры штурма опорного пункта ВСУ крымскими десантниками. Это произошло в приграничном районе Курской области, уточняет пресс-служба.Командир парашютно-десантного батальона "Балтика" на видео заявил, что тактика таких штурмов существенно изменилась с внедрением FPV-дронов.В опубликованном видео десантники забрасывают гранаты в окна дома, в котором, согласно данным разведки с воздуха, находится опорный пункт ВСУ. Командир наблюдает за штурмом и руководит действиями группы по видеосвязи.В результате этой операции часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен, оказавшие сопротивление были уничтожены.Ранее сообщалось, что морские пехотинцы 810-й гвардейской бригады, которая базируется в Севастополе, были награждены государственными наградами. На территории Курской области они ликвидировали украинский опорный пункт, успешно обойдя минные поля вокруг него.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гордость Севастополя: Развожаев поздравил 810-ю бригаду морской пехотыСемь морских пехотинцев Севастополя удостоены звания Герой РоссииАксенов рассказал об успехах крымских морпехов
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, армия и флот, вооруженные силы россии, новости сво, ситуация в курской области после нападения всу, всу (вооруженные силы украины), курская область
Крымские десантники захватили опорный пункт ВСУ в Курской области

Десантники из Крыма захватили опорный пункт ВСУ в Курской области

17:07 28.12.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа танкистов
Боевая работа танкистов - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Официальный Telegram-канал Минобороны РФ опубликовал кадры штурма опорного пункта ВСУ крымскими десантниками. Это произошло в приграничном районе Курской области, уточняет пресс-служба.
Командир парашютно-десантного батальона "Балтика" на видео заявил, что тактика таких штурмов существенно изменилась с внедрением FPV-дронов.
"В зависимости от обстановки тактика меняется, в связи с применением тех же самых FPV и птичек наша тактика очень сильно изменилась. Когда задача ставится группе, она знакомится с картой, ей конкретно ставится задача прийти на точные координаты, где находится противник", - сказал он.
В опубликованном видео десантники забрасывают гранаты в окна дома, в котором, согласно данным разведки с воздуха, находится опорный пункт ВСУ. Командир наблюдает за штурмом и руководит действиями группы по видеосвязи.
В результате этой операции часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен, оказавшие сопротивление были уничтожены.
Ранее сообщалось, что морские пехотинцы 810-й гвардейской бригады, которая базируется в Севастополе, были награждены государственными наградами. На территории Курской области они ликвидировали украинский опорный пункт, успешно обойдя минные поля вокруг него.
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