https://crimea.ria.ru/20241229/ded-moroz-pod-palmoy-i-medved-na-ldine--novyy-god-v-krymu-s-detmi-1142764697.html

Дед Мороз под пальмой и медведь на льдине – Новый год в Крыму с детьми

Дед Мороз под пальмой и медведь на льдине – Новый год в Крыму с детьми - РИА Новости Крым, 29.12.2024

Дед Мороз под пальмой и медведь на льдине – Новый год в Крыму с детьми

В древнем городе, среди сказочных героев, под пальмами или на коньках – Новый год в Крыму можно встречать по-разному, но всегда весело и интересно. Например,... РИА Новости Крым, 29.12.2024

2024-12-29T07:10

2024-12-29T07:10

2024-12-29T07:10

дети

год семьи в россии

крым

новый год 2025

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симферополь

детский отдых

культура

театр

государственный академический музыкальный театр крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. В древнем городе, среди сказочных героев, под пальмами или на коньках – Новый год в Крыму можно встречать по-разному, но всегда весело и интересно. Например, зайти в гости к Деду Морозу, послушать концерты духового оркестра, сделать елочные игрушки своими руками или обнять двухметрового снежного медведя.Эти и другие зимние приключения для детей и их родителей – в подборке РИА Новости Крым.Новогодние сказки крымской столицыГлавная елка Крыма стоит в самом центре Симферополя – на площади Ленина. Здесь же – фотозоны и световые инсталляции: можно отправляться за праздничными фото. За весельем юных симферопольцев и гостей крымской столицы приглашают в Детский парк, где 29 декабря устроят программу "Чудо новогодней игрушки", 30 числа – театрализацию "Хранитель новогодней сказки", а 31-го – игровое шоу "Торжество будет!" Праздничные утренники пройдут в клубах и Домах культуры.Большая программа у столичных театров. Крымский академический русский драматический имени Горького 29 декабря покажет сказку "Щелкунчик", 30 и 31 декабря, 2-4 января – "По щучьему велению", а "Двенадцать месяцев" дают с 5 по 8 января. До начала спектаклей – игры, танцы и загадки с Дедом Морозом и Снегурочкой.Крымский академический театр кукол представит четыре новогодних постановки: 29 и 30 декабря – спектакль "Снежные человечки и солнышко", 2 и 3 января – "Рукавичка", 4 и 5 числа – "Морозко", 6 и 8 января – "Джаз Мороз", где бородатому чародею предстоит освободить Луну, спасти котят и вырастить в горшках не только елочки для детей, но и праздничные веники для мышат.Государственный академический музыкальный театр Республики Крым устроит настоящий фруктово-овощной экшен. Речь о яркой постановке "Чиполлино". Показы – 29 и 30 декабря, а еще 8 января. На 5 и 6 числа заявлены спектакли "Там, на неведомых дорожках", на 3 и 7 января – мюзикл "Снежная королева", на 2 и 4 числа – "Бал для Золушки".Новый год в Новом ХерсонесеНовый Херсонес в Севастополе приглашает на новогоднюю ярмарку, которая уже открыта и продолжит свою работу до православного праздника Крещения Господня – 19 января."Каждый день с полудня дети и взрослые смогут поиграть в ватные снежки и подвижные игры возле елочки. С 31 декабря по 8 января всем желающие предложат принять участие в мастер-классах по росписи имбирного пряника и забрать его с собой", – обещает пресс-служба музея-заповедника.29, 30 и 31 декабря, и дальше со 2 по 19 января на площади будет работать сувенирный киоск с оригинальными новогодними подарками. На Рождество, 7 января, с 11 до 14 часов здесь же пройдут ремесленные мастер-классы, новогодние забавы с Дедом Морозом и Снегурочкой, и праздничный концерт.Дед Мороз под пальмамиЗимние каникулы под пальмами – это в Ялту. Традиционно город украсился праздничными инсталляциями, главное украшение - нарядная елка у круглого фонтана. Здесь до 31 декабря будет работать Домик Деда Мороза, где все желающие смогут пообщаться и сделать фото с главным волшебником Нового года - открыто с 16 до 19 часов.30 и 31 декабря новогодний Дедушка и его внучка Снегурочка будут поздравлять всех у главной елочки, а 2, 3 и 7 января в 17 часов можно послушать концерт духового оркестра "Ялта".Еще две елки – в начале Приморской набережной и на Советской площади. Четвертая – у квадратного фонтана, где с 29 декабря по 1 января устроят показы кино и мультиков "Новогодний серпантин" – начало в 17 и 18 часов.Также маленьких ялтинцев в дни каникул ждут в театре имени Чехова. 2 января в 11 и 14 часов Крымский музтеатр покажет здесь мюзикл "Снежная королева". Гостям обещают зрелищную и динамичную постановку о дружбе, смелости, упорстве и победе добра над злом. За полчаса до начала – знакомство с Дедом Морозом и Снегурочкой возле елки.Настоящая резиденция Деда Мороза открыта в Гурзуфе на территории санатория "Гурзуфский" и продолжит свою работу до 10 января – с 9:30 до 21:00. На пряничные мастер-классы, игры и ярморочные гуляния ждут малышей от 5 до 10 лет вместе с родителями. Здесь же работает снежковый тир и неоновая комната с историческим парком.Во всех домах культуры и клубах Большой Ялты в дни каникул проходят многочисленные новогодние спектакли, утренники и мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек и открыток. Для детей участников СВО ежедневно до 19 января организован бесплатный вход в зоопарк "Сказка" (с одним родителем).Сказочный каток и двухметровый медвежонокРезиденция Деда Мороза открыта и в Феодосии. 29 декабря новогодний волшебник ждет детвору в Комсомольском парке с 17 до 19 часов. Вход свободный. Всех, кто расскажет стихи и споет новогодние песни, ждет сюрприз.Главная феодосийская фишка этого года – ледяной каток размером 30 на 15 метров, который впервые за всю историю города поставили прямо на центральной площади и который продолжит работу в период всех новогодних каникул. Здесь же работает прокат коньков и стоит главная городская елка.Праздничные утренники и сказки проведут во всех Домах культуры и клубах муниципалитета, для детей льготных категорий – бесплатно и с подарками. Так же сделают и в Керчи.Главный новогодний герой самого древнего города России – двухметровый мишка на льдине. Косолапого нарядили в красно-белый шарф – это цвета керченского флага, и предлагают всем желающим приходить на главную городскую площадь за "обнимашками" и фотографиями с медведем. По пути к площади тоже будет красиво: деревья в центре города нарядили огромными новогодними светящимися шарами.Остров сокровищ и Кот в сапогахВ Евпатории развлекательно-игровые программы с участием сказочных персонажей обещают развернуть в последние дни декабря и первые января сразу в пяти локациях: на Фестивальной площади, возле ЗАГСа, на набережной Терешковой, в скверах на улице Кирюшина (микрорайон Исмаил-бей) и Ашика Умера.Еще в дни новогодних каникул жители и гости города смогут стать участниками обзорных экскурсий по маршруту "Малый Иерусалим" и в историко-архитектурном комплексе "Теккие дервиш".Главной новогодней премьерой Крымского государственного театра юного зрителя в Евпатории станет спектакль "Остров сокровищ" – в сценической версии крымского ТЮЗ главный герой Джим Хокинс предстанет уже не 15-летним юнгой, а настоящим капитаном. Показы состоятся 3, 4, 5 и 6 января в 10 и 13 часов. 29 и 30 декабря юным театралам покажут музыкальную сказку для всей семьи "Кот в сапогах" по мотивам произведения Шарля Перро.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Советы путешественника: куда поехать в Крыму на новогодних каникулахВ Крыму оценили доступность зимнего отдыха для туристов из регионов РФВерьте в чудеса: как создают волшебство в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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