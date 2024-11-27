https://crimea.ria.ru/20241127/sem-morskikh-pekhotintsev-sevastopolya-udostoeny-zvaniya-geroy-rossii-1142179589.html
Семь морских пехотинцев Севастополя удостоены звания Герой России
Семь морских пехотинцев Севастополя удостоены звания Герой России - РИА Новости Крым, 27.11.2024
Семь морских пехотинцев Севастополя удостоены звания Герой России
Семь севастопольских бойцов 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты удостоены звания Герой России. Об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 27.11.2024
2024-11-27T15:29
2024-11-27T15:29
2024-11-27T15:29
михаил развожаев
праздники и памятные даты
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Семь севастопольских бойцов 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты удостоены звания Герой России. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, поздравив их с профессиональным праздником — Днем морской пехоты.Развожаев отметил, что для Севастополя морская пехота — особая гордость. О подвигах 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригады морской пехоты Черноморского флота знает вся страна.810-я бригада — один из военных символов Города-Героя, напомнил Развожаев. И сегодняшняя утренняя атака ВСУ, по его словам, связана с праздником. "Правда, запугать севастопольцев не получилось — укровермахт лишь еще раз подтвердил свое бессилие", - заявил Развожаев.В среду утром в Севастополе объявили воздушную тревогу. Силы ПВО сначала сбили две воздушные цели, позже – еще два беспилотника над морем в районе Качи. Затем над акваторией в районе Орловки и Парка Победы уничтожили еще три дрона.Развожаев сообщил, что военные успешно отразили атаку ВСУ на Севастополь – над морем в районе Северной стороны предположительно уничтожены две украинские ракеты.В Минобороны уточнили, что над Крымом и Черным морем уничтожены 25 беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С честью решают задачи СВО: Белоусов поздравил морпехов с праздникомАксенов рассказал об успехах крымских морпеховСевастопольские морпехи уничтожили позицию ВСУ в Курском приграничье
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михаил развожаев, праздники и памятные даты, севастополь, армия и флот, вооруженные силы россии, крым, новости крыма
Семь морских пехотинцев Севастополя удостоены звания Герой России
Звание Герой России присвоено семерым севастопольским морским пехотинцам 810-й бригады ЧФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Семь севастопольских бойцов 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты удостоены звания Герой России. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, поздравив их с профессиональным праздником — Днем морской пехоты.
"За храбрость и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, свыше 20 тысяч российских военнослужащих отмечены государственными наградами и знаками отличия. 26 морских пехотинцев удостоены звания Герой России, семеро из них — воины нашей 810-й бригады", - написал он в своем Telegram-канале.
Развожаев отметил, что для Севастополя морская пехота — особая гордость. О подвигах 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригады морской пехоты Черноморского флота знает вся страна.
"Наши воины всегда на самых сложных направлениях. О них говорят: "Где тяжело, там морпехи. А где морпехи, там Победа!", - подчеркнул губернатор.
810-я бригада — один из военных символов Города-Героя, напомнил Развожаев. И сегодняшняя утренняя атака ВСУ, по его словам, связана с праздником.
"Правда, запугать севастопольцев не получилось — укровермахт лишь еще раз подтвердил свое бессилие", - заявил Развожаев.
В среду утром в Севастополе объявили
воздушную тревогу. Силы ПВО сначала сбили две воздушные цели
, позже – еще два беспилотника
над морем в районе Качи. Затем над акваторией в районе Орловки и Парка Победы уничтожили еще три дрона
.
Развожаев сообщил, что военные успешно отразили атаку ВСУ на Севастополь – над морем в районе Северной стороны предположительно уничтожены две украинские ракеты
.
В Минобороны уточнили, что над Крымом и Черным морем уничтожены 25 беспилотников
.
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