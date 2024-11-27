https://crimea.ria.ru/20241127/sem-morskikh-pekhotintsev-sevastopolya-udostoeny-zvaniya-geroy-rossii-1142179589.html

Семь морских пехотинцев Севастополя удостоены звания Герой России

Семь морских пехотинцев Севастополя удостоены звания Герой России - РИА Новости Крым, 27.11.2024

Семь морских пехотинцев Севастополя удостоены звания Герой России

Семь севастопольских бойцов 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты удостоены звания Герой России. Об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 27.11.2024

2024-11-27T15:29

2024-11-27T15:29

2024-11-27T15:29

михаил развожаев

праздники и памятные даты

севастополь

армия и флот

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Семь севастопольских бойцов 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты удостоены звания Герой России. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, поздравив их с профессиональным праздником — Днем морской пехоты.Развожаев отметил, что для Севастополя морская пехота — особая гордость. О подвигах 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригады морской пехоты Черноморского флота знает вся страна.810-я бригада — один из военных символов Города-Героя, напомнил Развожаев. И сегодняшняя утренняя атака ВСУ, по его словам, связана с праздником. "Правда, запугать севастопольцев не получилось — укровермахт лишь еще раз подтвердил свое бессилие", - заявил Развожаев.В среду утром в Севастополе объявили воздушную тревогу. Силы ПВО сначала сбили две воздушные цели, позже – еще два беспилотника над морем в районе Качи. Затем над акваторией в районе Орловки и Парка Победы уничтожили еще три дрона.Развожаев сообщил, что военные успешно отразили атаку ВСУ на Севастополь – над морем в районе Северной стороны предположительно уничтожены две украинские ракеты.В Минобороны уточнили, что над Крымом и Черным морем уничтожены 25 беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С честью решают задачи СВО: Белоусов поздравил морпехов с праздникомАксенов рассказал об успехах крымских морпеховСевастопольские морпехи уничтожили позицию ВСУ в Курском приграничье

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крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, праздники и памятные даты, севастополь, армия и флот, вооруженные силы россии, крым, новости крыма