https://crimea.ria.ru/20241127/pyatyy-ranennyy-ot-udara-vsu-po-avtobusu-v-novoy-kakhovke-umer-v-bolnitse-1142175981.html

Пятый раненный при ударе ВСУ по автобусу в Новой Каховке умер в больнице

Пятый раненный при ударе ВСУ по автобусу в Новой Каховке умер в больнице - РИА Новости Крым, 27.11.2024

Пятый раненный при ударе ВСУ по автобусу в Новой Каховке умер в больнице

Раненная при ударе боевиков ВСУ по пассажирскому автобусу в Новой Каховке женщина умерла в больнице, число погибших в результате атаки мирных жителей... РИА Новости Крым, 27.11.2024

2024-11-27T13:49

2024-11-27T13:49

2024-11-27T13:57

новая каховка

херсонская область

обстрелы всу

происшествия

новые регионы россии

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артыш сат

минздрав херсонской области

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Раненная при ударе боевиков ВСУ по пассажирскому автобусу в Новой Каховке женщина умерла в больнице, число погибших в результате атаки мирных жителей увеличилось до пяти. Об этом сообщил министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат."К сожалению, одна пациентка утром скончалась. Врачи сделали все возможное, но полученные травмы были несовместимы с жизнью", - сказал он.По словам министра, всего при обстреле пострадали 28 человек. Девять пациентов находятся на стационарном лечении. Семеро из них находятся в Генической больнице, состояние пострадавших оценивается как средней и тяжелой степени тяжести.Еще двое пострадавших находятся в Каховской центральной районной больнице. Один госпитализирован в хирургическое отделение, второй – в травматологическое. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести14 пострадавших проходят лечение амбулаторно.В минздраве добавили, что на данный момент необходимости в перевозке пострадавших в медучреждения других субъектов России нет.Во вторник ВСУ обстреляли из минометов Новую Каховку. Под огонь боевиков попал пассажирский автобус с людьми. В результате три человека погибли на месте, еще один скончался в больнице. Изначально сообщалось о семерых пострадавших, затем их число постоянно увеличилось по мере поступления новой информации. Среди пострадавших двое детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При ударе ВСУ по автобусу в Новой Каховке ранены детиОбстрел автобуса в Новой Каховке: власти рассказали о состоянии раненых

новая каховка

херсонская область

новые регионы россии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая каховка, херсонская область, обстрелы всу, происшествия, новые регионы россии, новости, артыш сат, минздрав херсонской области, новости