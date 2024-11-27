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Пятый раненный при ударе ВСУ по автобусу в Новой Каховке умер в больнице - РИА Новости Крым, 27.11.2024
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Пятый раненный при ударе ВСУ по автобусу в Новой Каховке умер в больнице
Пятый раненный при ударе ВСУ по автобусу в Новой Каховке умер в больнице - РИА Новости Крым, 27.11.2024
Пятый раненный при ударе ВСУ по автобусу в Новой Каховке умер в больнице
Раненная при ударе боевиков ВСУ по пассажирскому автобусу в Новой Каховке женщина умерла в больнице, число погибших в результате атаки мирных жителей... РИА Новости Крым, 27.11.2024
2024-11-27T13:49
2024-11-27T13:57
новая каховка
херсонская область
обстрелы всу
происшествия
новые регионы россии
новости
артыш сат
минздрав херсонской области
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Раненная при ударе боевиков ВСУ по пассажирскому автобусу в Новой Каховке женщина умерла в больнице, число погибших в результате атаки мирных жителей увеличилось до пяти. Об этом сообщил министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат."К сожалению, одна пациентка утром скончалась. Врачи сделали все возможное, но полученные травмы были несовместимы с жизнью", - сказал он.По словам министра, всего при обстреле пострадали 28 человек. Девять пациентов находятся на стационарном лечении. Семеро из них находятся в Генической больнице, состояние пострадавших оценивается как средней и тяжелой степени тяжести.Еще двое пострадавших находятся в Каховской центральной районной больнице. Один госпитализирован в хирургическое отделение, второй – в травматологическое. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести14 пострадавших проходят лечение амбулаторно.В минздраве добавили, что на данный момент необходимости в перевозке пострадавших в медучреждения других субъектов России нет.Во вторник ВСУ обстреляли из минометов Новую Каховку. Под огонь боевиков попал пассажирский автобус с людьми. В результате три человека погибли на месте, еще один скончался в больнице. Изначально сообщалось о семерых пострадавших, затем их число постоянно увеличилось по мере поступления новой информации. Среди пострадавших двое детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При ударе ВСУ по автобусу в Новой Каховке ранены детиОбстрел автобуса в Новой Каховке: власти рассказали о состоянии раненых
новая каховка
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Новости
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новая каховка, херсонская область, обстрелы всу, происшествия, новые регионы россии, новости, артыш сат, минздрав херсонской области, новости
Пятый раненный при ударе ВСУ по автобусу в Новой Каховке умер в больнице

В Новой Каховке в больнице умерла пятая жертва удара боевиков ВСУ по автобусу

13:49 27.11.2024 (обновлено: 13:57 27.11.2024)
 
© РИА Новости . Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкРабота врачей в больнице
Работа врачей в больнице - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . Ростислав Нетисов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Раненная при ударе боевиков ВСУ по пассажирскому автобусу в Новой Каховке женщина умерла в больнице, число погибших в результате атаки мирных жителей увеличилось до пяти. Об этом сообщил министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат.
"К сожалению, одна пациентка утром скончалась. Врачи сделали все возможное, но полученные травмы были несовместимы с жизнью", - сказал он.
По словам министра, всего при обстреле пострадали 28 человек. Девять пациентов находятся на стационарном лечении. Семеро из них находятся в Генической больнице, состояние пострадавших оценивается как средней и тяжелой степени тяжести.
Еще двое пострадавших находятся в Каховской центральной районной больнице. Один госпитализирован в хирургическое отделение, второй – в травматологическое. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести
14 пострадавших проходят лечение амбулаторно.
В минздраве добавили, что на данный момент необходимости в перевозке пострадавших в медучреждения других субъектов России нет.
Во вторник ВСУ обстреляли из минометов Новую Каховку. Под огонь боевиков попал пассажирский автобус с людьми. В результате три человека погибли на месте, еще один скончался в больнице. Изначально сообщалось о семерых пострадавших, затем их число постоянно увеличилось по мере поступления новой информации. Среди пострадавших двое детей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новая КаховкаХерсонская областьОбстрелы ВСУПроисшествияНовые регионы РоссииНовостиАртыш СатМинздрав Херсонской областиНовости
 
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