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Совет Федерации одобрил трехлетний бюджет России - РИА Новости Крым, 27.11.2024
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Совет Федерации одобрил трехлетний бюджет России
Совет Федерации одобрил трехлетний бюджет России - РИА Новости Крым, 27.11.2024
Совет Федерации одобрил трехлетний бюджет России
Проект бюджета Российской Федерации на 2025, а также плановые периоды 2026-2027 годы одобрен единогласно, сообщил председатель Комитета Совета Федерации по... РИА Новости Крым, 27.11.2024
2024-11-27T13:41
2024-11-27T13:41
россия
новости
бюджет
федеральный бюджет
совет федерации
доходы
жкх
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Проект бюджета Российской Федерации на 2025, а также плановые периоды 2026-2027 годы одобрен единогласно, сообщил председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.Артамонов подчеркнул, что в 2025 году расходы на социальную политику составят 16%, здравоохранение и ЖКХ – по 4,4%, образование – 3,8%, на национальную экономику – 10,4% от общего объема расходов.По его словам, профинансированы и расходы по нацпроектам, ориентированным на национальные цели развития. Также в бюджете предусмотрены деньги на выполнение всех социальных обязательств, оборону и безопасность, отметил Артамонов.Ранее государственный совет Крыма принял в первом чтении законопроект о бюджете республики на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Доходы бюджета на следующий год планируются в сумме 220,4 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 94,4 млрд, безвозмездные поступления – 126 млрд. Расходы составят 224,3 млрд рублей, дефицит - 3,9 млрд рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума утвердила проект бюджета на три годаБюджет Севастополя вырос в два раза за счет собственных доходовВ Крыму и Севастополе продлили срок действия спецрежима госзакупок
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россия, новости, бюджет, федеральный бюджет, совет федерации, доходы, жкх
Совет Федерации одобрил трехлетний бюджет России

Совет Федерации одобрил бюджет России на 2025 - 2027 годы

13:41 27.11.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Проект бюджета Российской Федерации на 2025, а также плановые периоды 2026-2027 годы одобрен единогласно, сообщил председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.
"Бюджет одобрен. Сенаторы единогласно проголосовали за одобрение федерального бюджета на предстоящую трехлетку. Доходы – 40,3 трлн рублей. Расходы – 41,5 трлн рублей. Дефицит – всего 0,5% ВВП", - написал он в своем Telegram-канале.
Артамонов подчеркнул, что в 2025 году расходы на социальную политику составят 16%, здравоохранение и ЖКХ – по 4,4%, образование – 3,8%, на национальную экономику – 10,4% от общего объема расходов.
По его словам, профинансированы и расходы по нацпроектам, ориентированным на национальные цели развития. Также в бюджете предусмотрены деньги на выполнение всех социальных обязательств, оборону и безопасность, отметил Артамонов.
Ранее государственный совет Крыма принял в первом чтении законопроект о бюджете республики на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Доходы бюджета на следующий год планируются в сумме 220,4 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 94,4 млрд, безвозмездные поступления – 126 млрд. Расходы составят 224,3 млрд рублей, дефицит - 3,9 млрд рублей.
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