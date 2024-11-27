https://crimea.ria.ru/20241127/sovet-federatsii-odobril-trekhletniy-byudzhet-rossii--1142175804.html

Совет Федерации одобрил трехлетний бюджет России

Совет Федерации одобрил трехлетний бюджет России - РИА Новости Крым, 27.11.2024

Совет Федерации одобрил трехлетний бюджет России

Проект бюджета Российской Федерации на 2025, а также плановые периоды 2026-2027 годы одобрен единогласно, сообщил председатель Комитета Совета Федерации по... РИА Новости Крым, 27.11.2024

2024-11-27T13:41

2024-11-27T13:41

2024-11-27T13:41

россия

новости

бюджет

федеральный бюджет

совет федерации

доходы

жкх

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/09/1122623143_0:116:3148:1887_1920x0_80_0_0_2337f2e96dbe0843235373ea59749e7a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Проект бюджета Российской Федерации на 2025, а также плановые периоды 2026-2027 годы одобрен единогласно, сообщил председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.Артамонов подчеркнул, что в 2025 году расходы на социальную политику составят 16%, здравоохранение и ЖКХ – по 4,4%, образование – 3,8%, на национальную экономику – 10,4% от общего объема расходов.По его словам, профинансированы и расходы по нацпроектам, ориентированным на национальные цели развития. Также в бюджете предусмотрены деньги на выполнение всех социальных обязательств, оборону и безопасность, отметил Артамонов.Ранее государственный совет Крыма принял в первом чтении законопроект о бюджете республики на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Доходы бюджета на следующий год планируются в сумме 220,4 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 94,4 млрд, безвозмездные поступления – 126 млрд. Расходы составят 224,3 млрд рублей, дефицит - 3,9 млрд рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума утвердила проект бюджета на три годаБюджет Севастополя вырос в два раза за счет собственных доходовВ Крыму и Севастополе продлили срок действия спецрежима госзакупок

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, бюджет, федеральный бюджет, совет федерации, доходы, жкх