https://crimea.ria.ru/20241127/dlya-chego-bayden-tayno-zaprosil-dengi-u-kongressa--politolog-1142179371.html
Для чего Байден тайно запросил деньги у конгресса – политолог
Для чего Байден тайно запросил деньги у конгресса – политолог - РИА Новости Крым, 27.11.2024
Для чего Байден тайно запросил деньги у конгресса – политолог
Решение президента США Джо Байдена запросить у конгресса дополнительные средства в большей степени необходимо для того, чтобы компенсировать ресурсы Пентагона,... РИА Новости Крым, 27.11.2024
2024-11-27T15:44
2024-11-27T15:44
2024-11-27T15:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Решение президента США Джо Байдена запросить у конгресса дополнительные средства в большей степени необходимо для того, чтобы компенсировать ресурсы Пентагона, и в меньшей – для помощи Украине. Такое мнение РИА Новости Крым выразил политолог-американист Дмитрий Евстафьев.Президент США Джо Байден тайно запросил у конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов на восполнение запасов Пентагона и для Украины, обращение могут рассмотреть в декабре, сообщило ранее РИА Новости со ссылкой на западные издания.Политолог отметил, что Байден не может ничего делать тайно, так как в данный момент происходит переходный период и обе палаты конгресса, которые вправе оформлять такие решения, находятся под контролем республиканцев.Он отметил, что ключевой момент этого решения в том, что именно запросил Байден, а также в том, как это выглядит в публичном поле."Это необходимость компенсации истраченных Пентагоном боеприпасов, а не столько поставки вооружений киевскому режиму", - подчеркнул эксперт.Он предположил, что особенно в последние месяцы, во время ожидания победы на президентских выборах в США Джо Байдена или Камалы Харрис, США также тратили много средств и поставляли боеприпасы Израилю. А Киеву, по словам эксперта, боеприпасы поставлялись за пределами согласованных лимитов.Конгресс США работает над поправками к закону о помощи Украине в преддверии вступления Дональда Трампа в должность президента, чтобы новый глава Белого дома не смог ее отменить, сообщали ранее в американских СМИ.Проукраинские законодатели в обеих партиях конгресса работают над тем, чтобы ключевые положения, касающиеся поддержки Киева США, были приняты в законе к январю. Отмечается, что в случае, если закон примут, Трамп будет обязан запрашивать военную и экономическую помощь для Украины регулярно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мирные" предложения команды Трампа – на что может пойти РоссияМедведев спрогнозировал курс Трампа по УкраинеЧто готовят демократы Трампу к новому году – мнение
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мнения, дмитрий евстафьев, политика, сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), украина, новости
Для чего Байден тайно запросил деньги у конгресса – политолог
Байден ничего не может сделать тайно: эксперт о решении уходящего президента США
15:44 27.11.2024 (обновлено: 15:54 27.11.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым
. Решение президента США Джо Байдена запросить у конгресса дополнительные средства в большей степени необходимо для того, чтобы компенсировать ресурсы Пентагона, и в меньшей – для помощи Украине. Такое мнение РИА Новости Крым
выразил политолог-американист Дмитрий Евстафьев.
Президент США Джо Байден тайно запросил у конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов на восполнение запасов Пентагона и для Украины, обращение могут рассмотреть в декабре, сообщило ранее РИА Новости
со ссылкой на западные издания.
Политолог отметил, что Байден не может ничего делать тайно, так как в данный момент происходит переходный период и обе палаты конгресса, которые вправе оформлять такие решения, находятся под контролем республиканцев.
"Любое тайное его действие будет нарушением американской конституции с очень тяжелыми последствиями, и лично для Байдена. Это вообще обнулит все договоренности, которые у него были с Трампом", - сказал Евстафьев.
Он отметил, что ключевой момент этого решения в том, что именно запросил Байден, а также в том, как это выглядит в публичном поле.
"Это необходимость компенсации истраченных Пентагоном боеприпасов, а не столько поставки вооружений киевскому режиму", - подчеркнул эксперт.
Он предположил, что особенно в последние месяцы, во время ожидания победы на президентских выборах в США Джо Байдена или Камалы Харрис, США также тратили много средств и поставляли боеприпасы Израилю. А Киеву, по словам эксперта, боеприпасы поставлялись за пределами согласованных лимитов.
"Теперь нужно каким-то образом срочно эту недостачу покрыть, потому что она уже создает угрозу обороноспособности США. Именно поэтому принимаются достаточно неординарные для такого периода, для политической жизни и системы страны действия со стороны уходящего американского президента", - заключил Евстафьев.
Конгресс США работает над поправками к закону о помощи Украине
в преддверии вступления Дональда Трампа в должность президента, чтобы новый глава Белого дома не смог ее отменить, сообщали ранее в американских СМИ.
Проукраинские законодатели в обеих партиях конгресса работают над тем, чтобы ключевые положения, касающиеся поддержки Киева США, были приняты в законе к январю. Отмечается, что в случае, если закон примут, Трамп будет обязан запрашивать военную и экономическую помощь для Украины регулярно.
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