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Где в Крыму лежит снег

Где в Крыму лежит снег - РИА Новости Крым, 27.11.2024

Где в Крыму лежит снег

В Крыму снег лежит в горах. Самая большая высота снежного покрова фиксируется на вершине плато Ай-Петри и на Ангарском перевале. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 27.11.2024

2024-11-27T14:34

2024-11-27T14:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму снег лежит в горах. Самая большая высота снежного покрова фиксируется на вершине плато Ай-Петри и на Ангарском перевале. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.По ее словам, это "частичный снежный покров" – снега мало. При этом в ближайшее время осадки на полуострове прекратятся.Согласно прогнозам синоптиков, в среду и четверг, 27-28 ноября, в Крыму сохранится холодная погода: ночью от 3 градусов мороза до 2 тепла, в горах -4…6 градусов; днем +4…9, в горах 0…-3.В Симферопое первый снег выпал в понедельник. Незначительное выпадение снега на полуострове фиксировали в выходные дни на Ангарском перевале, две ночи дорожники расчищали трассы и обрабатывали их от гололеда.Погода в Крыму на неделе будет солнечной и холодной, заморозки по ночам станут привычным явлением, прогнозировал ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.При этом зима в Крыму обещает быть комфортной и достаточно теплой, но с резкими перепадами температур, прогнозировал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. В.И. Вернадского Игорь Вахрушев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли снега в Крыму на Новый год и какой будет зимаВ Крыму степи могут превратиться в зоны полупустыньСитуация на дорогах и перевалах Крыма – оперативные данные

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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