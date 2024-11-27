Где в Крыму лежит снег
В Крыму на Ай-Петри и Ангарском перевале высота снежного покрова достигла трех сантиметров
14:34 27.11.2024 (обновлено: 15:40 27.11.2024)
© РИА Новости КрымМетеостанция "Ай-Петри"
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму снег лежит в горах. Самая большая высота снежного покрова фиксируется на вершине плато Ай-Петри и на Ангарском перевале. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
"Высота снежного покрова на Ай-Петри – три сантиметра, на Ангарском перевале – один сантиметр", – сказала Любецкая.
По ее словам, это "частичный снежный покров" – снега мало. При этом в ближайшее время осадки на полуострове прекратятся.
Согласно прогнозам синоптиков, в среду и четверг, 27-28 ноября, в Крыму сохранится холодная погода: ночью от 3 градусов мороза до 2 тепла, в горах -4…6 градусов; днем +4…9, в горах 0…-3.
"Существенных осадков не ожидается, лишь ночью 27 ноября местами пройдет небольшой мокрый снег. Кроме того, в ночные и утренние часы местами будет туманно, гололедно-изморозиевые отложения, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду", – добавила Любецкая.
В Симферопое первый снег выпал в понедельник. Незначительное выпадение снега на полуострове фиксировали в выходные дни на Ангарском перевале, две ночи дорожники расчищали трассы и обрабатывали их от гололеда.
Погода в Крыму на неделе будет солнечной и холодной, заморозки по ночам станут привычным явлением, прогнозировал ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
При этом зима в Крыму обещает быть комфортной и достаточно теплой, но с резкими перепадами температур, прогнозировал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. В.И. Вернадского Игорь Вахрушев.
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