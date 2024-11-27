Рейтинг@Mail.ru
Где в Крыму лежит снег - РИА Новости Крым, 27.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20241127/gde-v-krymu-lezhit-sneg-1142176986.html
Где в Крыму лежит снег
Где в Крыму лежит снег - РИА Новости Крым, 27.11.2024
Где в Крыму лежит снег
В Крыму снег лежит в горах. Самая большая высота снежного покрова фиксируется на вершине плато Ай-Петри и на Ангарском перевале. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 27.11.2024
2024-11-27T14:34
2024-11-27T15:40
эксклюзивы риа новости крым
крым
погода
погода в крыму
крымская погода
крымский гидрометцентр
татьяна любецкая
новости крыма
ангарский перевал
ай-петри
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/17/1119389151_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_16b0a3ddfaf59a5fb16adcfbc43dc345.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму снег лежит в горах. Самая большая высота снежного покрова фиксируется на вершине плато Ай-Петри и на Ангарском перевале. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.По ее словам, это "частичный снежный покров" – снега мало. При этом в ближайшее время осадки на полуострове прекратятся.Согласно прогнозам синоптиков, в среду и четверг, 27-28 ноября, в Крыму сохранится холодная погода: ночью от 3 градусов мороза до 2 тепла, в горах -4…6 градусов; днем +4…9, в горах 0…-3.В Симферопое первый снег выпал в понедельник. Незначительное выпадение снега на полуострове фиксировали в выходные дни на Ангарском перевале, две ночи дорожники расчищали трассы и обрабатывали их от гололеда.Погода в Крыму на неделе будет солнечной и холодной, заморозки по ночам станут привычным явлением, прогнозировал ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.При этом зима в Крыму обещает быть комфортной и достаточно теплой, но с резкими перепадами температур, прогнозировал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. В.И. Вернадского Игорь Вахрушев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли снега в Крыму на Новый год и какой будет зимаВ Крыму степи могут превратиться в зоны полупустыньСитуация на дорогах и перевалах Крыма – оперативные данные
крым
ангарский перевал
ай-петри
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/17/1119389151_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_213a15a6541c3e1356a1be94ac54b953.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, погода, погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр, татьяна любецкая, новости крыма, ангарский перевал, ай-петри
Где в Крыму лежит снег

В Крыму на Ай-Петри и Ангарском перевале высота снежного покрова достигла трех сантиметров

14:34 27.11.2024 (обновлено: 15:40 27.11.2024)
 
© РИА Новости КрымМетеостанция "Ай-Петри"
Метеостанция Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму снег лежит в горах. Самая большая высота снежного покрова фиксируется на вершине плато Ай-Петри и на Ангарском перевале. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

"Высота снежного покрова на Ай-Петри – три сантиметра, на Ангарском перевале – один сантиметр", – сказала Любецкая.

По ее словам, это "частичный снежный покров" – снега мало. При этом в ближайшее время осадки на полуострове прекратятся.
Согласно прогнозам синоптиков, в среду и четверг, 27-28 ноября, в Крыму сохранится холодная погода: ночью от 3 градусов мороза до 2 тепла, в горах -4…6 градусов; днем +4…9, в горах 0…-3.

"Существенных осадков не ожидается, лишь ночью 27 ноября местами пройдет небольшой мокрый снег. Кроме того, в ночные и утренние часы местами будет туманно, гололедно-изморозиевые отложения, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду", – добавила Любецкая.

В Симферопое первый снег выпал в понедельник. Незначительное выпадение снега на полуострове фиксировали в выходные дни на Ангарском перевале, две ночи дорожники расчищали трассы и обрабатывали их от гололеда.
Погода в Крыму на неделе будет солнечной и холодной, заморозки по ночам станут привычным явлением, прогнозировал ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
При этом зима в Крыму обещает быть комфортной и достаточно теплой, но с резкими перепадами температур, прогнозировал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. В.И. Вернадского Игорь Вахрушев.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ждать ли снега в Крыму на Новый год и какой будет зима
В Крыму степи могут превратиться в зоны полупустынь
Ситуация на дорогах и перевалах Крыма – оперативные данные
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымПогодаПогода в КрымуКрымская погодаКрымский гидрометцентрТатьяна ЛюбецкаяНовости КрымаАнгарский перевалАй-Петри
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:29Семь морских пехотинцев Севастополя удостоены звания Герой России
15:02До 250 боевиков и десятки единиц техники – потери ВСУ в Курской области
14:40Удар по военно-морскому училищу в Севастополе – ложь
14:34Где в Крыму лежит снег
14:23Два села под Алуштой остались без света
14:12Крымчанин осужден за призывы к терроризму
13:51В Красноперекопском районе Крыма назначили главу администрации
13:49Пятый раненный при ударе ВСУ по автобусу в Новой Каховке умер в больнице
13:41Совет Федерации одобрил трехлетний бюджет России
13:39Сотрудники РИА Новости Крым рассказали детям о профессии журналиста
13:23Новости СВО: армия России ликвидировала еще 1535 украинских боевиков
13:19Территорию Запорожской АЭС атаковали шесть украинских беспилотников
13:13Удары по Украине – разбиты военные аэродромы
12:55Электроснабжение Херсонской области восстановлено
12:34Атака на Севастополь отбита – ракеты и БПЛА уничтожены
12:32Населенный пункт Новая Ильинка в Донбассе перешел под контроль России
12:22Над Крымом и Черным морем уничтожили 25 беспилотников
12:21С честью решают задачи СВО: Белоусов поздравил морпехов с праздником
12:17Крымчанин завоевал золото на юниорском первенстве мира по боксу
12:11В России за утечку персональных данных ввели штраф до 15 миллионов рублей
Лента новостейМолния