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Морским пехотинцам из Севастополя вручили награды в Курской области - РИА Новости Крым, 08.12.2024
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Морским пехотинцам из Севастополя вручили награды в Курской области
Морским пехотинцам из Севастополя вручили награды в Курской области - РИА Новости Крым, 08.12.2024
Морским пехотинцам из Севастополя вручили награды в Курской области
Морским пехотинцам Черноморского флота, которые выполняют задачи в Курской области, вручили государственные награды. Видео награждения опубликовал... РИА Новости Крым, 08.12.2024
2024-12-08T11:41
2024-12-08T11:41
новости крыма
севастополь
крым
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
новости сво
герои сво
морская пехота чф
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Морским пехотинцам Черноморского флота, которые выполняют задачи в Курской области, вручили государственные награды. Видео награждения опубликовал Telegram-канал Минобороны РФ.Военнослужащие были отмечены за штурм вражеского опорного пункта, рассказал пехотинец с позывным "Боцман". После тщательной разведки с использованием всех радиотехнических средств и оптического наблюдения было установлено местонахождение опорника и минных полей вокруг него.Для штурма выбрали день с наилучшей погодой для пехотинцев - был сильный дождь и ветер. Соблюдая все меры по маскировке, передвигаясь по одному, по два человека, собрались в условленном месте."Потом километр в течение 12 часов ползли, чтобы приблизиться к противнику, плыли в холодной речке, переплывали брод в ноябре и мокрые дальше опять ползли. А в это время шесть отчаянных парней на трех багги, дождавшись условного сигнала, начали лобовую атаку", - рассказал он.Когда противник перенес свое внимание на атакующих и открыл по ним огонь, вторая группа атаковала его со стороны, откуда их не ожидали. В результате опорный пункт был взят, один боевик сдался в плен, остальные были уничтожены."Все, кто не сдавался, пытался сопротивляться, были ликвидированы. Один человек захотел сдаться, но когда мы его начали выводить, на это последовал обстрел ВСУ по своим. Сначала они били артой, потом 120-й начал работать (миномет – ред.) и птички прилетели", - рассказал командир взвода с позывным "Бах".Он показал оружие, которое удалось затрофеить: автомат со следами горения и повреждений от взрыва FPV-дронов. Эти повреждения он получил в результате обстрела ВСУ своих же позиций.Командир взвода отметил героизм своих товарищей и напомнил девиз морской пехоты: "Там, где мы – там победа".Ранее семь севастопольских бойцов 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты удостоены звания Герой России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев передал крымским морпехам поздравления от ПутинаАксенов рассказал об успехах крымских морпеховКрымский "Корнет" разбил группу боевых машин пехоты ВСУ под Курском
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новости крыма, севастополь, крым, ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости сво, герои сво, морская пехота чф, чф рф (черноморский флот российской федерации)
Морским пехотинцам из Севастополя вручили награды в Курской области

В Курской области наградили морских пехотинцев Черноморского флота

11:41 08.12.2024
 
© Пресс-служба Минобороны РФНаграждение бойцов
Награждение бойцов
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Морским пехотинцам Черноморского флота, которые выполняют задачи в Курской области, вручили государственные награды. Видео награждения опубликовал Telegram-канал Минобороны РФ.
Военнослужащие были отмечены за штурм вражеского опорного пункта, рассказал пехотинец с позывным "Боцман". После тщательной разведки с использованием всех радиотехнических средств и оптического наблюдения было установлено местонахождение опорника и минных полей вокруг него.
"Когда мы точно выявили нахождение противника, места нахождения минных заграждений, то командирами "Дракон" и "Сайгон" был разработан очень дерзкий, самое главное - профессиональный план, основанный на внезапности и исключительной храбрости морских пехотинцев", - сказал "Боцман".
Для штурма выбрали день с наилучшей погодой для пехотинцев - был сильный дождь и ветер. Соблюдая все меры по маскировке, передвигаясь по одному, по два человека, собрались в условленном месте.
"Потом километр в течение 12 часов ползли, чтобы приблизиться к противнику, плыли в холодной речке, переплывали брод в ноябре и мокрые дальше опять ползли. А в это время шесть отчаянных парней на трех багги, дождавшись условного сигнала, начали лобовую атаку", - рассказал он.
Когда противник перенес свое внимание на атакующих и открыл по ним огонь, вторая группа атаковала его со стороны, откуда их не ожидали. В результате опорный пункт был взят, один боевик сдался в плен, остальные были уничтожены.
"Все, кто не сдавался, пытался сопротивляться, были ликвидированы. Один человек захотел сдаться, но когда мы его начали выводить, на это последовал обстрел ВСУ по своим. Сначала они били артой, потом 120-й начал работать (миномет – ред.) и птички прилетели", - рассказал командир взвода с позывным "Бах".
Он показал оружие, которое удалось затрофеить: автомат со следами горения и повреждений от взрыва FPV-дронов. Эти повреждения он получил в результате обстрела ВСУ своих же позиций.
Командир взвода отметил героизм своих товарищей и напомнил девиз морской пехоты: "Там, где мы – там победа".
Ранее семь севастопольских бойцов 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты удостоены звания Герой России.
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Новости КрымаСевастопольКрымСитуация в Курской области после нападения ВСУКурская областьНовости СВОГерои СВОМорская пехота ЧФЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)
 
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