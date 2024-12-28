https://crimea.ria.ru/20241228/razgovor-putina-s-alievym-i-regionalnaya-chs-v-krymu-glavnoe-za-den-1143001853.html

Разговор Путина с Алиевым и региональная ЧС в Крыму: главное за день

Разговор Путина с Алиевым и региональная ЧС в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 28.12.2024

Разговор Путина с Алиевым и региональная ЧС в Крыму: главное за день

Президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев обсудили по телефону трагедию с крушением самолета AZAL в Актау. В Крыму введен режим ЧС... РИА Новости Крым, 28.12.2024

2024-12-28T22:33

2024-12-28T22:33

2024-12-28T22:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев обсудили по телефону трагедию с крушением самолета AZAL в Актау. В Крыму введен режим ЧС регионального характера из-за разлива мазута. Редактор телеканала "Известия" Максим Елисеев погиб в зоне СВО. "Газпром" прекратит поставки газа в Молдавию с 1 января. В Тверской области расследуется убийство четырех детей. ФСБ предотвратила теракты против высокопоставленного офицера Минобороны и военного блогера. Служба внешней разведки РФ сообщила о готовящихся терактах против российских военных баз в Сирии.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Разговор Путина и Алиева о катастрофе в АктауСостоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, лидеры двух стран обсудили катастрофу с пассажирским самолетом AZAL в Актау.Как сообщили в пресс-службе Кремля, Владимир Путин принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России.Кроме того, в разговоре была затронута информация, что азербайджанское пассажирское воздушное судно следовало четко по расписанию и неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозный, тогда как в это время столицу Чечни, а также Моздок и Владикавказ атаковали украинские беспилотники, и российские средства ПВО отражали эти нападения.По предложению азербайджанской стороны для всестороннего расследования причин аварии была сформирована группа международных экспертов, которая уже приступила к работе.ЧС регионального характера в Крыму из-за разлива мазутаГлава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о введении в Керчи и Ленинском районе режима техногенной чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с загрязнением нефтепродуктами водоохранной зоны Черного моря.Режим функционирования "чрезвычайная ситуация" для органов власти вводится с 27 декабря 2024 года. Руководить ликвидацией техногенной ЧС будет председатель правительства республики Юрий Гоцанюк.Также в субботу состоялось заседание Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в ходе которого глава МЧС РФ Александр Куренков поручил ускорить ликвидацию последствий разлива мазута в Черном море.Он также отметил, что угроза утечки мазута в Черное море сохраняется поэтому работа должна быть продолжена и в праздничные дни.Гибель редактора телеканала "Известия" Максима ЕлисееваРедактор телеканала "Известия" Максим Елисеев погиб в зоне специальной военной операции.По данным мультимедийного информационного центра "Известия", трагедия произошла 26 декабря.Уточняется, что Елисеев оставил профессиональную деятельность и ушел добровольцем на фронт сенью 2022 года.Молдавия останется без российского газа"Газпром" с 1 января 2025 года полностью прекратит поставки газа в Молдавию, заявили в российской компанииОтмечается, что решение принято в связи с отказом молдавской стороны урегулировать задолженность за поставки газа.Ограничение будет действовать до тех пор, пока ПАО "Газпром" письменно не уведомит "Молдовагаз" об ином."Газпром" оставляет за собой все свои права, включая право на одностороннее расторжение контракта и право требовать с АО "Молдовагаз" возмещения всех убытков и уплаты штрафов за неисполнение обязательств по контракту.Убийство четверых детей в Тверской областиВ садовом товариществе "Межурка" под Тверью обнаружены тела четырех малолетних детей с признаками насильственной смерти.Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства.Сообщается, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Ход следственных действий контролирует руководство следственного управления, которое также находится на месте.Предотвращенные терактыФСБ предотвратила теракты, которые планировали украинские спецслужбы против высокопоставленного офицера Минобороны РФ и военного блогера, освещающего ход спецоперации.Задержан гражданин России, который держал связь с сотрудником главного управления разведки минобороны Украины. Злоумышленник планировал осуществить теракт с помощью самодельного взрывного устройства мощностью около полутора килограмм в тротиловом эквиваленте и с поражающими элементами, закамуфлированного под переносную музыкальную колонку.США и Британия готовят теракты против баз РФ в СирииСпецслужбы США и Великобритании готовят террористические атаки на военные базы России в Сирии, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.По информации ведомства, МИ-6 и ЦРУ поставили перед базирующимися в Сирии подконтрольными полевыми командирами ИГИЛ* задачу осуществить серию нападений на военные базы РФ.Для выполнения этой грязной работы террористы получили ударные беспилотники. Планы организации терактов, по данным разведки, разрабатывают британские спецслужбы.Запрещенная в РФ террористическая организация*Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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