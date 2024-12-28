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Уберечь печень и желудок: как есть и что пить в новогодние каникулы
Уберечь печень и желудок: как есть и что пить в новогодние каникулы - РИА Новости Крым, 28.12.2024
Уберечь печень и желудок: как есть и что пить в новогодние каникулы
Неправильное поведение во время новогодних застолий часто приводит к проблемам со здоровьем. Именно первого января у медиков – рекордное количество вызовов. А... РИА Новости Крым, 28.12.2024
2024-12-28T21:44
2024-12-28T21:44
2024-12-28T21:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Неправильное поведение во время новогодних застолий часто приводит к проблемам со здоровьем. Именно первого января у медиков – рекордное количество вызовов. А впереди еще несколько праздничных дней, походов в гости, Рождество...О том, как правильно подготовить организм к пищевой нагрузке и рассчитать собственную меру алкоголя, РИА Новости Крым рассказал врач отделения профилактики здорового образа жизни феодосийского медицинского центра Станислав Левенцов.Не экономьте место в животе"Ежегодно у нас возникает большое количество проблем после новогодних праздников. Масса вызовов, и примерно все сводится к заболеванием желудочно-кишечного тракта: переедание, да еще всю ночь – отсюда гастрит, панкреатит и другие "-иты", – говорит доктор и настаивает на необходимости приступать к застолью на сытый желудок.При этом он не рекомендует прибегать к ферментным препаратам: "Все эти "фесталы" и "мезимы" могут отрицательно сказаться, поскольку вызовут аппетит, что неизбежно приведет к перееданию. Ферменты допустимы, только если вы собираетесь есть очень жирную пищу".Без оливьеПри этом доктор настаивает, что как раз жирную пищу следует исключить из меню новогоднего ужина (а лучше и из повседневного меню)."Конечно, это не совсем то, что нужно, но от него мы уже никуда не денемся – это традиция. И без майонеза он – не оливье. Впрочем, попробуйте сделать сметанную заправку, а колбасу замените нежирным мясом – так еще вкуснее", – уверяет Левенцов и указывает размер порции этого калорийного салата, которая не повредит вашему здоровью и фигуре: не более 150 граммов.От хлеба, по мнению специалиста, отказываться не стоит, но лучше выбрать его цельнозерновые или отрубные сорта. А вот мандаринами лучше не увлекаться, чтобы не спровоцировать аллергическую реакцию. Достаточно съесть пару штук.Закусываем правильно"Если это шампанское – не больше фужера и чтобы вышел газ, который раздражает желудок, провоцирует заброс соляной кислоты и вызывает изжогу. Брожение и вздутие также вызывают игристые вина. Всему этому лучше предпочесть бокал сухого вина. А закусывать вино лучше икрой, морепродуктами, белым мясом, сырами и фруктами", – рассказывает доктор.Любителям более крепких напитков Левенцов советует не отходить от традиций: водку лучше заедать солеными огурцами, квашеной капустой, селедкой или икрой, а вот коньяк можно и вовсе не закусывать:Миссия – рассчитать меру"Конечно, каждый выбирает алкоголь, который предпочитает. И который заслуживает. Но в нашей стране чаще всего предпочитают водку. Тут нужно знать свою меру, которая, как известно, для всех разная", – улыбается доктор. И учит правильно рассчитать собственную меру алкоголя:При этом пить следует мелкими дозами, а если все же предполагаются большие, то перед приемом алкоголя или прямо во время застолья врач рекомендует принять пачку активированного угля и употреблять большое количество воды без газа."И еще одно правило – не сидеть часами за столом! Танцуйте, совершайте прогулки к морю или походы к главной городской елке", – подытожил специалист.
https://crimea.ria.ru/20241222/kak-ne-otravitsya-edoy-s-novogodnego-stola--sovety-rospotrebnadzora-1142770934.html
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Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_35ffbe86e8b5f7e3ca35b0fa03e6d942.jpg.webp
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_35ffbe86e8b5f7e3ca35b0fa03e6d942.jpg.webp
совет эксперта, крым, общество, здоровье, красота и здоровье, алкоголь, еда, новый год 2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Неправильное поведение во время новогодних застолий часто приводит к проблемам со здоровьем. Именно первого января у медиков – рекордное количество вызовов. А впереди еще несколько праздничных дней, походов в гости, Рождество...
О том, как правильно подготовить организм к пищевой нагрузке и рассчитать собственную меру алкоголя, РИА Новости Крым
рассказал врач отделения профилактики здорового образа жизни феодосийского медицинского центра Станислав Левенцов.
Не экономьте место в животе
"Ежегодно у нас возникает большое количество проблем после новогодних праздников. Масса вызовов, и примерно все сводится к заболеванием желудочно-кишечного тракта: переедание, да еще всю ночь – отсюда гастрит, панкреатит и другие "-иты", – говорит доктор и настаивает на необходимости приступать к застолью на сытый желудок.
"У нас часто любят весь день 31 декабря "экономить место в животе". Этого делать ни в коем случае не следует. Привычно позавтракайте, пообедайте, а за полчаса до застолья перекусите чем-то сладким с горячим чаем – для снижения аппетита", – советует доктор.
При этом он не рекомендует прибегать к ферментным препаратам: "Все эти "фесталы" и "мезимы" могут отрицательно сказаться, поскольку вызовут аппетит, что неизбежно приведет к перееданию. Ферменты допустимы, только если вы собираетесь есть очень жирную пищу".
Без оливье
При этом доктор настаивает, что как раз жирную пищу следует исключить из меню новогоднего ужина (а лучше и из повседневного меню).
"Жирная свинина и баранина испортят вечер. Можно и нужно выбрать мясо кролика или индейки. Также откажитесь от майонезных салатов в пользу овощных, заправленных оливковым маслом", – говорит врач, но разрешает оставить на столе неизменный атрибут Нового года – салат оливье.
"Конечно, это не совсем то, что нужно, но от него мы уже никуда не денемся – это традиция. И без майонеза он – не оливье. Впрочем, попробуйте сделать сметанную заправку, а колбасу замените нежирным мясом – так еще вкуснее", – уверяет Левенцов и указывает размер порции этого калорийного салата, которая не повредит вашему здоровью и фигуре: не более 150 граммов.
От хлеба, по мнению специалиста, отказываться не стоит, но лучше выбрать его цельнозерновые или отрубные сорта. А вот мандаринами
лучше не увлекаться, чтобы не спровоцировать аллергическую реакцию. Достаточно съесть пару штук.
Закусываем правильно
"Если это шампанское
– не больше фужера и чтобы вышел газ, который раздражает желудок, провоцирует заброс соляной кислоты и вызывает изжогу. Брожение и вздутие также вызывают игристые вина. Всему этому лучше предпочесть бокал сухого вина. А закусывать вино лучше икрой, морепродуктами, белым мясом, сырами и фруктами", – рассказывает доктор.
Любителям более крепких напитков Левенцов советует не отходить от традиций: водку лучше заедать солеными огурцами, квашеной капустой, селедкой или икрой, а вот коньяк можно и вовсе не закусывать:
"Именно так и поступают истинные ценители этого благородного напитка. Но, правда, они и не пьют много. Если вы собираетесь выпить больше ста граммов, то выбирайте в качестве закуски сыр, морепродукты и горький шоколад", – перечислил специалист.
Миссия – рассчитать меру
"Конечно, каждый выбирает алкоголь, который предпочитает. И который заслуживает. Но в нашей стране чаще всего предпочитают водку. Тут нужно знать свою меру, которая, как известно, для всех разная", – улыбается доктор. И учит правильно рассчитать собственную меру алкоголя:
"Один грамм спирта на один килограмм веса – это нормально. Если речь идет о водке, то для человека весом 80 кг нормой будет не более 260 мл водки. Это будет то, что надо – при хорошей закуске", подчеркивает врач.
При этом пить следует мелкими дозами, а если все же предполагаются большие, то перед приемом алкоголя или прямо во время застолья врач рекомендует принять пачку активированного угля и употреблять большое количество воды без газа.
"И еще одно правило – не сидеть часами за столом! Танцуйте, совершайте прогулки к морю или походы к главной городской елке", – подытожил специалист.