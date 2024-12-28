https://crimea.ria.ru/20241228/v-krymu-v-2025-godu-zarabotayut-dva-ekotekhnoparka-1142999590.html

В Крыму в 2025 году заработают два экотехнопарка

В Крыму в 2025 году заработают два экотехнопарка - РИА Новости Крым, 28.12.2024

В Крыму в 2025 году заработают два экотехнопарка

В Крыму в 2025 году введут в эксплуатацию два экотехнопарка, еще один начнет работу в 2026. Об этом радиостанции "Спутник в Крыму" сообщил председатель Совета... РИА Новости Крым, 28.12.2024

2024-12-28T18:33

2024-12-28T18:33

2024-12-28T18:33

радио "спутник в крыму"

юрий гоцанюк

крым

новости крыма

строительство экотехнопарков в крыму

экология

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В Крыму в 2025 году введут в эксплуатацию два экотехнопарка, еще один начнет работу в 2026. Об этом радиостанции "Спутник в Крыму" сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.По завершении строительства весь мусор будет перерабатываться, небольшую его часть будут захоранивать. При этом сейчас в Крыму продолжают работать пять полигонов твердых бытовых отходов, но с нового года их число уменьшится.Экотехнопарки в Крыму возводят по федеральному проекту "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" нацпроекта "Экология". Общая мощность экотехнопарков составит 860 тысяч тонн в год. Мощность белогорского составит 500 тысяч тонн в год, что позволит принимать твердые коммунальные отходы из Симферополя, Симферопольского и Белогорского районов и еще шести муниципалитетов. Остатки сортировки будут размещаться на существующем полигоне.Полное интервью председателя Совмина Крыма Юрия Гоцанюка слушайте 29 декабря в 12.00 на радио "Спутник в Крыму".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько потратят на строительство дорог к экотехнопаркам в КрымуВ Крыму назвали главную "мусорную" проблемуЕще пять мусорных полигонов в Крыму готовят к рекультивации

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий гоцанюк, крым, новости крыма, строительство экотехнопарков в крыму, экология