Рейтинг@Mail.ru
В Крыму в 2025 году заработают два экотехнопарка - РИА Новости Крым, 28.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20241228/v-krymu-v-2025-godu-zarabotayut-dva-ekotekhnoparka-1142999590.html
В Крыму в 2025 году заработают два экотехнопарка
В Крыму в 2025 году заработают два экотехнопарка - РИА Новости Крым, 28.12.2024
В Крыму в 2025 году заработают два экотехнопарка
В Крыму в 2025 году введут в эксплуатацию два экотехнопарка, еще один начнет работу в 2026. Об этом радиостанции "Спутник в Крыму" сообщил председатель Совета... РИА Новости Крым, 28.12.2024
2024-12-28T18:33
2024-12-28T18:33
радио "спутник в крыму"
юрий гоцанюк
крым
новости крыма
строительство экотехнопарков в крыму
экология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/15/1137468930_0:96:1280:816_1920x0_80_0_0_94cf431ef10d4a358bd031a2be9228ff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В Крыму в 2025 году введут в эксплуатацию два экотехнопарка, еще один начнет работу в 2026. Об этом радиостанции "Спутник в Крыму" сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.По завершении строительства весь мусор будет перерабатываться, небольшую его часть будут захоранивать. При этом сейчас в Крыму продолжают работать пять полигонов твердых бытовых отходов, но с нового года их число уменьшится.Экотехнопарки в Крыму возводят по федеральному проекту "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" нацпроекта "Экология". Общая мощность экотехнопарков составит 860 тысяч тонн в год. Мощность белогорского составит 500 тысяч тонн в год, что позволит принимать твердые коммунальные отходы из Симферополя, Симферопольского и Белогорского районов и еще шести муниципалитетов. Остатки сортировки будут размещаться на существующем полигоне.Полное интервью председателя Совмина Крыма Юрия Гоцанюка слушайте 29 декабря в 12.00 на радио "Спутник в Крыму".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько потратят на строительство дорог к экотехнопаркам в КрымуВ Крыму назвали главную "мусорную" проблемуЕще пять мусорных полигонов в Крыму готовят к рекультивации
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/15/1137468930_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_20278abcfd9b36814069c54beeb39ee0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юрий гоцанюк, крым, новости крыма, строительство экотехнопарков в крыму, экология
В Крыму в 2025 году заработают два экотехнопарка

Два экотехнопарка откроют в Крыму в 2025 году и один в 2026 - Гоцанюк

18:33 28.12.2024
 
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаЭкотехнопарк в Саках
Экотехнопарк в Саках
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В Крыму в 2025 году введут в эксплуатацию два экотехнопарка, еще один начнет работу в 2026. Об этом радиостанции "Спутник в Крыму" сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
"На сегодня процент готовности по экотехнопарку а Сакском районе - более 80%, в Белогорском - более 60%. В следующем году два эти полигона сдадим в эксплуатацию. В Ленинском районе в этом году приступили к строительно-монтажным работам: процент готовности небольшой, но в 2026 году объект будет также сдан", - сказал Гоцанюк.
По завершении строительства весь мусор будет перерабатываться, небольшую его часть будут захоранивать. При этом сейчас в Крыму продолжают работать пять полигонов твердых бытовых отходов, но с нового года их число уменьшится.
"С 1 января будут работать четыре полигона - мы закроем Джанкойский, и весь мусор, который вывозился из Армянска, Красноперекопска и Джанкойского района, будет вывозиться на Тургеневский полигон", - рассказал глава Совмина.
Экотехнопарки в Крыму возводят по федеральному проекту "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" нацпроекта "Экология". Общая мощность экотехнопарков составит 860 тысяч тонн в год. Мощность белогорского составит 500 тысяч тонн в год, что позволит принимать твердые коммунальные отходы из Симферополя, Симферопольского и Белогорского районов и еще шести муниципалитетов. Остатки сортировки будут размещаться на существующем полигоне.
Полное интервью председателя Совмина Крыма Юрия Гоцанюка слушайте 29 декабря в 12.00 на радио "Спутник в Крыму".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сколько потратят на строительство дорог к экотехнопаркам в Крыму
В Крыму назвали главную "мусорную" проблему
Еще пять мусорных полигонов в Крыму готовят к рекультивации
 
Радио "Спутник в Крыму"Юрий ГоцанюкКрымНовости КрымаСтроительство экотехнопарков в КрымуЭкология
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:33Разговор Путина с Алиевым и региональная ЧС в Крыму: главное за день
21:44Уберечь печень и желудок: как есть и что пить в новогодние каникулы
21:23В Крыму участники СВО получили почти 5000 земельных участков
21:03Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму
20:38Сколько детей с исторических территорий лечатся в Крыму
20:15Благоустройство Симферополя: что сделано за год
19:47Власти Крыма допускают строительство новых обходов Симферополя
19:31"Горбатый" мост в Симферополе могут отремонтировать раньше срока
19:08Очередь на Крымский мост сильно выросла
18:44Путин и Токаев обменялись соболезнованиями из-за авиакатастрофы в Актау
18:33В Крыму в 2025 году заработают два экотехнопарка
18:17Как в Крыму ликвидируют последствия разлива мазута
17:59Крымчанки стали лучшими в России мастерами народных промыслов
17:41Над Крымом отработала ПВО второй раз за день
17:31"Газпром" прекратит поставки газа в Молдавию с 1 января
17:09Подготовка к 100-летию Артека: в Крыму обсудили программу празднования
17:07Крымские десантники захватили опорный пункт ВСУ в Курской области
16:55Детский хоспис в Крыму – что сделано за год работы с паллиативными детьми
16:41В Самаре в доме взорвался газ в котельной – есть пострадавшие
16:30Путин извинился перед Алиевым за крушение самолета
Лента новостейМолния