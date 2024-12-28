В Крыму в 2025 году заработают два экотехнопарка
Два экотехнопарка откроют в Крыму в 2025 году и один в 2026 - Гоцанюк
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаЭкотехнопарк в Саках
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В Крыму в 2025 году введут в эксплуатацию два экотехнопарка, еще один начнет работу в 2026. Об этом радиостанции "Спутник в Крыму" сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
"На сегодня процент готовности по экотехнопарку а Сакском районе - более 80%, в Белогорском - более 60%. В следующем году два эти полигона сдадим в эксплуатацию. В Ленинском районе в этом году приступили к строительно-монтажным работам: процент готовности небольшой, но в 2026 году объект будет также сдан", - сказал Гоцанюк.
По завершении строительства весь мусор будет перерабатываться, небольшую его часть будут захоранивать. При этом сейчас в Крыму продолжают работать пять полигонов твердых бытовых отходов, но с нового года их число уменьшится.
"С 1 января будут работать четыре полигона - мы закроем Джанкойский, и весь мусор, который вывозился из Армянска, Красноперекопска и Джанкойского района, будет вывозиться на Тургеневский полигон", - рассказал глава Совмина.
Экотехнопарки в Крыму возводят по федеральному проекту "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" нацпроекта "Экология". Общая мощность экотехнопарков составит 860 тысяч тонн в год. Мощность белогорского составит 500 тысяч тонн в год, что позволит принимать твердые коммунальные отходы из Симферополя, Симферопольского и Белогорского районов и еще шести муниципалитетов. Остатки сортировки будут размещаться на существующем полигоне.
Полное интервью председателя Совмина Крыма Юрия Гоцанюка слушайте 29 декабря в 12.00 на радио "Спутник в Крыму".
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