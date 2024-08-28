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В Крыму строят экотехнопарки: в каких районах полуострова появятся - РИА Новости Крым, 28.08.2024
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Нацпроекты в Крыму
https://crimea.ria.ru/20240828/v-krymu-stroyat-ekotekhnoparki-v-kakikh-rayonakh-poluostrova-poyavyatsya-1139943835.html
В Крыму строят экотехнопарки: в каких районах полуострова появятся
В Крыму строят экотехнопарки: в каких районах полуострова появятся - РИА Новости Крым, 28.08.2024
В Крыму строят экотехнопарки: в каких районах полуострова появятся
В Крыму продолжается строительство экотехнопарков – они позволят достичь 100% обработки и сортировки отходов, а также утилизировать твердые коммунальные отходы... РИА Новости Крым, 28.08.2024
2024-08-28T16:10
2024-08-28T16:10
нацпроекты в крыму
сакский район
белогорский район
ленинский район
юрий гоцанюк
новости крыма
экология
национальный проект "экология"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Крыму продолжается строительство экотехнопарков – они позволят достичь 100% обработки и сортировки отходов, а также утилизировать твердые коммунальные отходы до 62% в 2025 году, что в два раза сократит объем отходов, направляемых на полигоны для захоронения. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.Объекты возводят в Сакском, Белогорском и Ленинском районах. Общая мощность экотехнопарков составит 860 тысяч тонн в год. Ход строительно-монтажных работ регулярно контролируется.По данным Гоцанюка, на объекте в Белогорском районе почти завершены работы по бетонированию колонн мусоросортировочного комплекса и основания под установку оборудования, завершаются работы по монтажу металлических конструкций и фасада зданий, начаты работы по установке промышленного оборудования. Также ведутся работы по разработке пожарного резервуара и прокладке инженерных сетей.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что в Белогорском районе современный объект размещения твердых коммунальных отходов построят более чем за миллиард рублей.Утилизация и переработка ТКО очень важны для Крыма как курортного региона, подчеркнул глава республики. Новый объект будет способствовать достижению показателей, установленных национальным проектом "Экология".Читайте также на РИА Новости Крым:Строительство экотехнопарка в Белогорском районе Крыма ускорятЭкотехнопарки и КОСы: как обеспечена экологическая безопасность в КрымуЕще пять мусорных полигонов в Крыму готовят к рекультивации
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сакский район, белогорский район, ленинский район, юрий гоцанюк, новости крыма, экология, национальный проект "экология", крым
В Крыму строят экотехнопарки: в каких районах полуострова появятся

В Крыму в 2025 году появится три экотехнопарка – Гоцанюк

16:10 28.08.2024
 
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаВ Крыму продолжается строительство экотехнопарков
В Крыму продолжается строительство экотехнопарков
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Крыму продолжается строительство экотехнопарков – они позволят достичь 100% обработки и сортировки отходов, а также утилизировать твердые коммунальные отходы до 62% в 2025 году, что в два раза сократит объем отходов, направляемых на полигоны для захоронения. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.
Объекты возводят в Сакском, Белогорском и Ленинском районах. Общая мощность экотехнопарков составит 860 тысяч тонн в год. Ход строительно-монтажных работ регулярно контролируется.

"В Сакском районе выполнены работы по возведению административно-бытового здания, контрольно-пропускного пункта с весовой, установлена котельная, выполнено устройство фундаментов предварительной и глубокой очистки фильтрата", – написал он в своем Telegram-канале.

По данным Гоцанюка, на объекте в Белогорском районе почти завершены работы по бетонированию колонн мусоросортировочного комплекса и основания под установку оборудования, завершаются работы по монтажу металлических конструкций и фасада зданий, начаты работы по установке промышленного оборудования. Также ведутся работы по разработке пожарного резервуара и прокладке инженерных сетей.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что в Белогорском районе современный объект размещения твердых коммунальных отходов построят более чем за миллиард рублей.
Утилизация и переработка ТКО очень важны для Крыма как курортного региона, подчеркнул глава республики. Новый объект будет способствовать достижению показателей, установленных национальным проектом "Экология".
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Строительство экотехнопарка в Белогорском районе Крыма ускорят
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Нацпроекты в КрымуСакский районБелогорский районЛенинский районЮрий ГоцанюкНовости КрымаЭкологияНациональный проект "Экология"Крым
 
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