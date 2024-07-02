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Строительство экотехнопарка в Белогорском районе Крыма ускорят

Строительство экотехнопарка в Белогорском районе Крыма ускорят - РИА Новости Крым, 02.07.2024

Строительство экотехнопарка в Белогорском районе Крыма ускорят

Темпы строительства экотехнопарка в Белогорском района поручено ускорить. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 02.07.2024

2024-07-02T17:30

2024-07-02T17:30

2024-07-02T17:33

юрий гоцанюк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Темпы строительства экотехнопарка в Белогорском района поручено ускорить. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.Юрий Гоцанюк напомнил, что эконтехнопарк мощностью 500 тыс. тонн/год строится в рамках нацпроекта "Экология". На данный момент забетонированы колонны мусоросортировочного комплекса, осуществлен монтаж металлоконструкций. Также готовятся плиты под оборудование.Кроме того, по нацпроекту "Экология" в Крыму будут построены еще два экотехнопарка – в Сакском и Ленинском районах.В апреле прокуратура республики сообщила что строительство экотехнопарков в Белогорском и Сакском районах Крыма велось с нарушениями. Это выяснилось в ходе инспекции природоохранной прокуратуры на объекты.В мае Юрий Гоцанюк заявил, что экотехнопарк в Саках ежегодной мощностью 200 тысяч тонн должен быть сдан в эксплуатацию в текущем году, для этого подрядчику поручено ускорить темпы строительства.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще пять мусорных полигонов в Крыму готовят к рекультивацииПод Симферополем убирают стихийную свалку на берегу водохранилищаКуда вывозят отходы из Крыма и что нужно для их переработки в регионе

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