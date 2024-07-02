Строительство экотехнопарка в Белогорском районе Крыма ускорят
Строительство экотехнопарка в Белогорском районе Крыма ускорят
17:30 02.07.2024 (обновлено: 17:33 02.07.2024)
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаСтроительство экотехнопарка в Белогорском районе ускорят
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Темпы строительства экотехнопарка в Белогорском района поручено ускорить. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.
"Дал поручение увеличить количество людей и техники, чтобы снизить риски и уложиться в поставленные сроки и завершить строительство в текущем году", - написал он в своем официальном Telegram-канале.
Юрий Гоцанюк напомнил, что эконтехнопарк мощностью 500 тыс. тонн/год строится в рамках нацпроекта "Экология". На данный момент забетонированы колонны мусоросортировочного комплекса, осуществлен монтаж металлоконструкций. Также готовятся плиты под оборудование.
Кроме того, по нацпроекту "Экология" в Крыму будут построены еще два экотехнопарка – в Сакском и Ленинском районах.
"Работа экотехнопарков позволит достичь 100% обработки и сортировки отходов и утилизировать ТКО почти до 62% в 2025 году, что в два раза сократит объем отходов, направляемых на полигоны", - уточнил Юрий Гоцанюк.
В апреле прокуратура республики сообщила что строительство экотехнопарков в Белогорском и Сакском районах Крыма велось с нарушениями. Это выяснилось в ходе инспекции природоохранной прокуратуры на объекты.
В мае Юрий Гоцанюк заявил, что экотехнопарк в Саках ежегодной мощностью 200 тысяч тонн должен быть сдан в эксплуатацию в текущем году, для этого подрядчику поручено ускорить темпы строительства.
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