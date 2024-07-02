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Строительство экотехнопарка в Белогорском районе Крыма ускорят - РИА Новости Крым, 02.07.2024
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Строительство экотехнопарка в Белогорском районе Крыма ускорят
Строительство экотехнопарка в Белогорском районе Крыма ускорят - РИА Новости Крым, 02.07.2024
Строительство экотехнопарка в Белогорском районе Крыма ускорят
Темпы строительства экотехнопарка в Белогорском района поручено ускорить. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 02.07.2024
2024-07-02T17:30
2024-07-02T17:33
юрий гоцанюк
крым
белогорск
белогорский район
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строительство экотехнопарков в крыму
новости крыма
экология
национальный проект "экология"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Темпы строительства экотехнопарка в Белогорском района поручено ускорить. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.Юрий Гоцанюк напомнил, что эконтехнопарк мощностью 500 тыс. тонн/год строится в рамках нацпроекта "Экология". На данный момент забетонированы колонны мусоросортировочного комплекса, осуществлен монтаж металлоконструкций. Также готовятся плиты под оборудование.Кроме того, по нацпроекту "Экология" в Крыму будут построены еще два экотехнопарка – в Сакском и Ленинском районах.В апреле прокуратура республики сообщила что строительство экотехнопарков в Белогорском и Сакском районах Крыма велось с нарушениями. Это выяснилось в ходе инспекции природоохранной прокуратуры на объекты.В мае Юрий Гоцанюк заявил, что экотехнопарк в Саках ежегодной мощностью 200 тысяч тонн должен быть сдан в эксплуатацию в текущем году, для этого подрядчику поручено ускорить темпы строительства.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще пять мусорных полигонов в Крыму готовят к рекультивацииПод Симферополем убирают стихийную свалку на берегу водохранилищаКуда вывозят отходы из Крыма и что нужно для их переработки в регионе
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юрий гоцанюк, крым, белогорск, белогорский район, строительство федеральной трассы "таврида" в крыму, строительство экотехнопарков в крыму, новости крыма, экология, национальный проект "экология"
Строительство экотехнопарка в Белогорском районе Крыма ускорят

Строительство экотехнопарка в Белогорском районе Крыма ускорят

17:30 02.07.2024 (обновлено: 17:33 02.07.2024)
 
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаСтроительство экотехнопарка в Белогорском районе ускорят
Строительство экотехнопарка в Белогорском районе ускорят
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Темпы строительства экотехнопарка в Белогорском района поручено ускорить. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.
"Дал поручение увеличить количество людей и техники, чтобы снизить риски и уложиться в поставленные сроки и завершить строительство в текущем году", - написал он в своем официальном Telegram-канале.
Юрий Гоцанюк напомнил, что эконтехнопарк мощностью 500 тыс. тонн/год строится в рамках нацпроекта "Экология". На данный момент забетонированы колонны мусоросортировочного комплекса, осуществлен монтаж металлоконструкций. Также готовятся плиты под оборудование.
Кроме того, по нацпроекту "Экология" в Крыму будут построены еще два экотехнопарка – в Сакском и Ленинском районах.
"Работа экотехнопарков позволит достичь 100% обработки и сортировки отходов и утилизировать ТКО почти до 62% в 2025 году, что в два раза сократит объем отходов, направляемых на полигоны", - уточнил Юрий Гоцанюк.
В апреле прокуратура республики сообщила что строительство экотехнопарков в Белогорском и Сакском районах Крыма велось с нарушениями. Это выяснилось в ходе инспекции природоохранной прокуратуры на объекты.
В мае Юрий Гоцанюк заявил, что экотехнопарк в Саках ежегодной мощностью 200 тысяч тонн должен быть сдан в эксплуатацию в текущем году, для этого подрядчику поручено ускорить темпы строительства.
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