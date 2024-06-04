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Под Симферополем убирают стихийную свалку на берегу водохранилища - РИА Новости Крым, 04.06.2024
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Под Симферополем убирают стихийную свалку на берегу водохранилища
Под Симферополем убирают стихийную свалку на берегу водохранилища - РИА Новости Крым, 04.06.2024
Под Симферополем убирают стихийную свалку на берегу водохранилища
На берегу Партизанского водохранилища в Симферопольском районе Крыма во вторник прошла экологическая акция. Волонтеры и местные жители убрали стихийную свалку,... РИА Новости Крым, 04.06.2024
2024-06-04T15:34
2024-06-04T15:27
крым
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мусор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. На берегу Партизанского водохранилища в Симферопольском районе Крыма во вторник прошла экологическая акция. Волонтеры и местные жители убрали стихийную свалку, которая была здесь годами. Об этом журналистам сообщил замминистра экологии и природных ресурсов Крыма Александр Березнев.Участники акции расчистили порядка 10 тысяч квадратных метров леса вокруг водоема. С крутых склонов убрали порядка 20 кубометров мусора.По словам местных, в лесополосе нет оборудованных урн, поэтому многие отдыхающие не забирают с собой мусор, а сбрасывают его со склона. Также рядом проходит живописная тропа, которой часто пользуются туристы.Все это угрожает не только экологии, но и может привести к пожару. Подобные прецеденты здесь уже были, рассказал глава Симферопольского лесо-охотничьего хозяйства Александр Климов. "Данная акция должна показать местным жителям последствия халатного отношения к природе и предотвратить образование большой свалки на этом месте", - сказал он.Убрать территорию пришли и студенты из нескольких симферопольских колледжей."Ребята сами говорят: "Что делать дома?", а так часика два активно поработаем, получим впечатления", - говорит специалист по работе с молодежью "Дома молодежи" Кирилл Кадников.Акция приурочена к Международному дню охраны природы. который отмечается 5 июня. Уборка была инициирована всероссийской организацией "Волонтерство экосистемы", которая создана по поручению президента РФ.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов объявил выговор главе Перовского сельского поселения из-за обилия мусора на улицах. Кроме того, глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк получил предупреждение за слабый контроль организации уборки и саночистки в Перово.На территории Крыма действует штормовое предупреждение в связи с чрезвычайной пожарной опасностью. А с 17 апреля на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим. Читайте также на РИА Новости Крым:На 7 градусов выше нормы: Крым ждут аномально жаркие четыре дняВ Крыму объявлено новое штормовое предупреждениеШесть нимф: в Ялте появилась первая бригада лесных инспекторов-женщин
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4.7
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Под Симферополем убирают стихийную свалку на берегу водохранилища

На берегу Партизанского водохранилища под Симферополем убрали многолетнюю стихийную свалку

15:34 04.06.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. На берегу Партизанского водохранилища в Симферопольском районе Крыма во вторник прошла экологическая акция. Волонтеры и местные жители убрали стихийную свалку, которая была здесь годами. Об этом журналистам сообщил замминистра экологии и природных ресурсов Крыма Александр Березнев.
Участники акции расчистили порядка 10 тысяч квадратных метров леса вокруг водоема. С крутых склонов убрали порядка 20 кубометров мусора.
"Акция называется "Патруль зеленых дел". Мы на территории Партизанского лесничества, это стихийная свалка, которая образовалась здесь за многие годы", - сказал Березнев.
По словам местных, в лесополосе нет оборудованных урн, поэтому многие отдыхающие не забирают с собой мусор, а сбрасывают его со склона. Также рядом проходит живописная тропа, которой часто пользуются туристы.
© РИА Новости КрымНа берегу Партизанского водохранилища под Симферополем убрали многолетнюю стихийную свалку
На берегу Партизанского водохранилища под Симферополем убрали многолетнюю стихийную свалку - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости Крым
На берегу Партизанского водохранилища под Симферополем убрали многолетнюю стихийную свалку
Все это угрожает не только экологии, но и может привести к пожару. Подобные прецеденты здесь уже были, рассказал глава Симферопольского лесо-охотничьего хозяйства Александр Климов.
"Данная акция должна показать местным жителям последствия халатного отношения к природе и предотвратить образование большой свалки на этом месте", - сказал он.
Убрать территорию пришли и студенты из нескольких симферопольских колледжей.
"Ребята сами говорят: "Что делать дома?", а так часика два активно поработаем, получим впечатления", - говорит специалист по работе с молодежью "Дома молодежи" Кирилл Кадников.
Акция приурочена к Международному дню охраны природы. который отмечается 5 июня. Уборка была инициирована всероссийской организацией "Волонтерство экосистемы", которая создана по поручению президента РФ.
© РИА Новости КрымНа берегу Партизанского водохранилища под Симферополем убрали многолетнюю стихийную свалку
На берегу Партизанского водохранилища под Симферополем убрали многолетнюю стихийную свалку - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости Крым
На берегу Партизанского водохранилища под Симферополем убрали многолетнюю стихийную свалку
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов объявил выговор главе Перовского сельского поселения из-за обилия мусора на улицах. Кроме того, глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк получил предупреждение за слабый контроль организации уборки и саночистки в Перово.
На территории Крыма действует штормовое предупреждение в связи с чрезвычайной пожарной опасностью. А с 17 апреля на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим.
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