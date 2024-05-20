Рейтинг@Mail.ru
Главе поселения в Симферопольском районе грозит выговор за навалы мусора - РИА Новости Крым, 20.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240520/glave-poseleniya-v-simferopolskom-rayone-grozit-vygovor-za-navaly-musora-1137420972.html
Главе поселения в Симферопольском районе грозит выговор за навалы мусора
Главе поселения в Симферопольском районе грозит выговор за навалы мусора - РИА Новости Крым, 20.05.2024
Главе поселения в Симферопольском районе грозит выговор за навалы мусора
Глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал власти Перовского сельского поселения за мусор на улицах и призвал объявить выговор главе сельсовета. Об этом Аксенов... РИА Новости Крым, 20.05.2024
2024-05-20T14:29
2024-05-20T14:30
сергей аксенов
мусор
симферопольский район
городская среда
благоустройство
новости крыма
крым
денис кратюк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/14/1137420859_0:49:923:568_1920x0_80_0_0_a0390957539dc42f222820f566ecf043.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал власти Перовского сельского поселения за мусор на улицах и призвал объявить выговор главе сельсовета. Об этом Аксенов написал в своем ТГ-канале по результатам выезда на место.В этой связи Аксенов обратился к депутатам Симферопольского районного совета с рекомендацией инициировать вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности (объявление выговора) председателя Перовского сельского совета.Кроме того, глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк получил предупреждение за слабый контроль организации уборки и саночистки в Перово."Если ситуация не поменяется, ему также должен быть объявлен выговор", - подчеркнул глава республики.Процесс оптимизации уборки и вывоза ТКО, обрезки сухостоя, озеленения, других работ по благоустройству в городах и селах Крыма продолжается, сообщал ранее Аксенов. По словам главы региона, опыт симферопольской администрации будет внедряться и в других муниципалитетах. Все процессы по уборке следует унифицировать как в городах, так и в селах, подчеркивал глава республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Автовокзал в Ялте капитально отремонтируютАксенов объявил выговор мэру ФеодосииАксенов уволит начальника евпаторийского отделения "Крымавтодора"
симферопольский район
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/14/1137420859_51:0:872:616_1920x0_80_0_0_a0f05fbde40d8049f31f433a83cc31a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов, мусор, симферопольский район, городская среда, благоустройство, новости крыма, крым, денис кратюк
Главе поселения в Симферопольском районе грозит выговор за навалы мусора

Аксенов раскритиковал власти Перовского сельского поселения за мусор на улицах

14:29 20.05.2024 (обновлено: 14:30 20.05.2024)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваМусор на улицах села Перово в Симферопольском районе Крыма
Мусор на улицах села Перово в Симферопольском районе Крыма
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал власти Перовского сельского поселения за мусор на улицах и призвал объявить выговор главе сельсовета. Об этом Аксенов написал в своем ТГ-канале по результатам выезда на место.
"Ознакомился с тем, как организована уборка и вывоз мусора в селе Перово Симферопольского района. Подход местного руководства к данному процессу не выдерживает никакой критики: на улицах грязь и навалы бытовых отходов. Считаю, что глава поселения не исполняет свои обязанности по содержанию территории в надлежащем порядке", - говорится в сообщении.
В этой связи Аксенов обратился к депутатам Симферопольского районного совета с рекомендацией инициировать вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности (объявление выговора) председателя Перовского сельского совета.
Кроме того, глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк получил предупреждение за слабый контроль организации уборки и саночистки в Перово.
"Если ситуация не поменяется, ему также должен быть объявлен выговор", - подчеркнул глава республики.
Процесс оптимизации уборки и вывоза ТКО, обрезки сухостоя, озеленения, других работ по благоустройству в городах и селах Крыма продолжается, сообщал ранее Аксенов. По словам главы региона, опыт симферопольской администрации будет внедряться и в других муниципалитетах. Все процессы по уборке следует унифицировать как в городах, так и в селах, подчеркивал глава республики.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Автовокзал в Ялте капитально отремонтируют
Аксенов объявил выговор мэру Феодосии
Аксенов уволит начальника евпаторийского отделения "Крымавтодора"
 
Сергей АксеновМусорСимферопольский районГородская средаБлагоустройствоНовости КрымаКрымДенис Кратюк
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:12Какие отношения ждут Россию и Иран после гибели Раиси
15:03ВСУ ударили дальнобойной словацкой ракетой по Макеевке
14:45Украинский дрон сбросил взрывчатку на курское село - ранены люди
14:29Главе поселения в Симферопольском районе грозит выговор за навалы мусора
14:15Киев потерял более 1200 боевиков за сутки
13:50Шесть человек ранены в результате обстрела Васильевки - Балицкий
13:43В Севастополе из-за украинских атак ЕГЭ и ОГЭ сделали добровольными
13:33Фицо стало лучше
13:21Армия России разгромила командный состав двух бригад ВСУ
13:09Российские войска полностью освободили населенный пункт Белогоровка в ЛНР
12:57В Крыму мать выбросила новорожденного ребенка в выгребную яму
12:46Выгодно ли вкладывать деньги в золото - оценка эксперта
12:22ВСУ ударили французскими ракетами Scalp по Луганску – пятеро пострадавших
12:16В Иране прошло срочное заседание кабинета министров
12:09В Крыму иномарка вылетела с дороги и перевернулась – водитель в больнице
11:32Пятидневный траур объявлен в Иране
11:25На Крымском мосту очередь: сколько автомобилей ждут проезда
11:13В Новороссийске слышны звуки стрельбы
11:10Катастрофическое падение: уровень поддержки Зеленского ниже 20 процентов
10:37Путин назвал Раиси выдающимся политиком и настоящим другом России
Лента новостейМолния