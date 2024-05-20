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Главе поселения в Симферопольском районе грозит выговор за навалы мусора
Главе поселения в Симферопольском районе грозит выговор за навалы мусора - РИА Новости Крым, 20.05.2024
Главе поселения в Симферопольском районе грозит выговор за навалы мусора
Глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал власти Перовского сельского поселения за мусор на улицах и призвал объявить выговор главе сельсовета. Об этом Аксенов... РИА Новости Крым, 20.05.2024
2024-05-20T14:29
2024-05-20T14:29
2024-05-20T14:30
сергей аксенов
мусор
симферопольский район
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благоустройство
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал власти Перовского сельского поселения за мусор на улицах и призвал объявить выговор главе сельсовета. Об этом Аксенов написал в своем ТГ-канале по результатам выезда на место.В этой связи Аксенов обратился к депутатам Симферопольского районного совета с рекомендацией инициировать вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности (объявление выговора) председателя Перовского сельского совета.Кроме того, глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк получил предупреждение за слабый контроль организации уборки и саночистки в Перово."Если ситуация не поменяется, ему также должен быть объявлен выговор", - подчеркнул глава республики.Процесс оптимизации уборки и вывоза ТКО, обрезки сухостоя, озеленения, других работ по благоустройству в городах и селах Крыма продолжается, сообщал ранее Аксенов. По словам главы региона, опыт симферопольской администрации будет внедряться и в других муниципалитетах. Все процессы по уборке следует унифицировать как в городах, так и в селах, подчеркивал глава республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Автовокзал в Ялте капитально отремонтируютАксенов объявил выговор мэру ФеодосииАксенов уволит начальника евпаторийского отделения "Крымавтодора"
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сергей аксенов, мусор, симферопольский район, городская среда, благоустройство, новости крыма, крым, денис кратюк
Главе поселения в Симферопольском районе грозит выговор за навалы мусора
Аксенов раскритиковал власти Перовского сельского поселения за мусор на улицах
14:29 20.05.2024 (обновлено: 14:30 20.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал власти Перовского сельского поселения за мусор на улицах и призвал объявить выговор главе сельсовета. Об этом Аксенов написал в своем ТГ-канале по результатам выезда на место.
"Ознакомился с тем, как организована уборка и вывоз мусора в селе Перово Симферопольского района. Подход местного руководства к данному процессу не выдерживает никакой критики: на улицах грязь и навалы бытовых отходов. Считаю, что глава поселения не исполняет свои обязанности по содержанию территории в надлежащем порядке", - говорится в сообщении.
В этой связи Аксенов обратился к депутатам Симферопольского районного совета с рекомендацией инициировать вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности (объявление выговора) председателя Перовского сельского совета.
Кроме того, глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк получил предупреждение за слабый контроль организации уборки и саночистки в Перово.
"Если ситуация не поменяется, ему также должен быть объявлен выговор", - подчеркнул глава республики.
Процесс оптимизации уборки и вывоза ТКО, обрезки сухостоя, озеленения, других работ по благоустройству в городах и селах Крыма продолжается, сообщал
ранее Аксенов. По словам главы региона, опыт симферопольской администрации будет внедряться и в других муниципалитетах. Все процессы по уборке следует унифицировать как в городах, так и в селах, подчеркивал глава республики.
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