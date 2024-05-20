https://crimea.ria.ru/20240520/glave-poseleniya-v-simferopolskom-rayone-grozit-vygovor-za-navaly-musora-1137420972.html

Главе поселения в Симферопольском районе грозит выговор за навалы мусора

Главе поселения в Симферопольском районе грозит выговор за навалы мусора - РИА Новости Крым, 20.05.2024

Главе поселения в Симферопольском районе грозит выговор за навалы мусора

Глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал власти Перовского сельского поселения за мусор на улицах и призвал объявить выговор главе сельсовета. Об этом Аксенов... РИА Новости Крым, 20.05.2024

2024-05-20T14:29

2024-05-20T14:29

2024-05-20T14:30

сергей аксенов

мусор

симферопольский район

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денис кратюк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал власти Перовского сельского поселения за мусор на улицах и призвал объявить выговор главе сельсовета. Об этом Аксенов написал в своем ТГ-канале по результатам выезда на место.В этой связи Аксенов обратился к депутатам Симферопольского районного совета с рекомендацией инициировать вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности (объявление выговора) председателя Перовского сельского совета.Кроме того, глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк получил предупреждение за слабый контроль организации уборки и саночистки в Перово."Если ситуация не поменяется, ему также должен быть объявлен выговор", - подчеркнул глава республики.Процесс оптимизации уборки и вывоза ТКО, обрезки сухостоя, озеленения, других работ по благоустройству в городах и селах Крыма продолжается, сообщал ранее Аксенов. По словам главы региона, опыт симферопольской администрации будет внедряться и в других муниципалитетах. Все процессы по уборке следует унифицировать как в городах, так и в селах, подчеркивал глава республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Автовокзал в Ялте капитально отремонтируютАксенов объявил выговор мэру ФеодосииАксенов уволит начальника евпаторийского отделения "Крымавтодора"

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сергей аксенов, мусор, симферопольский район, городская среда, благоустройство, новости крыма, крым, денис кратюк