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Опыт Симферополя по уборке мусора внедрят в других муниципалитетах - РИА Новости Крым, 13.05.2024
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Опыт Симферополя по уборке мусора внедрят в других муниципалитетах
Опыт Симферополя по уборке мусора внедрят в других муниципалитетах - РИА Новости Крым, 13.05.2024
Опыт Симферополя по уборке мусора внедрят в других муниципалитетах
Благодаря оптимизации уборки, вывоза ТКО и других работ по благоустройству администрация Симферополя за месяц сэкономила больше четырех миллионов рублей. Об... РИА Новости Крым, 13.05.2024
2024-05-13T19:01
2024-05-13T20:19
сергей аксенов
симферополь
новости крыма
крым
городская среда
благоустройство
администрация симферополя
финансирование
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Благодаря оптимизации уборки, вывоза ТКО и других работ по благоустройству администрация Симферополя за месяц сэкономила больше четырех миллионов рублей. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Оптимизация уборки и контрольТакже Аксенов отметил, что процесс оптимизации уборки и вывоза ТКО, обрезки сухостоя, озеленения, других работ по благоустройству в городах и селах Крыма продолжается."В течение месяца администрация Симферополя отработает все процессы, чтобы при сохранении качества уборки снизить бюджетные затраты. Благодаря уже принятым мерам администрация за месяц сэкономила более 4 миллионов рублей. Процесс необходимо продолжить, основной управленческий инструмент – это ежедневный инструктаж работников и контроль за выполнением работ", – написал он в своем ТГ-канале.По словам главы региона, опыт симферопольской администрации будет внедряться и в других муниципалитетах. А все процессы по уборке следует унифицировать как в городах, так и в селах.Также Аксенов напомнил, что для сельской местности актуальными остаются вопросы уличного освещения и работы общественного транспорта.Ремонт улиц в СимферополеТакже глава Крыма сообщил, что улицы с твердым дорожным покрытием в крымской столице отремонтируют до 1 августа."Ямочный ремонт, грейдирование и ремонт улиц с твердым дорожным покрытием в Симферополе планируется завершить до 1 августа. Кроме того, в эти же сроки "Крымавтодор" совместно с республиканским Минтрансом проведет грейдирование центральных улиц СНТ", – написал Аксенов в своем ТГ-канале.Все открытые площадки в населенных пунктах должны быть "как минимум" с щебеночным покрытием, подчеркнул глава республики. Финансирование для проведения дорожных работ выделят всем муниципальным образованиям Крыма, заверил Аксенов.Ранее и. о. главы Белогорской районной администрации Вадим Бахметьев, рассказал, что в районе капитально ремонтируют дороги, большая работа проделана на участке Мичуринское – Льговское, соединяющем автодорогу федерального значения "Таврида" с феодосийской трассой. Кроме того, в Белогорске и Белогорском районе специалисты проводят капитальный ремонт общественных пространств и придомовых территорий.Читайте также на РИА Новости Крым:Автовокзал в Ялте капитально отремонтируютКогда восстановят поврежденную штормом набережную в СудакеВ Севастополе на аварийном перекрестке строят новую развязку
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сергей аксенов, симферополь, новости крыма, крым, городская среда, благоустройство, администрация симферополя, финансирование
Опыт Симферополя по уборке мусора внедрят в других муниципалитетах

Аксенов: опыт Симферополя по уборке мусора внедрят в других муниципалитетах

19:01 13.05.2024 (обновлено: 20:19 13.05.2024)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСовещание у Сергея Аксенова
Совещание у Сергея Аксенова
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Благодаря оптимизации уборки, вывоза ТКО и других работ по благоустройству администрация Симферополя за месяц сэкономила больше четырех миллионов рублей. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Оптимизация уборки и контроль

Также Аксенов отметил, что процесс оптимизации уборки и вывоза ТКО, обрезки сухостоя, озеленения, других работ по благоустройству в городах и селах Крыма продолжается.
"В течение месяца администрация Симферополя отработает все процессы, чтобы при сохранении качества уборки снизить бюджетные затраты. Благодаря уже принятым мерам администрация за месяц сэкономила более 4 миллионов рублей. Процесс необходимо продолжить, основной управленческий инструмент – это ежедневный инструктаж работников и контроль за выполнением работ", – написал он в своем ТГ-канале.
По словам главы региона, опыт симферопольской администрации будет внедряться и в других муниципалитетах. А все процессы по уборке следует унифицировать как в городах, так и в селах.
Также Аксенов напомнил, что для сельской местности актуальными остаются вопросы уличного освещения и работы общественного транспорта.

"Что касается благоустройства, установки детских и спортивных площадок, то кроме объектов, которые строятся за счет федерального финансирования, в ряде населенных пунктов работы будут проводиться за счет республиканского бюджета", – добавил он.

Ремонт улиц в Симферополе

Также глава Крыма сообщил, что улицы с твердым дорожным покрытием в крымской столице отремонтируют до 1 августа.
"Ямочный ремонт, грейдирование и ремонт улиц с твердым дорожным покрытием в Симферополе планируется завершить до 1 августа. Кроме того, в эти же сроки "Крымавтодор" совместно с республиканским Минтрансом проведет грейдирование центральных улиц СНТ", – написал Аксенов в своем ТГ-канале.
Все открытые площадки в населенных пунктах должны быть "как минимум" с щебеночным покрытием, подчеркнул глава республики. Финансирование для проведения дорожных работ выделят всем муниципальным образованиям Крыма, заверил Аксенов.
Ранее и. о. главы Белогорской районной администрации Вадим Бахметьев, рассказал, что в районе капитально ремонтируют дороги, большая работа проделана на участке Мичуринское – Льговское, соединяющем автодорогу федерального значения "Таврида" с феодосийской трассой. Кроме того, в Белогорске и Белогорском районе специалисты проводят капитальный ремонт общественных пространств и придомовых территорий.
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Сергей АксеновСимферопольНовости КрымаКрымГородская средаБлагоустройствоАдминистрация СимферополяФинансирование
 
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