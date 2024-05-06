https://crimea.ria.ru/20240506/blagoustroystvo-belogorskogo-rayona--gde-provedut-kapremont-1137027358.html

Благоустройство Белогорского района – где проведут капремонт

Благоустройство Белогорского района – где проведут капремонт - РИА Новости Крым, 06.05.2024

Благоустройство Белогорского района – где проведут капремонт

В Белогорске и Белогорском районе специалисты проводят капитальный ремонт общественных пространств и придомовых территорий. Об этом в комментарии РИА Новости... РИА Новости Крым, 06.05.2024

2024-05-06T16:48

2024-05-06T16:48

2024-05-06T16:48

белогорский район

вадим бахметьев

благоустройство

городская среда

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В Белогорске и Белогорском районе специалисты проводят капитальный ремонт общественных пространств и придомовых территорий. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал и. о. главы районной администрации Вадим Бахметьев. На данный момент работы ведутся в административном центре района и поселке, находящемся в 17 километрах от него.Ранее в Крыму проходило голосование за общественные территории, которые будут благоустроены в 2025 году. Так, в Бахчисарае по итогам опроса будет создан новый парк на улице Гагарина, а в Симферополе в рамках этой же программы преобразится Детский парк.Читайте также на РИА Новости Крым:120 дорог и три моста отремонтируют в Севастополе за годМасштабный ремонт уличной сети проведут в ЕвпаторииРотонда, пруды и спортплощадки: каким будет самый старый парк Симферополя

белогорский район

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2024

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