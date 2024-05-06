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Благоустройство Белогорского района – где проведут капремонт
Благоустройство Белогорского района – где проведут капремонт - РИА Новости Крым, 06.05.2024
Благоустройство Белогорского района – где проведут капремонт
В Белогорске и Белогорском районе специалисты проводят капитальный ремонт общественных пространств и придомовых территорий. Об этом в комментарии РИА Новости... РИА Новости Крым, 06.05.2024
2024-05-06T16:48
2024-05-06T16:48
2024-05-06T16:48
белогорский район
вадим бахметьев
благоустройство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В Белогорске и Белогорском районе специалисты проводят капитальный ремонт общественных пространств и придомовых территорий. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал и. о. главы районной администрации Вадим Бахметьев. На данный момент работы ведутся в административном центре района и поселке, находящемся в 17 километрах от него.Ранее в Крыму проходило голосование за общественные территории, которые будут благоустроены в 2025 году. Так, в Бахчисарае по итогам опроса будет создан новый парк на улице Гагарина, а в Симферополе в рамках этой же программы преобразится Детский парк.Читайте также на РИА Новости Крым:120 дорог и три моста отремонтируют в Севастополе за годМасштабный ремонт уличной сети проведут в ЕвпаторииРотонда, пруды и спортплощадки: каким будет самый старый парк Симферополя
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Благоустройство Белогорского района – где проведут капремонт
Капремонт общественных пространств и придомовых территорий проводят в Белогорском районе